[イケア・ジャパン株式会社]

2023年2月17日(金)から4月2日(日)まで町田マルイにて出店



「より快適な毎日を、より多くの方々に」をビジョンとするスウェーデン発祥のホームファニッシングカンパニー イケアの日本法人イケア・ジャパン株式会社(本社:千葉県船橋市、代表取締役社長 兼 Chief Sustainability Officer:ペトラ・ファーレ)は、町田マルイにて「IKEAポップアップストア in 町田」を2023年2月17日(金)から4月2日(日)までの期間限定でオープンします。







イケアは、より多くの方々に、家での暮らしをより快適でサステナブルにするアイデアや、お手ごろな価格で簡単に毎日の暮らしに彩りを加える商品をお届けしたいと思い、期間限定ポップアップストアのオープンに至りました。今回展開するポップアップストアでは、約9,500点の商品の中から、新生活でも役立つ収納ボックスやコンパクトで使いやすいキッチンワゴン、家での暮らしを彩るおしゃれな照明やデコレーション小物、ソーシャルメディアで#IKEAのサメとして話題のBLÅHAJ/ブローハイ ソフトトイなど、人気商品約150点がラインナップ。その中でも、春を感じるカラフルなクッションカバーや小物、ISTAD/イースタード フリーザーバッグをはじめとする低価格で機能性に優れたキッチン小物、見た目も味もお肉そっくりなのにより環境への負荷を軽減できるプラントボールなど、価格もお手ごろな新商品やサステナブル商品などを揃えました。またご来店購入特典もご用意!ぜひ、「IKEAポップアップストア in 町田」で新しい季節を迎える準備をお楽しみください。



【IKEAポップアップストア in 町田 概要】

■開催期間:2023年2月17日(金)~4月2日(日)

■営業時間:10:30~20:00

■開催場所:町田マルイ 3F イベントスペース

■住所:〒194-0013 東京都町田市原町田6-1-6

■URL:https://www.ikea.com/jp/ja/stores/kohoku/ikea-pop-up-store-in-machida-pubb0583240

■ご来店購入特典

ご購入2,000円以上で2つの特典をご利用いただけます。

1. イケアのブルーバッグSサイズをプレゼント

2. はずれ無しのくじ引きにチャレンジ、IKEAギフトカードや各種お食事券が当たるチャンス



新型コロナウイルスの感染予防・拡大防止策

イケアは、お客さまとコワーカー(従業員)の健康と安全の確保を最優先に、新型コロナウイルスの感染予防・拡大防止策として以下の取り組みを実施します。

●コワーカー(従業員)のマスク着用義務化

●コワーカーの手洗い・消毒の実施

●コワーカーの勤務前の検温の実施

●お客さま用消毒の提供

※上記に加え、状況により、または、政府の方針に準じて、お客さまとコワーカーの安全安心のために新たな対策を講じる場合もありますのでご了承下さい。



※IKEA Family とは年会費・入会費無料のメンバーシップクラブです。IKEA Familyについて詳しくは、https://www.ikea.com/jp/ja/ikea-family/をご覧ください。

※IKEA Business Networkとは年会費・入会費無料の法人向けメンバーシップクラブです。IKEA Business Networkについて詳しくは、https://www.ikea.com/jp/ja/ikea-business/network/をご覧ください。



イケア・ジャパン 公式HP

http://ikea.jp/

イケア・ジャパン ニュースルーム

https://www.ikea.com/jp/ja/newsroom/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/02-15:46)