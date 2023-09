[株式会社ビオスタイル]

土づくりから出発したコスメとオーベルジュが共鳴







植物まるごとの生命力を活かしたオーガニックコスメブランド「NEMOHAMO (ネモハモ)」が、広大な自然に囲まれた由布院に位置するオーベルジュ「ENOWA YUFUIN (エノワユフイン)」の公式バスアメニティとして採用されました。「ENOWA YUFUIN」には2023 年6 月の開業時から全19 室に「NEMOHAMO」が導入されており、全ての宿泊者に同シャンプー/トリートメント/ボディソープ/ハンドソープをご体感いただけます。



シャンプーとトリートメントはキー成分となるオタネニンジンまるごとのエキスに和ハーブエキスを配合した「NEMOHAMO」の中でも人気が高いアイテム、ボディソープは植物由来の成分で心安らぐ洗い心地、ハンドソープは植物由来の洗浄成分と天然精油のやさしい香りの泡が手肌をすっきりと清潔に洗います。また、各容器は環境負荷を軽減する取り組みとして、90% 以上がサトウキビの廃液由来の素材でできているバイオマスPE を採用しており、本来捨てられていた原料を再利用できる上、バイオマスPE は通常の樹脂と比較して、製造・輸送・廃棄までのCO2 の排出量を約7 割削減しています。



「Farm to Beauty」× 「Farm to Table」

「NEMOHAMO」の「Farm to Beauty」は土壌から化粧品やヘアケア製品になるまで一貫した責任を持つことにあります。主な原料植物は、有機JAS 認証を取得した里山・自社農園で化学肥料を使わず育てており、育成状態を見極めながら旬の時期に手摘みで収穫し植物まるごとから栄養素を抽出しエキス化しています。

「ENOWA YUFUIN」内にあるレストラン「JIMGU」は「Farm to Table」をコンセプトに掲げたサステナブルな食体験を提供しています。身体の内からおいしさが湧き上がる食材は自分たちで作るという考えのもとファームを造り、有機栽培で野菜も土地も傷つけることなく、野菜本来のちからを持っている食材を育てており、シェフが毎日ファームに赴き、採れた食材を全く無駄にすることなく極上の一皿を創りあげます。

お互いに土づくりから出発し、植物の“根も葉も茎も花も実も” まるごとのちからを込めたオーガニックコスメの「NEMOHAMO」と、食材ロスを可能な限りゼロとするイノベーティブキュイジーヌを提供する「JIMGU」が、それぞれの姿勢に共鳴し合って今回の取り組みの実現に至りました。将来に向けてはバスアメニティを共同開発するなど、よりサステナブルで発展的な連携を目指してまいります。





【Amenities】

NEMOHAMO WHOLE PLANT SHAMPOO



地肌をケアし、つややかな髪へ。和ハーブエキス配合のシャンプー。

オタネニンジンの根、葉、茎、花をまるごと贅沢にエキス化し、キー成分として配合。センブリエキスとの効果で健康的に地肌をケアしながら、根元からふんわり立ち上がる、つややかな髪へ導きます。豊かな泡を地肌に揉みこむようにマッサージしながら、ラベンダーやゼラニウム等の天然精油がおりなす奥深く、透明感のある香りに包まれリラックスするのもおすすめです。石油系洗浄成分無配合、ノンシリコンなのにきしまず、カラーなどによるダメージでお悩みの方にも納得いただけるしっとりとした仕上がりに。



NEMOHAMO WHOLE PLANT TREATMENT

美容液のように植物由来成分がつややかな髪へと導くトリートメント。オタネニンジン、ホホバなどの植物エキスやオイルを贅沢にブレンドした美容液のよ



うなトリートメント。植物由来成分がダメージを受けた髪にしっかりと密着し、補修しながらつややかに仕上げます。丁寧に馴染ませながら、天然精油がおりなす奥深く、透明感のある香りでリラックスタイムをお楽しみください。石油系成分無配合、ノンシリコン処方。



NEMOHAMO WHOLE PLANT BODY SOAP

すべすべ肌が叶う、植物由来の肌にやさしいボディソープ。



石鹸をベースに、植物由来の保湿成分をたっぷり配合した、つっぱらないやさしい洗い心地のボディソープ。整肌力の高いアカシソでイキイキとした肌に。オレンジ、ユーカリの心安らぐ爽やかな香り。



NEMOHAMO WHOLE PLANT HAND SOAP

敏感肌の方にも。肌にやさしい泡ハンドソープ。手肌にやさしい石鹸成分できちんと汚れを落とし、ホホバオイル、シアバター配合で、つっぱる事なく洗い上げ、小さなお子様から敏感肌の方までやさしく使用できるハンドソープ。1 プッシュでしっかり

洗えて泡切れが良く、リラックスして前向きな思考になれるような柑橘ベースの香り。









【about NEMOHAMO】

根も、葉も、茎も、花も、実も。

植物まるごとのちからを込めたオーガニックコスメブランド



和漢としても知られる「オタネニンジン」を中心に、有機栽培や農薬不使用で大切に育てられた様々な植物の、根も、葉も、茎も、花も、 実も、まるごとのエキスを用いたスキンケア、ヘアケア、ボディケアアイテムを展開する、京都発のオーガニックコスメブランド。福岡県芦屋町の緑豊かな里山、土壌づくりから行う自社農園(有機JAS認証取得)で育てられた有機栽培の植物、古くから自生し必要以上に手を加えない自然栽培で育った植物のエキスを、あますことなく丁寧に抽出。生産工場や容器、梱包材にいたるまで製造工程のすべてにおいて環境に配慮し、肌とこころをケアするコスメを生み出しています。2019 年12 月販売開始。



Concept

植物まるごとのちからを肌へ。

植物には、根があり、葉があり、茎があり、花が咲き、実もなります。

それは、どんな環境下でも生きぬく自然の偉大なる力。

その力を、あますところなく引き出し、

植物をまるごと低温真空抽出法でエキス化。

良質な植物が持つ酵素・ビタミン・ミネラルなどを活かしながら

フレッシュなまま、あなたへ。



展開アイテム

クレンジングオイル、洗顔ソープ、プレミアム洗顔ソープ、ブースターオイル、ブースターオイル スムース、ローション(エイジングケアモイスト / ブライトニング / バランススキン)、ディープジェル、フルバリア美容液、シャンプー、トリートメント、ボディソープ、ハンドソプ、ソルティハミガキ、マルチバーム、アロマミスト(ハジマル / トトノエル / セット) 全19 種(*2023 年9 月現在)ほか各種 詰替レフィル、ミニサイズ、トライアル



アワード受賞アイテム

ブースターオイル(サステナブルコスメアワード2019 最優秀賞)

バランススキンローション(サステナブルコスメアワード2019 岸紅子賞)

ブライトニングローション(サステナブルコスメアワード2022 殿堂入り)

ディープジェル(サステナブルコスメアワード2022 審査員賞)



販売店

NEMOHAMO 直営店 京都市下京区河原町通四条下ル2 丁目稲荷町318 番6 GOOD NATURE STATION 3 階

NEMOHAMO 公式BRAND SITE (ONLINE STORE) https://nemohamo.com/

GOOD NATURE STATION ONLINE https://online.goodnaturestation.com/c/brand/nemohamo ほか取扱各店



販売開始 2019 年12 月

販売元 株式会社ビオスタイル







【about ENOWA】















おいしいだけに留まらないイノベーティブキュイジーヌ。

自然に囲まれウェルネスツーリズムを提供するオーベルジュ。



BOTANICAL RETREAT

「ENOWA YUFUIN」は、日本を代表する湯の町 “由布院” の山手にある4 万4 千平方メートル の雄大な自然に囲まれた敷地内に10 棟のヴィラと9 つの客室のほか、レストラン、温室、由布盆地の絶景を見渡すことのできるサウナなどを備えた複合施設です。“世界のベストレストラン50〞に何度もランクインし世界の美食家を魅了するN.Y. のミシュラン二ツ星獲得店「ブルーヒルアットストーンバーンズ」で経験を積んだエグゼクティブシェフ「タシ・ジャムツォ」が創造する食体験をメインとするウェルネスツーリズムを提供します。



「ENOWA YUFUIN」が提供するのは、食材の美味しさを最大限に活かして五感を刺激する特別なイノベーティブキュイジーヌ。地産地消でサステナブルな食材を使用したいという思いから、シェフが自ら農産物を栽培する「ENOWA YUFUIN FARM」を立ち上げました。京野菜の匠と称される石割照久氏を招いて畑の土づくりから取り組み、適切な指導のもとで作る人を育て、そのシーズンの野菜やハーブや果物を30 種類以上育てています。また、九州の一円の生産現場を訪ねて、「ENOWA YUFUIN」の考えに共鳴する生産者と食材を探し続けてきました。地産地消、サステナビリティ、そして食材ロスも可能な限りゼロをめざすなど、おいしいだけに留まらない料理をお届けします。

食と空間、大地と植物、水と風。過去と未来。すべてのつながりの中で満ち足りた自分と出会う。“ボタニカルリトリート” ENOWA YUFUIN。



EXECUTIVE CHEF

「タシ・ジャムツォ」、中国四川省・チベット自治区出身。生まれた頃から当たり前のように自給自足を行う環境で育つ。アメリカ国内の複数のレストランで修行を積んだ後、2015 年からは世界のベストレストラン50 にも輝いた N.Y. の「ブルーヒルアットスト ーンバーンズ」でスーシェフを4 年間務め、食事と農場を結 びつける“Farm to Table” の概念を学ぶ 。







OVERVIEW OF ENOWA YUFUIN

施設名: ENOWA YUFUIN

所在地: 大分県由布市湯布院町川上丸尾 544

開 業: 2023 年6 月8 日( 木)

客室数: 19 室(ヴィラ10 室、ホテル9 室)

施 設: 農場、レストラン、サウナ、インドアガーデン、ワーキングガーデン、ヒーリングガーデン

電 話: 0120-770-655( 予約センター 受付時間 9:00-17:45)

OFFICIAL SITE https://enowa-yufuin.jp/

運 営: 株式会社エイコス





【CLEAN BEAUTY】

人にも地球にもいいことを、もっと楽しめる社会へ。



環境に配慮したNEMOHAMO の取り組み

NEMOHAMO では、人にも地球にも“いいこと” を、心地よく楽しむための様々な取り組みを行っています。農業と同じように土づくりから行う里山の自社農園や契約農家では、農薬不使用で植物が生き生きと育ち、その生命力をあますことなく抽出した後の残渣は、堆肥として再利用されます。紙資源削減のため内側に説明書きが印刷された化粧箱や、輸送のための段ボールにはリサイクル紙を採用するほか、なるべく多くの製品に詰替レフィルを用意するなど、商品づくりからお客様の手元に届くまでのプロセスで、環境に対してできることを丁寧に選択しています。

NEMOHAMO のものづくりの姿勢については、公式HP にてご覧ください。

https://nemohamo.com/shop/pages/sustainability.aspx



SDGsを実現するライフスタイルを提案する

京阪グループの「BIOSTYLE PROJECT」について

健康的で美しく、クオリティの高い生活を実現しながら、SDGsの達成にも貢献していく。京阪グループではそんな循環型社会に寄与するライフスタイルを「BIOSTYLE( ビオスタイル)」として展開し、お客さまにご提案しています。規制や我慢だけから生まれる活動ではなく、“人にも地球にもいいものごとを、毎日の生活の中に、楽しく、無理なく、取り入れていくことができる明るい循環型社会の実現” に貢献するため、京阪グループにできうる様々な活動を推進していきます。

▶ NEMOHAMO は、BIOSTYLE の概念を事業化する取り組みとしてBIOSTYLE 事業認証を受けています。

▶「 BIOSTYLE PROJECT」について詳しくはこちら https://www.keihan-holdings.co.jp/business/biostyle/





【about BIOSTYLE】

(株)ビオスタイルは、京都・四条河原町に2019 年12 月に開業した複合型商業施設「GOOD NATURE STATION」の運営会社。京阪ホールディングスのグループ会社として、京阪グループが推進する“SDGs を実現するライフスタイル” を企画・提案する「BIOSTYLE PROJECT」を牽引し、“信じられるものだけを、美味しく、楽しく。人も地球も元気にする「 GOOD NATURE」” というコンセプトの下、サステナブルな商品開発、施設運営を行っています。これらの企業活動を通じ、SDGs 達成に貢献するとともに、社会と調和した持続的な成長を目指します。



商号 株式会社ビオスタイル / BIOSTYLE Co.,Ltd.

住所 京都市下京区河原町通四条下ル富永町338 番地京阪四条河原町ビル 5 階

設立 2017 年6 月21 日

代表取締役社長 三浦達也

事業内容 ・食品・化粧品等の商品開発・製造販売

・GOOD NATURE STATION の運営

・インターネットなどによる通信販売



【about EICOS】

( 株) エイコスは、大分県由布市にあるオーベルジュ「ENOWA YUFUIN」を運営するほか、

大阪市北区にあるイノベーティブイタリアン「anu」、同イノベーティブ 串揚げ「口勝」を運営。

株式会社アバンスのグループ会社として、「あそびごころ」をテーマに時間・空間・つながりを

イノベートし続けています。

商号 株式会社エイコス

住所 〒531-0064 大阪府大阪市北区国分寺2-1-1

設立 平成14 年2 月1 日

代表取締役 平川順基

事業内容 旅館業、飲食業



