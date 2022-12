[株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント]

茨城ロボッツは、賛同企業と共に取り組む地域貢献活動「M-HOPE」の一環として、#11 チェハーレス・タプスコット選手が主導となり"M-HOPE Players Action with シェイ"を始動しました。



本企画の第1弾となる「ゴールドリボン活動支援」は、タプスコット選手のお父様ががんを罹患したことにより、「同じ状況の患者や家族をサポートしたい」「一人ではないと伝えたい」という強い想いから実現いたしました。

茨城ロボッツでは、タプスコット選手の想いを形にしチーム全体としてがん患者の支援に取り組みます。











第1弾 ゴールドリボン活動支援



【認定NPO法人ゴールドリボン・ネットワークについて】

小児がんの子どもたちが安心して、笑顔で生活できるよう、治療から就学、就労までを支援するNPO団体です。

適切な治療を受けるため遠隔地の病院に通う必要がある場合にかかる交通費等の補助、大学等への進学を支援する奨学金、治療による髪の毛への影響に悩む子どもたちへのニット帽の提供、そして小児がんを治る病気にするための小児がん研究促進のための助成などを通じて、小児がんの子どもたちとご家族をサポートしています。

>認定NPO法人ゴールドリボン・ネットワーク 公式WEBサイト(https://www.goldribbon.jp/)





【寄付詳細】

がん患者やその家族を支援したいという想いから、タプスコット選手のアシスト数に応じた寄付を行います。

アシスト数×1,000円を指定の団体へ寄付



【期間】

2022-23シーズンにおける茨城ロボッツホームゲームを対象

2022年12月3日(土)~2023年4月30日(日)



【寄付先】

認定NPO法人ゴールドリボン・ネットワーク

小児がん患児とその家族のための支援事業に使わせていただきます。



【#11 チェハーレス・タプスコット選手からのコメント】





このキャンペーンはがんと戦っている方々またそのご家族に向けられたものです。私個人として、支援のために毎ホームゲームのチームアシストの本数をベースとした募金活動をしていきます。もしよろしければ皆さんも募金でのアシスト(ご支援)をお願いします。金銭的支援ではなくとも例えば患者さんやそのご家族へ手紙を書くなど別の方法でのサポートをお願いします。助けたいのはもちろんですが、がんと戦っている方々またそのご家族に『あなたは決して独りではない』というのを伝えたいからです!お読みいただきありがとうございました。



"This campaign is for the people, the people and families who are battling through cancer. I will personally be donating money with every assist we get during our home games, and I’d like if you too can assist in this by donating if you have the money. If you don’t have money but still want to help, you can by writing a letter, or any other way of supporting because we want to help but also show them they are not alone!! So thank you for listening. "



