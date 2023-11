[プレシードジャパン株式会社]

〈2023年11月下旬お届け予定〉ノイズキャンセリングを搭載したAVIOTの最新モデル「TE-Q3」をベースに、機能・音質・デザイン、全てにおいて“いま”のN/Aの理想を具現化。



ワイヤレスオーディオ機器やIoT関連商品の製造・輸入販売を行うプレシードジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:土山 裕和)が運営する「AVIOT(アビオット)」は、完全ワイヤレスイヤホン「TE-Q3」をベースに、錦戸亮さん/赤西仁さんによる共同プロジェクト「N/A」がデザイン、音質を監修したコラボイヤホン第二弾の予約受付を、本日2023年11月10日(金)より開始いたします。







前モデルから3年の時を経て、AVIOT×N/Aのコラボレーションモデル第二弾が登場。

業界最小クラス*1のノイズキャンセリングを搭載したAVIOTの最新モデル「TE-Q3」をベースに、細部に至るまで二人の想いとこだわりを詰め込んだ特別なモデルです。



*1 当社調べ。2023年9月時点。アクティブノイズキャンセリング搭載完全ワイヤレスイヤホンのチャージングケースにおける三辺合計の寸法として。





コラボレーションモデル第二弾「TE-Q3-NA2」について





最新モデル「TE -Q3」をベースに

機能・音質・デザイン、全てにおいて“いま”のN/Aの理想を具現化

シリーズ累計出荷数 約18万台*2を記録したAVIOTのヒットモデル「Qシリーズ」。その最新モデル「TE-Q3」を、今回のコラボレーションのベースモデルとして採用しました。

前モデルには非搭載だった、周囲の騒音を低減する機能“アクティブノイズキャンセリング”によって、日常のノイズを遮断し、いつでもどこでもN/Aの歌声と楽曲の世界に没頭することができます。

さらに、デザインも進化。多重塗装やラバー仕上げにより、シックで高級感のある質感を実現した「TE -Q3」をベースモデルにすることで、N/Aの理想とするデザインをより忠実に再現することができました。



*2 当社調べ。2023年7月時点。





全20種類のオリジナルボイスを完全新録!

N/Aが考案したセリフを使用した新機能”ランダムボイス”を搭載

前モデルの10種類のボイスから大幅に増加し、20種類のボイスを完全新録。

コラボモデル第一弾同様、電源のON/OFFや端末との接続状況をお知らせするボイスガイダンスには、二人のボイスを使用。新機能、ノイズキャンセリングのON/OFFも完全新録ボイスでアナウンスしてくれます。

さらに新たな機能として、イヤホンのボタン長押しでランダムに再生される「ランダムボイス機能」を搭載。“melody in motion“などのランダムボイスのセリフは、「みなさんにもっと音楽を楽しんでほしい」という想いのもと、二人にご提案いただきました。

また、専用アプリを使用することで、ボイスガイダンスを[錦戸さん/赤西さんMIXパターン※初期設定] [錦戸さんパターン][赤西さんパターン]、の全3パターンから選択・切り替えることができます。







「音楽、そしてN/Aの世界観をより身近に感じてほしい」

二人の想いが詰まったサウンドチューニング

コンパクトながらも、AVIOTの音響設計のノウハウを詰め込んだ最新モデル、「TE -Q3」をベースモデルにすることで、前モデル以上に二人の理想とする音質を高い精度で再現することができました。

サウンドチューニングでは、N/Aと綿密なやりとりを重ね、二人の声をより近くに感じることができる、ボーカルの通りやすさにこだわりました。いつも以上に歌詞をじっくりと聴きたくなるような、言葉一つひとつがクリアに聴こえるチューニングで、いつでもどこでも楽曲の世界観に没入することができます。

同時に、ずっと聴いていたくなる、寄り添うような聴き心地は、自然体の二人のカジュアルな雰囲気を表現しました。





自然体のN/Aを表現した

クールで遊び心のあるフォトコラージュデザイン

音楽を楽しんでいる二人の自然体の姿を、クールで遊び心のあるフォトコラージュで表現した特別なパッケージ。N/Aらしいブラックをベースに、差し色としてエネルギッシュなネオンカラーをあしらい、”いま”の二人らしさを反映しました。







N/A完全監修のもと、ディテールにまでこだわりつくした

高級感のあるオールブラック仕様

本体にはシックな印象を演出するマットコーティングを施しました。イヤホン本体のマルチファンクションボタンにはメタルブラックを採用。質感のコントラストで、マットブラックのボディの美しさをより際立てます。さらに、左側ボタンとチャージングケース上部にはN/Aのシンボルロゴを刻印。







ここでしか手に入らない

オリジナルポストカードをセットに

貴重なツーショットの撮り下ろしビジュアルを使用した、オリジナルポストカード2種類を同梱。







販売基本情報





・型番:TE-Q3-NA2

・販売価格:21,890円(税込)

・製品ページ:https://aviot.jp/product/te-q3-na2

・予約開始: 2023年11月10日(金)~

・お届け予定日: 2023年11月下旬以降順次

※想定を上回るご予約を頂いた場合、お届け予定日が変更となる可能性がございます。





ベースモデル「TE-Q3」スペック





【基本仕様】

ドライバー:φ10mmダイナミック型

通話用マイク:高性能MEMSマイク×1(片側)

バッテリー容量:イヤホン片耳50mAh / ケース380mAh. 21,890

通話時間:最大5.5時間

連続再生時間*3:最大11.5時間 (チャージングケース併用時:最大42時間)

イヤホン本体 充電時間:約1.5時間

充電ポート:USB Type C

防水レベル*4:IPX4相当

重量:イヤホン片耳 約4.2g

その他:

・マルチポイント対応 (2デバイス)、

・片耳使用可能

・イヤホン単体ON / OFF 可能

・急速充電対応(約10分の充電で最大1.5時間再生可能)

付属品:

・イヤーピース:XS/S/M/L 各サイズ1ペア

・USBType-Cケーブル1本

・ユーザーマニュアル

・製品保証登録カード



【Bluetooth規格】

対応コーデック:AAC,SBC

対応プロファイル:A2DP,HFP,AVRCP

Bluetooth version:5.3

Bluetoothマルチペアリング登録可能デバイス数:8



*3 再生時間は使用環境により変動する可能性があります。

*4イヤホン本体のみ





ベースモデル TE-Q3 との違い





・N/A監修によるサウンドチューニング

・N/A監修によるオリジナルカラー

・N/Aの2人の声を収録した20種類のボイスガイダンス

・N/A ロゴ刻印(イヤホンマルチファンクションボタン(左側)およびチャージングケース上蓋部)

・オリジナルポストカード(2種類×各1枚)

・オリジナルパッケージ





N/A





RYO NISHIKIDO(1984/11/3 OSAKA, JAPAN)





1984年11月3日生まれ。大阪府出身。俳優として数々のドラマや映画で主演を務める。2019年よりソロ活動をスタート。自主主催レーベルNOMAD RECORDSより、1sアルバム『NOMAD』をリリース。すべての作詞・作曲・プロデュースを手掛け、オリコン週間アルバムランキングで1位を獲得。ソロライブ活動を精力的に行い4年間で100公演以上開催。2023年俳優としては、TBS制作によるNetflixシリーズのドラマ『離婚しようよ』、NHKプレミアムドラマ『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』に出演。2024年には日英合作映画『Cottontail』が上映される。



JIN AKANISHI(1984/7/4 TOKYO, JAPAN)





1984年7月4日生まれ。東京都出身。2010年よりソロ活動をスタート。アルバム『JAPONICANA』を日米同時発売、全米を巡るソロツアー開催や、俳優としてハリウッド映画出演、また中国では数々の賞を受賞し、weiboのフォロワーは317万人を超えるなど、インターナショナルな舞台で活躍。べストアルバム『OUR BEST』はオリコン週間アルバムランキングで1位を獲得。自身主宰レーベル設立10年目となる今年、国立代々木競技場 第一体育館にて記念ライブを開催。





錦戸 亮と赤西 仁の共同プロジェクト。

https://shop.na-official-project.com/





AVIOT







AVIOT(アビオット)は日本の音を知り尽くしたサウンドエキスパート・エンジニアが音響設計に携わる、日本発のオーディオビジュアルブランドです。“Good enough never is.”(最善の追及に終わりなし) をスローガンに、高音質であるだけでなく、日々の生活のあらゆる場面で心地良くご使用いただける製品の開発を進めています。



