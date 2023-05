[イシン株式会社]

NTT DOCOMO Ventures, Inc. 舞野 貴之 氏 登壇



イシン株式会社(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:片岡 聡)は、2023年5月26日、NTT DOCOMO Ventures, Inc. 舞野 貴之 氏にご登壇いただく、日本企業のグローバルイノベーション事例を紹介するオンラインセミナー「BLITZ LIVE」を開催いたします。







申込み方法

下記リンクよりお申込みください。

https://go.techblitz.com/blitzlive-nttdocomo-20230526/







■こんな方におすすめ

・企業の経営者・役員の方

・自社の新規事業開発・オープンイノベーション・CVCを担当されている方

・上記に関連する政府系機関・自治体・VC・専門家・コンサルタントの方





■イベント内容

TECHBLITZ主催のオンラインセミナー「BLITZ LIVE」。今回は、NTTドコモのCVCにあたるNTTドコモ・ベンチャーズのシリコンバレー支店 シニアディレクターの舞野 貴之氏にご登壇いただきます。



これまで100社以上の国内外スタートアップへの投資実績を持つNTTドコモ・ベンチャーズが、どのようにスタートアップの目利きを行い、投資後の財務リターンと事業シナジーの創出を図ってきたか。



メンバーが入れ替わっても一定のパフォーマンスを出せるよう作りあげてきた、同社独自の投資判断基準である「投資プレイブック」と、本社を巻き込んだ事業開発のロードマップ「100日プラン」についてお話しいただきます。





■イベント概要









■登壇者



舞野 貴之 氏

NTT DOCOMO Ventures, Inc.

Silicon Valley Branch Senior Director



新卒でNTTドコモ入社。2010年に海外拠点での新規事業の立ち上げに関わり、帰国後はプロダクト部にてスマートフォンの商品企画、SamsungやApple等の海外企業とのプロジェクトや交渉を担当。2016年にNTTドコモ・ベンチャーズに出向し、日本および北欧のスタートアップ投資を担当。セーフィー株式会社への出資やNTTグループとの連携等を実現した後、2020年からシリコンバレーCVCチームのマネジメントを行う。





【会社概要】

Ishin Group

会社名 :イシン株式会社

代表取締役会長:明石 智義

代表取締役社長:片岡 聡

所在地 :東京都新宿区新宿6-28-7 新宿イーストコート7F

設立 :2005年4月

URL :https://www.ishin1853.co.jp/



Ishin USA

会社名 :Ishin USA, Inc.

CEO :岩下 友揮

所在地 :5201 Great America Pkwy., Suite 320, Santa Clara, CA 95054

URL :https://techblitz.com



【本件に関するお問い合わせ先】

イシン株式会社 グローバルイノベーション事業部 広報担当

TEL :03-5291-1580(代表) Email:info@techblitz.com



