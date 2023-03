[株式会社ピアラ]

ヘルスケア、ビューティ、食品領域を中心に、様々な業界の企業に対しブランディングからLTV向上までのALLデータを一元管理し、通販DX(マーケティングDX)サービスを展開する株式会社ピアラ (本社:東京都渋谷区、代表:飛鳥貴雄、以下「当社」)の連結子会社である株式会社ピアラベンチャーズ(本社:東京都渋谷区、代表:中有哉、以下「ピアラベンチャーズ」)が運営するファンドにおいて、HRクラウド株式会社(本社:東京都千代田区、代表:中島 悠揮、以下「HRクラウド」)に投資を実行いたしました。















HRクラウドの事業内容







HRクラウドは、「明日の仕事が楽しみな世の中を創る」をビジョンに掲げ、HRテック事業を展開する企業でクラウド型ATS※と採用支援の2軸のサービスを提供しています。

クラウド型ATS「採用一括かんりくん」は、新卒も中途も採用活動のすべてをまとめて管理でき、各採用フローにおける管理業務を4分の1に削減できることで、応募者とのコミュニケーションの増加による歩留まり改善を実現するクラウド型システムです。

現在「採用一括かんりくん」を利用中の企業は、800社を超えており、ITトレンドが実施する、実際に利用しているユーザーからの評価に基づいて特に優良な製品を認める「ITトレンドGood Productバッジ」において、採用部門・選考管理システム部門における第4回の「Good Productバッジ」を受賞するなど、高い支持を得ていることが伺えます。また採用支援では、新卒の人材紹介や、スカウト、就活メディアを運営するなど、HRテック領域において、多角的なアプローチを行っています。





投資の背景と今後



当社は、オンライン・オフライン問わず全てのマーケティングデータを一元管理し、認知拡大から理解促進などのトップファネル、ミドルファネルのマーケティングから見直しを図ることで、獲得効果の最大化を狙うマーケティング支援サービスをあらゆる業界をターゲットに提供しています。

HRクラウドの「採用一括かんりくん」はサブスクリプション型のSaaSで、当社がこれまでメインでマーケティングを行ってきたコンシューマー向けサブスクリプション型ビジネスのマーケティング手法の多くを転用できることから、今後より高い成長が見込めると判断し、投資を実行いたしました。

さらに、HRクラウドのサービスは、中小企業において、予算上の都合や機能の複雑さなどから導入しにくいという声を反映し、低予算で企業ごとの採用業務や課題に合わせた機能を選択できるなど、競合優位性に繋がる特性を持っています。

HRクラウドと当社は、今回の投資をきっかけにして、互いの知見を活かすことで、双方において売上拡大が期待できると考えています。



※ATS:採用に関する業務を一元的に管理するシステム





【会社概要 株式会社ピアラ】

商号 : 株式会社ピアラ

代表者 : 代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 : 〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 : 2004年4月

事業内容 : 1.ECマーケティングテック事業 2.広告マーケティング事業

資本金 : 850百万円(2022年12月末)

証券コード: 東京証券取引所プライム市場(証券コード:7044)

関連会社 : 比智(杭州)商貿有限公司 、 PIATEC(Thailand)Co., Ltd. 、

株式会社PIALab. 、 台灣比智商貿股份有限公司 、

CHANNEL J(THAILAND)Co., Ltd. 、 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.

株式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C

URL : https://www.piala.co.jp/



【株式会社ピアラベンチャーズ 会社概要】

商号 : 株式会社ピアラベンチャーズ

代表者 : 代表取締役社長 中 有哉

所在地 : 〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 : 2020年11月

事業内容: ファンドの私募及び運用等

資本金 : 15百万円

URL : https://piala.vc/



【HRクラウド株式会社 会社概要】

商号 : HRクラウド株式会社

代表者 : 代表取締役社長 中島 悠揮

所在地 : 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-5-3 北沢ビル8階A

設立 : 2014年4月

事業内容: HRテック事業

資本金 : 331百万円(資本剰余金を含む)

URL : https://nextinnovation-inc.co.jp/



