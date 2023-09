[AKKODiSコンサルティング]

エンジニアリングおよびR&D市場のグローバルリーダーであるAkkodisは、国際自動車連盟(FIA)フォーミュラ1世界選手権(TM)(F1)の2024年のシーズン期間中を通じてMercedes-AMG PETRONAS Formula One Team(メルセデス AMG ペトロナス フォーミュラ1チーム)のメンバーとして働く機会を提供するインターンシッププログラム「Lead the Charge」の募集を開始しました。本プログラムは、データ分析とテクノロジー分野の専門性を持つ若者が、サステナビリティの推進を促進することを目指しています。



AkkodisはSmart Industryのグローバルリーダーとして、メルセデス AMG ペトロナス フォーミュラ1チームと協力し、同チームの排出量ネットゼロへのコミットメント達成を支援しています。このコミットメントを達成するためには、優れた人財、最高のテクノロジー、そしてクリエイティブな思考が欠かせません。Akkodisとメルセデス AMG ペトロナス フォーミュラ1チームは協力して候補者の中から1名を選出し、同チームのサステナビリティ目標の達成に向けて具体的な変化をもたらす機会を提供します。



なお、本プログラムには、新卒者、または技術系分野のバックグラウンドを持ち、サステナビリティとモータースポーツへの情熱を持っている方なら誰でも、応募することが可能です。

本プログラムは、Akkodisが2021年にメルセデス-EQ フォーミュラ Eチームと協力して立ち上げたものです。翌年の2022年にはメルセデス AMG ペトロナス フォーミュラ1チームとの協力で実施され、今年で3年目を迎えます。才能ある若者にモータースポーツ界とAkkodisでのキャリアの機会を提供しています。



今回のプログラムの立ち上げについてメルセデス AMG ペトロナス フォーミュラ1チームのPrincipal & CEOを務めるトット・ウルフ氏は、次のように話しています。「パートナーのAkkodisと共にこの機会を発表できることを大変嬉しく思います。私たちはサステナビリティの実現へ向けた取り組みに全力を注いでいます。そしてAkkodisは、未来を創造したいと考えている才能ある人財と私たちを繋ぎ、この取り組みにおいて重要な役割を果たしてくれることを期待しています。このプログラムは世界トップクラスの才能を惹きつけるものであり、選出された人財はレース内外で私たちの成功の手助けをしてくれると確信しています。応募される皆さんの健闘を心より応援しています。」



Akkodisの代表を務めるヤン・グプタは、次のように話しています。「私たちはSmart Industryにおけるグローバルリーダーとして、よりスマートで持続可能な未来を実現することを目指しています。メルセデス AMG ペトロナス フォーミュラ1チームのパートナーの皆さんは、世界のモータースポーツ界におけるサステナビリティの先駆者であり、私たちはネットゼロに向かって進む彼らの取り組みを支援できることを誇りに思います。『Lead the Charge』を通じて、私たちが持つグローバルなコミュニティから、同チームの目標の達成において積極的な役割を果たせる優れた人財を1名選出します。そしてその人財の人財開発を加速させ、そのキャリアをポールポジションに導きます。」



▼この取り組みに関する詳細および応募方法については、こちらのページをご覧ください

Akkodisについて

Akkodisはスマートインダストリーのグローバルリーダーで、デジタルとエンジニアリングを融合させたソリューションを提供しています。Akkodisは、Consulting、Solution、Academy、Talentのサービスを通じて企業のデジタルトランスフォーメーションを推進します。Adecco Groupの傘下でスイスに本社を置くAkkodisは、世界中の産業界からデジタル・エンジニアリングパートナーとして高い信頼を得ています。私たちは共創し、革新的なソリューションを提供することで、クリーンエネルギーへの転換やグリーンモビリティの加速、ユーザーおよび顧客中心主義の改善まで、企業の課題解決に貢献しています。ダイバーシティ&インクルージョンの文化を基盤に、世界30カ国に50,000人のテックタレントを擁し、最先端の技術と業界横断的な知見を掛け合わせ、持続可能な未来の創造に向けてイノベーションを推進しています。私たちのパーパスである “Engineering a Smarter Future Together” に向けた活動に注力しています。

【Akkodisウェブサイト】 https://www.akkodis.com/



