My Little Box 株式会社は、「クリスマス」に関するアンケート結果を発表いたします。





My Little Boxで行っている、サービス向上や顧客満足度、顧客関心を計る調査によると、「クリスマスギフト」の相場は5千円以上を答える方が約8割※と、少し特別な日として贅沢に過ごしたいと考えていることが判りました。



この度、My Little Boxから期間限定で、12月BOX “Winter Solar”を単発でご購入いただける単発プランを12/6(水)より発売開始いたします。また、クリスマスプレゼントの予算相場5千円に見合ったギフトプランもご用意しておりますので、クリスマスの計画やプレゼントを考えている方におすすめです。ぜひチェックしてみてください。



調査概要

調査対象:My Little Box 会員

調査期間:2023年11月24日~12月1日

調査機関:自社調査

調査方法:インターネットによる任意回答

回答数:1,396人 ※質問により回答数が異なります



回答者の年代:10~20代 15.9%/30代 38.04%/40代 28.22% /50代以上 17.84%



クリスマスの予定は決まっていますか?







約8割が既にクリスマスの予定が決まっていると回答。最も多かった回答は、「少し豪華なディナーを家族(もしくは友人、恋人)と楽しむ」という結果に。その他「職場でクリスマスパーティー」や、「仕事を年末前に全部終わらせる」というパワフルな回答も。「プライベートの時間」を大切にしていることが伺える回答が大半を占めましたが、「仕事を充実させたい」キャリア思考の女性も1割弱程度見られました。

(回答合計数:1,396名)



クリスマスギフトは購入しましたか?







11月末時点では「これから購入する」という回答が最も多く、約7割を占めています。既に購入したのは1割強と、事前準備にぬかりのない人も。購入しないという割合も1割強ですが、大半がクリスマスギフトを準備していることがわかります。



(回答合計数:1,261名)







クリスマスギフトを誰に購入しましたか?







既に購入した方の贈り先は、「家族」と回答した割合が約半数という結果に。幼い子どもがいる家庭では、子どものためにちょっとしたパーティを準備中という声も。恋人と過ごす一大イベントのひとつとされてきたクリスマスですが、20~30代でも家族で過ごすという回答が多く、家族と過ごすのが一般的な欧米のスタイルも浸透し始めているのかもしれません。



「家族のため」に購入した人は、ゲームや電子機器などの購入が多く、「自分のため」を選んだ人は、コスメやファッションアイテムなど、ここぞとばかりにブランドのものを購入した人やホリデー限定のものを購入したという回答が多く見られました。(回答合計数:183名)



クリスマスギフトの予算







5千円以上の回答が約8割を占めており、そのうち約4割が「5千円~1万円」と回答しています。クリスマスギフトは、いつもより少し豪華なものやプチ贅沢できるものを贈りたいと、という声も寄せられました。



(回答合計数:1,224名)



ホリデーギフトにおすすめ





今回クリスマスに関するアンケートを実施したMy Little Boxでは、ホリデーシーズンにおすすめのプランをご用意しています。予算にあわせてプランを選べるので、前述のギフトの予算相場を参考に選んでみては?



BOXが自宅に届いたら、開封してアイテムをひとつひとつ取り出し、各アイテムの魅力を味わいながら、その季節ならではの世界観に存分に浸ることができるのが、My Little Box の人気の秘密。自分へのご褒美や、ワクワクしたい、コスメの魅力を発見したいなど、様々な願いを叶えるBOXを毎月テーマを変えて展開しています。そんな女性に喜ばれることまちがいなしのセレクションは、クリスマスプレゼントにぴったり。「サプライズはしたいけれど、プレゼントに悩んでしまう!」そんな方におすすめです。



【予算 5千円未満のギフトに】

M・A・CとOPIが入った単発プラン



12月BOX 単発プラン価格:¥4,000(税・送料込)

※単発プランのため、定期便とは異なります。定期便は、12/1~12/31迄 ¥3,350で販売しております。

BOX内容:DAY&NIGHT バッグ、My Little Beauty メロウヘアマスク、M・A・C リップスティック、OPI ネイチャーストロング ネイルラッカー、ブックレット

購入はこちらから:https://www.mylittlebox.jp/personal/presentation/MLBJ



※お届けまで10日前後を要します。クリスマスに間に合うように購入をご検討の方は、12/17迄にお求めください。12/18~12/24の期間中にご購入された場合は、発送日は12/27となります。



【予算 5千円~1万円のギフトに】

サプライズの嵐!3ヶ月毎月BOXを届けるギフトプラン



1ヶ月分のBOXだけではサプライズとして物足りない!という方には、3ヶ月間BOXが毎月届く、ギフトプランをご用意しています。ギフトプランを購入後は、贈りたい方にメールでデジタルカードを送るだけなので、遠方にお住まいの方やなかなか会えない方へのプレゼントにおすすめです。ギフトを贈られた方は、お好きなタイミングから3ヶ月間BOXをお受け取りいただけます。



購入はこちらから:

https://www.mylittlebox.jp/gift/presentation/MLBJ

販売価格:¥9,600(税・送料込)



2024年にお届けするBOXを一部公開!







2024年最初の1月BOXは、運気をUPできるようなラッキーアイテムをはじめ、話題のスキンケアブランドや、KERASTASEのアイテムをお試しいただけます。

2月には、寒い日に家のなかでのんびり過ごす、優雅にちょっぴりレイジーに過ごせるアイテムがIN。みんなが気になる話題のスキンケアや、ヘアケアアイテムに注目。ボリューム満点の内容です。



テーマやコンテンツが毎月変わるので、大人になってもワクワクしていたい!そんなあなたに贈るBOXを来年もご用意しています。どうぞお楽しみに。





















「My Little Box」は2011年にフランス・パリでスタートし、今年で日本上陸10周年を迎えました。フランス・ドイツ・日本で、計16万人以上の女性が毎月楽しみに待っているサプライズボックスです。“日常にきらめきを与える”というコンセプトのもとつくられるボックスの中には、厳選されたコスメや毎月のテーマに沿ったオリジナルのアイテムが満載。2013年から全国総計200万箱以上のサプライズをお届けしている人気のサブスクリプションサービスです。



