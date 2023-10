[株式会社 ラコステ ジャパン]





フランスのプレミアム ファッションスポーツ ブランド LACOSTE(ラコステ)は、ブランドを代表するL.12.12ポロシャツなどの対象商品をカスタマイズできる “MY LACOSTE”のExpress(※店舗にてパッチをつけられるサービス)にて、日比谷限定パッチを2023年10月13日から販売開始します。



本サービスは、カスタム可能な商品を購入いただいた方が、お好きなパッチを選び、貼り付ける位置を指定し、自分だけの1着を作ることができます。ラコステのアーカイブデザインのパッチなどからお選びいただけるバリエーションの中に、今回特別にラコステともゆかりのある2名のアーティストとコラボレーションしたパッチが登場します。



【コラボレーションアーティストプロフィール】

PUNPEE / RAPPER ・ PRODUCER



ラッパー/プロデューサーとして、2009年に自身のグループPSGでの1st アルバム『David』を発表。RedbullのTVCM、TBS系水曜日のダウンタウンのOP、アニメ作品「オッドタクシー』の劇伴音楽を担当するなど、幅広く活動。宇多田ヒカル「光 -Ray of Hope MIX-」のオフィシャルRemixを担当し、同楽曲は米iTunes総合チャートで第2位を記録。2022年12月に、前作「The Sofakingdom」の付録的位置付けであり、対になるような作品「Return of The Sofakingdom」を発表。そして、そして2023年3月、相鉄東急直通記念ムービー『父と娘の風景』の楽曲「タイムマシーンにのって/家族の風景」を発表した。この楽曲は、相鉄線と東急線を“つなぐ”にちなんで、制作された。ラコステ渋谷店にて2020年に限定発売した「La TOKYO Capsule」のイメージビジュアルに登場。しかしまぁ、大事なのは今後である。P



松原 光 / PAINTER



1988年生まれ。漁師などを経て、アーティスト活動をスタートする。グラフィカルな形とシンプルな線に少しのユーモアを交えた表現をするアーティスト。

adidas、LACOSTE、POPEYE、BEAMS、SUNTORY等にアートワークを提供している。2021年ラコステの“REGENERATION”プロジェクトに参加。



【パッチデザイン】(価格:1,650円)

アーティストコラボレーション



PUNPEE



10月13日-



10月21日-



松原 光



10月13日-







10月21日-





【着用イメージ】







これらのパッチは、10月13日(金)より順次ラコステ日比谷店にてお求めいただけます。



※税込み価格

※1着につき、最大3枚まで取り付け可能

※パッチの単品売りはしておりません

※対象店舗にて当日ご購入いただいた商品にのみ貼り付けが可能です

※価格は対象商品+パッチの購入費

※詳細やご不明な点は店舗にてお問合せください



