数々の賞を受賞した名作が高槻城公園芸術文化劇場に



シェイクスピアの名作「ロミオとジュリエット」をもとにAI(人工知能)が台本を書き起こした斬新なオペラ「ロミオがジュリエット Romeo will juliet」を11月18日(土曜日)・11月19日(日曜日)に高槻城公園芸術文化劇場で上演。令和3年度文化庁芸術祭賞音楽部門大賞、第21回サントリー佐治敬三賞を受賞した名作が観客の皆さまを魅了します。







今回上演されるオペラ「ロミオがジュリエット Romeo will juliet」は、今ほどAIが普及していない令和3年に作曲家の足立智美さんがGPT-2という文章作成AIを駆使してテキストを創作して誕生。今までの「ロミオとジュリエット」とは一風違った作品をソプラノ歌手の太田真紀さん、ギタリストの山田岳さんがロック・メタル・電子音楽など幅広いジャンルの音楽で色づけた斬新なオペラをぜひご覧ください。



【ロミオがジュリエット Romeo will juliet】

・日時:2023年11月18日(土曜日)開演時間:17時(16時30分開場)

11月19日(日曜日)開演時間:14時(13時30分開場)

・会場:高槻城公園芸術文化劇場南館大スタジオ(全席指定)

(高槻市野見町6-8)

※JR「高槻駅」より徒歩13分。阪急「高槻市駅」より徒歩8分

※公共交通機関をご利用ください。

・料金:一般3,500円 学生1,000円 ※高槻文化友の会割引あり

・詳細は下記チラシをご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d118013-167-69ea44ce218304d1531c15f5918690c2.pdf



【本件に関するお問い合わせ先】

高槻城公園芸術文化劇場

TEL:072‑671‑9999(10時から17時まで)※月曜休館(祝日を除く)



