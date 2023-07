[辰巳出版株式会社]

編み物を諦めていた左利きの担当編集者が、どうしても編めるようになりたくて作った一冊



『左利きさんのためのはじめてのかぎ針編み』が、日東書院本社(辰巳出版グループ、本社:東京都文京区、代表取締役社長:廣瀬和二)より、2023年7月19日に発売されます。編み図もプロセス写真もすべて「左利き専用」なのは本書だけ。左利きさんはもちろん、左利きの生徒さんがいる右利きニッターさんにもおすすめの一冊です。









【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4528024128/

【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/17511345/



左利き専用のかぎ針編み入門書は本書だけ!





編み物初心者さん向けのわかりやすい本や動画はたくさんあります。

それでも左利き向けの解説はまだまだ少ないのが現状。



左利きさんは、編み図や写真を頭の中で左右反転させなくてはなりませんでした。



本書は編み図もプロセス写真もすべて左利き専用だから、難しく考えることなくかぎ針編みを始められます。













必要な編み方は数種類のみ!基本だけで編める24作品







たとえば、この夏さっそくかぶりたいこちらの麦わら帽子。

「細編み」「長編み」「玉編み」の組み合わせでざくざく編めます!







こちらのミトンとキャップはなんと「細編み」だけ!







ごく基本的な編み方を覚えれば、麦わら帽子もミトンも、編みぐるみだって編めるんです!





楽しみながら基本をマスターして、右利き用の編み図の作品も編めるようになる!







毛糸だけでなく麻ひもやラメ糸、裂き布など、好きな素材をいろいろ選んで、楽しみながら編んでいるうちに、基本的な編み方はすっかりマスターできます。



本書の作品をひと通り編み終わったころにはきっと、右利き用の編み図の作品も編めるようになっているはず。







本書が、これまで左利きだからと編み物を諦めていた方にとって、自分らしくかぎ針編みを楽しむきっかけとなりますように。



<CONTENTS>







◎掲載作品

エコたわし/ミニポーチ/ミルククラウンの小物入れ/アクセサリー/シュシュ/アームカバー/麦わら帽風クロッシェ/ ミトン/キャップ/裂き編みスマホポシェット/残り糸のマフラー/着ぐるみ風あみぐるみ人形



◎かぎ針編みの基本のきほん

かぎ針編みの道具/この本で使った糸/糸端の出し方/かぎ針の持ち方/糸のかけ方・持ち方/鎖編み/編み始めのわを作る/鎖編みの構造/細編みを編んでみよう/丸く編むときのわの作り目/細編みで丸く編んでみよう/うずまき状に編む/鎖をわにする作り目/糸の始末 etc



◎この本で使う基本の編み方

基本の編み方と編み目記号/引き抜き編み/細編み/中長編み/長編み/長々編み/

立ち上がりの鎖の目の数/細編みのすじ編み/長編みのすじ編み/増し目/減らし目/ピコット編み/玉編み etc



◎編み方アドバイス

ハートピアス/立体ハートピアス/フレンチノットステッチ/ブレスレット/シュシュ/ミトンの親指/糸の替え方 etc

◎左ききさんQ&A



<書籍情報>





書名:左利きさんのためのはじめてのかぎ針編み

著者:佐野純子

定価:1,650円(本体1500円+税)

体裁:B5判/96ページ

ISBN:978-4-528-02412-0

発売日:2023年7月19日

発行:日東書院本社(辰巳出版グループ)



ご購入はこちらから↓

<著者プロフィール>





佐野純子



人形作家。左利き。

右利きの母から初めて編み物を習う。

きゆなはれる氏主宰「夢民舎」にてものづくりを、同ニットクラスにて細野雅子氏から編み物を学ぶ。

ニットを中心とした新進クラフト作家の誌上ギャラリーをコンセプトとするミニコミ誌[hao]のメンバーとして活動している。

文部省認定毛糸編物技能認定1級



