[フォーシーズンズ ジャパンコレクション]

高さ6mのツリー、希少なシャンパン&カクテルも登場する特別なセレブレーションシーズン



フォーシーズンズホテル京都(所在地:京都市東山区妙法院前側町、総支配人:ファニー・ギブレ)では、2023年12月22日(金)から25日(月)の3日間限定で、クリスマスランチ&ディナーをご提供いたします。フェスティブシーズンにふさわしく、カラフルで華やかな見た目に心躍るプレミアムなご馳走をご用意しました。







ランチは「フランスのクリスマス」をテーマに、フランス料理の王道メニューの中でも特に召し上がっていただきたいメニューで構成。クラシックなメニューの中にセンスフルなアレンジと盛り付けの美しさが光るラインナップです。またディナーでは、日本各地の食材にフォーカス。山口県産甘鯛や九州産和牛フィレなど、すべてのお皿の主役にそれぞれ異なる県で獲れた厳選食材を使用し、色彩豊かで華やかな品々に仕上げました。



その他、フェスティブ期間限定でお楽しみいただけるオリジナルカクテル2種や、華やかなセレブレーションシーズンに相応しいルイナールのシャンパンを希少なマグナムボトルでご用意しております。



また12月4日からは、フラワーデザイン会社「zero two THREE」監修のクリスマスツリーもお目見え。赤を基調とした高さ6メートルのクリスマスツリーが、ロマンチックな時間を演出します。美しいツリーと暖炉の炎に包まれるレストラン「ブラッスリー」、そして大人の静かなひとときのための「ザ・ラウンジ&バー」で、心温まるクリスマスをお過ごしください。





「フランスのクリスマス」をテーマにした、華やかなフェスティブランチ

12月22日(金)から25日(月)の3日間限定のランチコースのテーマは「フランスのクリスマス」。フランス料理の王道メニューの中でも特にお召し上がりいただきたい品々をピックアップ。「ブラッスリー」ならではのアレンジが光るコースです。クラシックでありながらオリジナリティあふれるメニューを展開いたします。前菜には、スペシャリテ「ORIGAMI」が冬バージョンで復活。雪景色をイメージした自家製ヨーグルトチュイルの下に、柚子香る鯵のマリネを忍ばせました。フレンチの中に日本の魅力が光る、華やかなメニューの数々をお楽しみください。



■期 間:2023年12月22日(金)- 25日(月)



■時 間:11:30 - 14:30

■場 所:フォーシーズンズホテル京都1階 レストラン「ブラッスリー」

■料 金 : クリスマスランチコース13,000円

(前菜、温前菜、魚料理、肉料理、デザートの5品コース)

*料金はサービス料15%、消費税10%を含めた価格です。

*前菜、メイン、デザートの3品コース(8,000円)のご用意もございます。

*ワインペアリング3種(4,000円)・ワインペアリング5種(6,000円) のご用意もございます。

*仕入れ状況等により、食材・メニューが変更になる場合がございます。





日本各地の厳選食材を味わい尽くす、旬のフェスティブディナー

ランチと同じく3日間限定のクリスマスディナーコースは、日本各地の厳選食材を使い、日本の冬ならではのご馳走を色彩豊かで華やかに仕上げたラインナップです。海外のお客様にはもちろんのこと、日本のお客様にも驚きと日本の食材のおいしさを感じていただけるディナーコースに仕上げました。



すべてのお皿の主役には、それぞれ異なる県で獲れたものを使用。肉料理には「九州産和牛フィレのロティ 赤ワインソース 5種のコンディメンツ」をご用意しました。心華やぐカラフルな色合いの5種のコンディメンツには京都産の多様な季節野菜を使用。それぞれの野菜の豊かな味わいを上質な和牛フィレとともにお楽しみいただきます。



ウインターホリデーならではの煌びやかな雰囲気のなか、日本各地を旅しているかのように楽しむ贅沢なディナーコースを、どうぞお楽しみください。

■期 間:2023年12月22日(金)- 25日(月)

■時 間:17:30 - 21:00 *2時間制

■場 所:フォーシーズンズホテル京都1階 レストラン「ブラッスリー」

■料 金 : 25,000円

*料金はサービス料15%、消費税10%を含めた価格です。

*ワインペアリング (12,000円)・シャンパンペアリング (15,000円) のご用意もございます。

*仕入れ状況等により、食材・メニューが変更になる場合がございます。





クリスマスにはルイナールのシャンパンを希少なマグナムボトルで

世界最古のシャンパーニュ・メゾン、ルイナール。その代表となる100%シャルドネのみからつくられたブラン・ド・ブランと、赤い果実のアロマが芳しいロゼを、日本では希少なマグナムボトルでご提供します。ぜひこの機会にご賞味ください。



■期 間:2023年12月1日(金)-2024年1月3日(水)

■場 所:フォーシーズンズホテル京都1階 レストラン「ブラッスリー」、フォーシーズンズホテル京都、3階「ザ・ラウンジ&バー」、ティーラウンジ「楓樹」

■メニュー

・シャンパン ルイナール マグナム ブラン・ド・ブラン グラス6,500円

ルイナールを代表する、100%シャルドネのみからつくられたシャンパーニュ。繊細なパールのような泡立ちと、滑らかで調和のとれたエレガントな味わいの中に、芳醇な香りが広がります。

・シャンパン ルイナール マグナム ロゼ グラス6,500円

ピンクがかったゴールドの色合いが華やかなロゼ・シャンパーニュ。ベリー系のフレッシュなアロマが香る、凝縮したシャルドネの豊かな味わいが特徴的なシャンパーニュです。





ウインターホリデー気分高まる2種類のオリジナルカクテル

スパイスやフルーツなど、フェスティブシーズンらしい素材を使ったオリジナルカクテルが登場です。ブランデーのコクを爽やかに味わう「デスティーノ」、リンゴの果肉をたっぷり使った「ポムキャネル」と、ホリデー気分を盛り上げてくれる2種類をご用意しました。毎週木曜はバンドの生演奏ライブもございます。ウインターホリデーの特別な時間、ゆったりとした大人のひとときをお楽しみください。



■期 間:2023年12月1日(金)-12月25日(月)

■場 所:フォーシーズンズホテル京都 3階「ザ・ラウンジ&バー」、1階 レストラン「ブラッスリー」

■メニュー

・ポムキャネル 3,800円

リンゴのブランデー・カルバドスに、リンゴの果実のクランブルをたっぷり加えた、まるでアップルパイを味わっているかのようなカクテル。仕上げに、シナモンとシロップで煮詰めたリンゴを炙り、あしらいました。

・デスティーノ 3,800円

ブランデーをベースに、コアントローやレモンジュースなどを加えた爽やかなカクテル。自家製スパイスを効かせたハニーシロップが複雑な甘い余韻を残しつつ、ブランデーらしいコクと力強さも感じる一杯です。



「zero two THREE」監修の6メートルのクリスマスツリーが登場

12月4日(月)よりレストラン「ブラッスリー」にクリスマスツリーのデコレーションが登場します。フォーシーズンズホテル京都館内の装花を手掛けるフラワーデザイン会社「zero two THREE」が担当し、デザインは、大胆さと繊細さを合わせもった、独創的なフラワーデザインを特徴とする梶谷奈允子氏。今年はクリスマスらしい赤を基調とした、華やかでエレガントなカラーリングが特徴的です。「ブラッスリー」の9メートルの高い天井を活かした美しいクリスマスツリーを、ぜひこの機会にご覧ください。



<「zero two THREE」代表 梶谷 奈允子(かじたになみこ)氏について>

ダイナミックさと繊細さを兼ね合わせ、花の持つ奥深い可能性を引き出す、独創的なフラワーデザインが特徴。2018年 zero two THREE設立。ハイブランドのイベントのフラワーデコレーション、CMや広告のフラワーデザインを数多く手掛け、フォーシーズンズホテル東京大手町およびフォーシーズンズホテル京都の装花を担当。著書「美しい押し花図譜」(誠文堂新光社)を発刊。花の姿を最大限に生かすことができるように、植物の根源と向かい合いながら日々奮闘している。この先も、花の世界を多くの人に届ける活動を広げ、発信を継続していく。

https://003ztt.com/





レストラン「ブラッスリー」について

2016年10月に開業したフォーシーズンズホテル京都は、平家物語にも記された800年の歴史を受け継ぐ名庭「積翠園」を擁するラグジュアリーホテルです。ホテル1階に位置する「ブラッスリー」は、高さ9メートルの大きな窓からその名庭を見渡し、店内にはスタイリッシュな空間が広がります。庭園を見渡すテラスを備えたその開放的なインテリアデザインは、「Kokai Studios(コカイ・スタジオ)」によって手がけられ、国際的なインテリア専門誌「INTERIOR DESIGN(インテリアデザイン)」におけるベスト・オブ・イヤーアワード、ホテルダイニング部門において2017年のショートリストに選ばれています。

・席数122席(うち、屋外テラス席 50席)

・営業時間: 朝食 7:00~10:30、ランチ 11:30~14:30、ディナー 17:30~21:00

https://www.fourseasons.com/jp/kyoto/dining/restaurants/brasserie

























お問い合わせ・ご予約

フォーシーズンズホテル京都 レストラン「ブラッスリー」(1階)

所在地:〒605-0932 京都市東山区妙法院前側町445-3

T E L: 075-541-8288 (代表)

ウェブサイト: https://www.fourseasons.com/jp/kyoto/dining/restaurants/brasserie/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/13-18:46)