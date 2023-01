[イケア・ジャパン株式会社]

「より快適な毎日を、より多くの方々に」をビジョンとするスウェーデン発祥のホームファニッシングカンパニー イケアの日本法人イケア・ジャパン株式会社(本社:千葉県船橋市、代表取締役社長 兼 Chief Sustainability Officer:ペトラ・ファーレ)は、イケア(Ingka グループ)が写真家アニー・リーボヴィッツと「世界の家での暮らし」を撮影する共同プロジェクトを開始することを発表しました。







イケアは、世界37カ国、37,000人以上を対象にした「Life at Home Report 2022」を2023年1月に発表しました。この調査から、世界のほぼ半数の人(48%)が、「自分の家での暮らしがメディアに反映されていない」と感じていることがわかりました。



その結果を受け、イケアは写真家アニー・リーボヴィッツと手を組み、「世界の家での暮らし」を撮影する共同プロジェクトを開始いたします。アニー・リーボヴィッツは2023年より、イケアのアーティスト・イン・レジデンスと称した役割を担い、さまざまな国において作品制作を行っていきます。これにより、世界中のクリエイターが、身近なところでインスピレーションを得るきっかけを生み出したいと考えています。



アニー・リーボヴィッツは、親密な空間や瞬間を過ごす被写体の内面をとらえる才能で高く評価されています。彼女の作品のパワーは、真実を捉える能力にあり、世界の人々が共感できる人間の普遍的な側面を探求するもので、Life at Home Reportのレジデンス・アーティストとして理想的です。



アニー・リーボヴィッツは、次の通り述べています。「私の作品において、家は常に重要な存在です。私は作品制作を始めてからずっと、家の中で人々を撮影してきました。その人がどのような人なのかを理解するための方法だからです。若い写真家へのアドバイスは、家族を撮影することです。これは、写真家としてスタートするための最適な方法のひとつです。2023年にイケアとパートナーを組めることにわくわくしています」



Life at Home Reportは、常に進化しつづけるイケアのコミットメントを体現したもので、刻々と変化する現代の暮らしの現実に沿っています。アニー・リーボヴィッツは任期中、世界7カ国を訪れ、家で暮らす人々を撮影する予定です。日本、アメリカ、ドイツ、イタリア、インド、スウェーデン、イギリスの7カ国を訪れます。今後、イケアは彼女と共に、Life at Home Reportにインスパイアされた写真の数々を公開する予定です。



Ingkaグループのチーフ・クリエイティブ・オフィサー、Marcus Engmanは次のように述べています。「Life at Home Reportの結果は、イケアにとって毎年重要な内容です。この結果は、『より快適な毎日を、より多くの方々に』提供するというイケアのビジョンを実現するために必要な情報といえます。だからこそ、真のアーティストであり先駆者であるアニー・リーボヴィッツとチームを組み、彼女のレンズを通して、いつもは見られない家での暮らしや、いつもは聞こえない声に向けることができることを楽しみにしています。2023年、彼女と一緒にプロジェクトを実施し、その過程で次世代のアーティストとも関わることを楽しみにしています」



Life at Home Reportの詳細は、ウェブサイトよりご覧ください。

Life at Home Report―家での暮らしに関するイケアの調査 - IKEA https://www.ikea.com/jp/ja/life-at-home/



Life at Home Reportについて

Life at Home Reportは、2014年以来、世界中の家での暮らしにおける課題、ニーズ、夢について定性・定量調査を行うもので、このテーマにおいては最大規模です。調査方法にはHome Visit(家への訪問)と世界規模の調査が含まれており、イケアは世界的な調査会社と協力し、実施しています。最新版では、37カ国、37,000以上の人々から調査結果を得ました。 Life at Home ReportはIngkaグループが開発・発行しています。



テクニカルノート

この定量調査は、Ingka Holding B.V. (Ingkaグループ)に代わってYouGovが実施したものです。YouGovは、国際的なリサーチおよびデータ分析グループです。定量調査は、37カ国の18歳以上の人々からなる国民代表サンプルを対象にオンライン調査として実施され、合計37,405人からの調査結果を得ました。対象国は次の通りです: オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、中国、クロアチア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、インド、アイルランド、イタリア、日本、ラトビア、リトアニア、マレーシア、オランダ、ノルウェー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、セルビア、シンガポール、スロバキア、スロベニア、韓国、スペイン、スウェーデン、スイス、タイ、イギリス、アメリカ。 データの収集は、2022年7月から8月の期間に行われました。性別、年齢、地域に対して割当(クォータ)を適用し、結果がターゲットグループの母集団を表すよう、データは、各国の統計から計算された理想的なウェイトに基づいて、性別、年齢、地域の側面に従ってウェイト調整されています。



イケア・ジャパン 公式HP

http://ikea.jp/

イケア・ジャパン ニュースルーム

http://www.ikea.com/jp/ja/about_ikea/newsroom



