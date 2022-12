[株式会社Wemade Online]

また、A.Rカードのアカウント共有機能などのシステムアップデートを実施!



PCオンラインゲーム、 崩壊した世界に選ばれた少年少女達のアニメチックアクションMORPG『Soulworker』(ソウルワーカー)は、 2022年12月8日(木)のアップデートにて、クリスマスイベントを開催しました。また、A.Rカードがアカウント内で共有できる機能を追加したことをお知らせします。











クリスマスカレンダーイベントを開催!



期間中、接続している全ユーザーに 限定イベントアイテム「[EV]クリスマスアドベントカレンダー」をプレゼントするイベントを開催!

中身は空けてからのお楽しみなパッケージアイテムが貰えちゃう!

この冬はワクワクしながら毎日パッケージを開封しよう!

















◆クリスマスカレンダーイベントの詳細はこちら

https://soulworker.gamecom.jp/board/event/586







A.Rカードが同アカウントのキャラクター間で共有できるように!



装備、装着しているA.Rカードのアカウント共有を行う機能を実装いたしました。

これに伴い、同じアカント内のキャラクターと共有ができなかったA.Rカードが共有でき、育成のしやすさが向上しました。





新規A.Rカード「ルーシー」ピックアップガチャを開催!







A.Rカード「ルーシー」ピックアップガチャを開催いたします。

A.Rカード「ルーシー」はクリティカルダメージや命中などダメージを伸ばす能力に優れています。

ダメージを追求したい方は是非入手してみよう!















◆「ルーシー」ピックアップガチャの詳細はこちら

https://soulworker.gamecom.jp/board/notice/622







新規コスチュームを恒常販売で追加!



新規コスチューム「スポーティーアンドカジュアルシリーズ」を恒常にて販売いたします。

カジュアルだけどスポーテイーなスタイルが軽快でグッドです。



▼ スポーティーアンドカジュアルシリーズ着用イメージ













◆スポーティーアンドカジュアルシリーズの詳細はこちら

https://soulworker.gamecom.jp/board/notice/622





その他にも様々なイベントやアップデートなど予定しておりますので、今後もソウルワーカーの進化にご期待ください。



■ソウルワーカー公式サイトはこちら

http://soulworker.gamecom.jp



■『Soulworker』概要

ジャンル:アニメチックアクションMORPG

プラットフォーム:PC

価格:基本プレイ無料(アイテム課金)

運営:Wemade Online Co.,Ltd.

開発:LION GAMES Co., Ltd.



■コピーライト

Copyright (C) LION GAMES Co., Ltd. All Rights Reserved.

Copyright (C) Wemade Online Co.,Ltd. All Rights Reserved.



■株式会社 Wemade Online について http://www.wemadeonline.co.jp/

Wemade Onlineは、 2004年3月に設立され、 PCオンラインゲームのパブリッシング事業を主業務としております。

2010年4月に、 韓国のオンラインゲーム開発及びパブリッシングを行う『Wemade Co., Ltd.』グループの一員となり、 更なる成長を目指し日本国内オンラインゲームサービス、 パブリッシング運営及び現地開発事業を展開しております。

PCオンラインゲームでは、 GAMEcomブランドとして『新生R.O.H.A.N』『SiLKROAD Revolution』『Soulworker』をサービスしております。



