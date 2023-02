[株式会社ダイヤコーポレーション]

「オイルのイメージを変える美容液を作りたかった」



株式会社ダイヤコーポレーション(所在地:東京都渋谷区 代表取締役:高野祐一)は、megbaby独自の「時代を読む力」「美容知見」「自由な発想」で、オリジナリティと説得力あふれるビューティを提案する〈mgb skin〉から、「べたつく」「毛穴に詰まりやすい」といったオイルのイメージを覆し、持続的な保湿を叶える美容液「セルフラブオイル」を、2023年2月10日(金)に発売いたします。









2023年2月10日(金)発売



SELF LOVE OIL





持続性の高いうるおいのために。

どんな肌でも実感できる、発酵オイル美容液。



「スキンケアにオイルは欠かせない」という信条を持ってきたmegbabyが、オイルに苦手意識のあるフォロワーの声を集め「みんなに心地よく使ってもらうオイル」について真剣に検証し開発。韓国特有の発酵技術でオイルの性質を変化させた、肌に溶け込むようになじむオイル美容液が完成しました。肌のうるおいと一体化して持続力を高めるため、テカリを防ぎながら美しいツヤのある肌へと導いていきます。



mgb skin セルフラブオイル

15mL ¥3,630(税込)





POINT01:敏感肌も、オイリーな肌も。みんなが幸せになるオイル

mgb skinのお客様からリクエストの多かったオイル美容液。いっぽうで「ベタつきそう」「肌荒れが気になる」といったネガティブイメージを持つ方もいる状況で「すべての人に使いやすいオイル美容液」を追求したのがセルフラブオイルです。「ベタつき」「テカリ」「肌荒れ」をしっかりと回避しながら、充実のうるおいをとどめて肌をやわらかくすこやかに整える、やさしく頼もしいオイルです。



POINT02:肌のうるおいを逃さない特殊発酵技術

セルフラブオイルは「コメ胚芽油」と「チャ葉エキス」を特殊技術で発酵させたもの。これにより、一般的なオイルとはまったく異なる、新しい美容効果が生まれています。

1.肌なじみのよさ:発酵の工程を経ることでオイルがやわらかくなって表面張力が下がり、肌になじむスピードがアップ。オイルの重さやべたつきを感じる隙を与えず、すっと肌と一体化します。

2.水との親和性:本来水と油は混ざらないものですが、発酵の工程を経ることでオイルに乳化力がプラス。肌になじみながら肌に存在する水分と結合し、うるおいをより長くとどめることが期待できます。肌が乾燥しにくいと、過剰な皮脂分泌対策もでき、肌がすこやかな状態を守ります。

3.なめらかでクリアな印象の肌に:カテキンを含むチャ葉エキスと、γ-オリザノールを含むコメ胚芽油を発酵させることでよりその個性を高めています。



POINT03:多様な使い方ができるマルチユース設計

化粧水のあとに使用する美容液としてはもちろん、スキンケアの最初にブースターとして、化粧水やクリームとあわせて、ヘアやボディの保湿に……と、マルチに活躍します。オイルを使い慣れていない方でもフレッシュなまま使い切れる15mLという容量にもこだわりました。



こんな人におすすめ!

肌にハリ・ツヤがほしい/乾燥によって毛穴が目立ちやすい方/肌の油水分バランスを整えたい方/環境の変化によって肌が敏感になりやすい方



全成分:カンジダボンビコラ/(グルコース/ナタネ油脂肪酸メチル)発酵物、コメ胚芽油、チャ葉エキス







[About mgb skin]

mgb skinは、megbabyがこれまでに培った美容の知見と独自の美意識を活かし、美容感度の高い日本の女性たちに向けて開発するビューティブランドです。これまで当たり前だと思われていた美容のセオリーには囚われずに、エイジングケアや敏感肌ケア、環境ケアなど、時代のニーズにあったアイテムを展開していきます。



●こんな方法があるの?独自の発想がプロダクトに!

mgb skinは、目から鱗のユニークな着眼点、どんなムードにもフィットするシックなデザイン、独創的な効果のすべてを兼ね備えています。プロダクトは、クリームとデバイスが一体化した「シカバリアクリーム プロ」や、ペプチド+コラーゲンパウダーのW構造美容液「バイオセルポーション」など、これまでになかった発想で生み出されるユニークなものばかり。megbaby本人が企画・検証し、確かな効果を感じたものだけを商品化しています。

●クイックで確かな効果。MADE IN KOREAのクオリティ

mgb skinのアイテムはすべて韓国で開発されています。効果を出すことに躊躇せず、スピーディに展開できる韓国の姿勢にmegbabyが共鳴し、自ら現地に赴きプランニング。彼女自身が敏感肌のため、肌へのやさしさと確かな効果を確実に両立できることにこだわっています。



ONLINE STORE: https://megood-beauty.com/

Instagram: @mgb_skin







[About megbaby]

mgb skin ファウンダー&クリエイティブディレクター

幼少期より敏感肌を抱え、モデルの仕事等を通じて多くの化粧品や美容ツールを試すなかで、韓国のスキンケアに出会い感銘を受ける。次第に理想的な機能性やテクスチャー、デザインのものを求め、自らのブランド「MEGOOD BEAUTY」「mgb skin」を設立。自ら韓国に赴き、自身の肌で確認しながら開発するかたわら、フォロワーたちとの密なコミュニケーションを通してブランドを成長させてきたD2Cビジネスのパイオニア。一児の母でもある。

Instagram:@_megbaby_





株式会社ダイヤコーポレーション

MEGOOD BEAUTY

https://megood-beauty.com/

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目12-6ドヒビル401号

03-6455-1447

contact@megood-beauty.com



