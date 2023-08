[Jackery Japan]

~SNSキャンペーンは8/25(金)より開催中!お得なセール情報も盛りだくさん!~



ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニーJackeryの日本法人である株式会社Jackery Japan(所在地:東京都港区)は、2023年8月25日(金)から2023年9月30日(土)までの期間で「パワフル防災 byジャクリ」と題して防災キャンペーンを開催します。

・特設ページ

https://www.jackery.jp/pages/bousai-cp2023



最大40%OFFのセールを実施するほか、SNSキャンペーンやアンケートキャンペーンも実施します。

また、他にも防災月間中には様々な防災に関するイベントやコンテンツ展開を予定しております。







「パワフル防災 by ジャクリ」について





「ポータブル電源を備える。それがいちばん防災を変える。」

今年のJackeryの防災キャンペーンは、ポータブル電源を「災害時にあった方が便利なアイテム」から「命を守るために必要な防災グッズ」として、あなたの防災をもっとパワフルに、そしてもしも避難生活になっても、いつもの暮らしができるアイテムとしてご紹介します。



災害向けJackeryポータブル電源の選び方について下記ご確認いただけます。

https://www.jackery.jp/pages/jackery-portable-powerstation-for-disaster



SNSプレゼントキャンペーン「#パワフル防災キャンペーン」







・応募期間

<1回目>8/25(月)~8/30(水)

<2回目>8/31(木)~9/11(月)



・応募方法

1. Jackery公式X(旧Twitter)アカウント(@jackeryjapan)をフォロー

2. 対象ツイートをリポスト

※ハッシュタグ「#パワフル防災」をつけて指定される話題を投稿すると当選率UP!



・当選賞品

Jackery ポータブル電源 300 Plus:2名様



アンケートキャンペーン





災害に備える準備は整っていますか?

アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で、防災グッズが当たります!



・Jackery Solar Generator 300 Plus(ポータブル電源とソーラーパネルのセット品):1名様



・防災ノベルティ:24名様



アンケートページ: https://forms.gle/QdKk8Z9F2nfHhySi6



アンケートへのご回答お待ちしております!

回答期限:2023年9月30日



最大40%OFF!防災セール情報





・Jackery公式オンラインストア:https://www.jackery.jp/pages/deals

セール期間:2023/8/25(金)~2023/9/7(木)



・Jackery公式Amazon店:https://www.amazon.co.jp/jackeryjapan

セール期間:2023/9/1(金)~2023/9/4(月)



・Jackery公式楽天市場店:https://www.rakuten.ne.jp/gold/jackery-japan/

セール期間:2023/9/1(金)~2023/9/11(月)



防災おすすめ製品





・Jackery Solar Generator 1000 Plus

(Jackery ポータブル電源 1000 Plus + Jackery SolarSaga 100)

製品ページ:https://www.jackery.jp/products/solar-generator-1000-plus





Jackery ポータブル電源 1000 Plusは1264Whの大容量に加えて、定格出力が2000Wのため、ほぼ全ての家電を動かすことができます。追加バッテリーを最大3つ追加できるため、バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。

ソーラーパネルとセットで準備することで、太陽光さえあればポータブル電源に蓄電できるので、災害・停電時の非常用電源として活用することができます。巨大地震や台風などの自然災害が起きても、スマホの充電や扇風機、ファンヒーターや冷蔵庫を動かすことができて安心です。



・Jackery Solar Generator 300 Plus

(Jackery ポータブル電源 300 Plus + Jackery SolarSaga 40)



2023年9月1日の発売する新製品です。

容量は288Wh、定格出力は300W。タブレットサイズに折り畳めるソーラーパネルと、小型で軽量なポータブル電源のためリュックに入れて持ち運ぶこともできます。

スマホ、ノートPC、タブレットが充電できるので、停電になっても通信手段を確保できます。スマホが10回以上充電できる1家に1台、1人に1台あると助かる防災モデルです。



Jackeryについて







2012 年、アメリカ・カリフォルニア。「グリーンエネルギーをあらゆる人に、あらゆる場所で提供する」という、壮大なビジョンのもと、私たちJackery は、誕生しました。

2016 年には、世界初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2 年後には、世界初のポータブルソーラーパネルを開発しました。



製品を世に生み出すだけでなく、「あらゆる人に、あらゆる場所で」というビジョンを実現させるため、少しでも軽く、少しでも出力を高め、あらゆる安全機能を追加して、製品を日々向上させています。



私たちが、「あらゆる人に、あらゆる場所で」提供したいのは、ただのエネルギーではありません。私たちは、冒険に、アウトドアに、グリーンエネルギーをもたらしたい。ソーラーパワーという、限りのないクリーンなエネルギーをもたらしたい。Jackery はこれからも、世界中の冒険家やアウトドア愛好家たちがサステナブルな方法で自然を楽しみ、地球を守り、協力しあえるよう、太陽光という贈り物を生かして、全力でサポートを行っていきます。グリーンエネルギーが、当たり前になるその日まで。私たちの冒険はつづきます。

- Explore further with Jackery solar -



会社概要





会社名:株式会社Jackery Japan

所在地:東京都港区新橋1-11-2 I/O SHIMBASHI 2F

事業内容:ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト:https://www.jackery.jp

Twitter:https://twitter.com/jackeryjapan

Instagram:https://www.instagram.com/jackeryjapan

Facebook:https://www.facebook.com/jackeryjapan

TikTok:https://www.tiktok.com/@jackeryjapan

LINE:https://page.line.me/jackeryjapan

YouTube:https://www.youtube.com/JackeryJapan







