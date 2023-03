[TENTIAL]

TENTIALのShop In Shop店舗「TENTIAL STORE」が累計20店舗を突破。ビックカメラ、ハンズ、はるやま商事の展開する店舗内で、東京、大阪、名古屋などの大都市圏を中心に11都府県に展開しています。人気の「BAKUNE」シリーズをはじめとしたTENTIAL製品を取り扱い、様々な場所でお客様の健康を日常生活からサポートします。







健康で前向きな社会の実現を目指し、ウェルネス関連事業を展開する株式会社TENTIAL(所在地:東京都中央区、代表取締役CEO:中西裕太郎、以下「テンシャル」)は、運営するウェルネスブランド「TENTIAL」のShop In Shop店舗(以下「SIS」)「TENTIAL STORE」が20店舗を超えたことをお知らせします。



2022年にオフライン展開を開始したTENTIALは、2022年4月に初めてのSISである「TENTIAL Store DRUG WEAR八重洲地下」をオープン。以降も着実にSISを増やし、2023年1月末で9店舗まで拡大しました。また、TENTIAL製品を取り扱う販売店も増え、蔦屋書店やロフトなどでも製品を展開しています。

この背景には、TENTIAL製品の人気と製品数増加があります。主力商品であるリカバリーウェア「BAKUNE」は、販売2年で15万枚を超えるヒットを記録しています。さらに、2022年末時点でTENTIALの製品は50を超え、インソールやリカバリーサンダル、睡眠用ソックスなども人気を集めています。

こうした背景を受け、販売店も売り場を拡大。ビックカメラなんば店では従来から大きく広げた7スパン以上(1スパン=幅90cm陳列棚)のスペースでTENTIAL商品を展開しています。このような店舗が増え、過去2ヶ月で10店舗以上が売り場を拡大しSIS化しています。3月末現在でビックカメラ、ハンズ、はるやま商事の展開する店舗で、合計20店舗を突破し、東京、大阪、名古屋などの大都市圏を中心に11都府県に展開しております。



なお、TENTIALでは売上の8割をオンラインで占めており、オンライン・オフライン双方での事業成長を実現しています。今後も1人でも多くの方がTENTIAL製品に気軽にアクセスできるよう、様々な製品を取り扱うSISや直営店を展開して参ります。



TENTIAL STORE 店舗一覧(2023年3月末日時点)







栃木県:P.S.FA宇都宮店

埼玉県:ハンズ大宮店

東京都:P.S.FA豊洲店 / ハンズ豊洲店 / ハンズ新宿店 / ハンズ渋谷店 / TRANS CONTINENTS立川立飛店

神奈川県:ビックカメララゾーナ川崎店

静岡県:はるやま浜松店

愛知県:ハンズ名古屋店 / ビックカメラ名古屋JRゲートタワー店 / P.S.FAららぽーと名古屋みなとアクルス店 / TRANS CONTINENTS 愛知東郷店

大阪府:P.S.FAアルデ新大阪店 / はるやま大阪梅田本店 / ビックカメラなんば店

岡山県:HALSUIT PREMIUM LOUNGEイオンモール岡山店

徳島県:はるやま徳島店

福岡県:HARUYAMAゆめタウン博多店 / P.S.FAららぽーと福岡店

宮崎県:AFFRANCHIR宮崎店



株式会社TENTIALについて







テンシャルは「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに、ウェルネス関連事業を展開しています。

ウェルネスブランド「TENTIAL」は「SLEEP」「FOOT」「WORK」の3ジャンルで日常からコンディショニングを行う製品を開発・販売しております。ブランド設立から3年半で50を超える製品を販売し、主力製品であるリカバリーウェア「BAKUNE」シリーズは販売2年で15万枚を超える販売実績を記録しました。今後も身体を充電するツールを創出し、生涯を通じて挑戦する人を支えて参ります。

▼会社概要



社名:株式会社TENTIAL

設立:2018年2月

資本金:1億円(2023年2月1日時点)

代表者:代表取締役CEO 中西裕太郎

所在地:〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町7-16 THE GATE 日本橋人形町 6F

コーポレートサイト:https://corp.tential.jp/

事業内容:『TENTIAL』https://tential.jp/



