[株式会社トリドールホールディングス]

―阪神ドラフト2位・椎葉 剛選手や藤川 球児氏とトリドールHD社長・粟田との対談も実施―



食の感動体験を提供する株式会社トリドールホールディングス(東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO 粟田 貴也、以下、トリドールHD)は、2023年プロ野球ドラフト会議で指名された四国アイランドリーグ plus 加盟球団所属の阪神ドラフト2位指名・椎葉 剛選手(徳島インディゴソックス)、西武ドラフト5位指名・宮澤 太成選手(徳島インディゴソックス)、横浜ドラフト6位指名・井上 絢登選手(徳島インディゴソックス)他育成指名選手6名の壮行会を2023年11月13日(月)トリドールHD本社オフィスにて開催しました。







トリドールHDは「食の感動で、この星を満たせ。」をスローガンに掲げ、世界中に“食の楽しさ・豊かさ”を提供するために、お客さま・従業員をはじめ地域に寄り添い、コミュニケーションと協働に取り組んでいます。

その取り組みの一つとして、当社は、四国アイランドリーグ plus が掲げる“若者へのチャレンジの場の提供”や“四国の地域活性化と地域貢献”という想いに共感し、2019年から四国アイランドリーグ plus とオフィシャルパートナーシップ契約を締結しています。



この度、プロ野球選手になりたいという夢を持ち、四国アイランドリーグで挑戦を続け、今年のプロ野球ドラフト会議にて、その切符を手に入れることができた9名の選手を激励するために「トリドールHD主催 四国アイランドリーグ plus ドラフト選手壮行会2023」を開催しました。四国アイランドリーグ plusから9名の選手がドラフト・育成指名を受けるのは過去最多の人数です。さらに、阪神タイガースや四国アイランドリーグなどでご活躍された野球解説者の藤川 球児氏をゲストに招き、ドラフト・育成指名選手、トリドールHD社長 粟田 貴也による特別対談も実施しました。



特別対談の様子





プロ野球やメジャーリーグでご活躍され、多くの野球ファンに感動を与えた藤川 球児氏と、1985年に焼き鳥店を創業以降、夢のアップデートを続け唯一無二のグローバルフードカンパニーを目指すトリドールHD社長 粟田 貴也から、ドラフト・育成指名選手に対して激励の言葉が送られました。





(左から)四国アイランドリーグ plus 代表取締役社長 馬郡 健氏、トリドールHD 代表取締役社長 兼 CEO 粟田 貴也、藤川 球児氏













四国アイランドリーグplus所属 2023年プロ野球ドラフト会議指名選手プロフィール











阪神タイガース 2位指名

椎葉 剛(しいば つよし)選手

所属:徳島インディゴソックス

ポジション:投手

投打:右投げ/右打ち

生年月日:2002年3月18日

身長・体重:182cm・85kg

出身地:大阪府



















埼玉西武ライオンズ 5位指名

宮澤 太成(みやざわ たいせい)選手

所属:徳島インディゴソックス

ポジション:投手

投打:右投げ/右打ち

生年月日:1999年4月15日

身長・体重:183cm・91kg

出身地:長野県



















横浜DeNAベイスターズ 6位指名

井上 絢登(いのうえ けんと)選手

所属:徳島インディゴソックス

ポジション:外野手

投打:右投げ/左打ち

生年月日:2000年2月23日

身長・体重:178cm・87kg

出身地:福岡県



















埼玉西武ライオンズ 育成1巡目

シンクレア ジョセフ 孝ノ助(こうのすけ)選手

所属:徳島インディゴソックス

ポジション:投手

投打:左投げ/左打ち

生年月日:2001年6月12日

身長・体重:193cm・93kg

出身地:カナダ

















埼玉西武ライオンズ 育成2巡目

谷口 朝陽(たにぐち あさひ)選手

所属:徳島インディゴソックス

ポジション:内野手

投打:右投げ/右打ち

生年月日:2004年4月3日

身長・体重:184cm・85kg

出身地:徳島県













福岡ソフトバンクホークス 育成7巡目

藤田 淳平(ふじた じゅんぺい)選手

所属:徳島インディゴソックス

ポジション:投手

投打:左投げ/左打ち

生年月日:2000年5月14日

身長・体重:182cm・90kg

出身地:徳島県



















中日ドラゴンズ 育成2巡目

菊田 翔友(きくた とわ)選手

所属:愛媛マンダリンパイレーツ

ポジション:投手

投打:右投げ/右打ち

生年月日:2003年9月25日

身長・体重:183cm・89kg

出身地:愛知県



















読売ジャイアンツ 育成3巡目

宇都宮 葵星(うつのみや きさら)選手

所属:愛媛マンダリンパイレーツ

ポジション:内野手

投打:右投げ/左打ち

生年月日:2004年6月23日

身長・体重:174cm・64kg

出身地:愛媛県



















オリックスバファローズ 育成5巡目

河野 聡太(かわの そうた)選手

所属:愛媛マンダリンパイレーツ

ポジション:内野手

投打:右投げ/左打ち

生年月日:2000年5月22日

身長・体重:179cm・77kg

出身地:福岡県















トリドールHDは、夢を追い続ける選手たちと四国アイランリーグ plusを応援しています。



トリドールホールディングスについて

「食の感動で、この星を満たせ。」をスローガンに掲げ、さまざまな業態の飲食チェーンを展開し、味覚だけでなく五感が揺さぶられる、本能が歓ぶほどの感動を探求し続けています。

今後も「食の感動体験」をどこまでも追求し、世界中で唯一無二の日本発グローバルフードカンパニーを目指して、予測不能な進化を遂げるため、国内のみならず海外での展開を積極的に推進してまいります。



