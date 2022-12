[スポティファイジャパン株式会社]





世界で4億5,600万人以上のユーザーが利用するオーディオストリーミングサービスSpotify(会社名 Spotify A B / 本社 Stockholm, Sweden)は、この度、Spotify上でのリスニングデータを元に、ボーカル音量を調整してアーティストと一緒に歌って楽しめる「シンガロング」機能を利用して今年国内で最もアーティストと一緒に歌われた曲を発表いたしました。また、世界と国内のユーザーが自身で作成したプレイリストに今年最も追加した曲のランキングもあわせて発表いたしました。



楽曲を再生中の画面に表示されるマイク型のアイコンをタップするだけで、ボーカル音量を調整し、まるでアーティストと一緒に歌っているような体験を楽しめる「シンガロング」の利用対象曲の中で、今年最もこの機能が利用されたのは、Saucy Dogの「シンデレラボーイ」で、2位はAdo「新時代」、3位は優里「ドライフラワー」となりました。





一方、ユーザーが自身で作成したプレイリストに今年最も追加した楽曲は、YOASOBI「夜に駆ける」となりました。また2位に「Pretender」がランクインしたOfficial髭男dismは、「115万キロのフィルム」(6位)、「I LOVE...」(8位)を含む3曲がトップ10にエントリーしました。



Spotifyでは、ユーザーが自身で作成したプレイリストはもちろん、Spotifyのエディターが季節や気分、生活シーンなどのテーマ別に作成する公式プレイリストや、AIがユーザーの好みやリスニング傾向をもとに自動生成してくれるアルゴリズムプレイリストなどをお楽しみいただけます。また、Spotifyユーザー同士なら一緒にプレイリストを作成・編集できるだけでなく、リスナー同士の音楽の好みなどを掛け合わせ、二人のテイストをブレンドしたプレイリストを自動的に作成してくれる「Blend」機能などもご利用いただけます。





スポティファイジャパン株式会社 音楽事業部門統括 大西響太 コメント

Spotifyでは、多様なプレイリストやユーザーのリスニング行動をもとにしたレコメンデーションなどを通じて自分好みのアーティストや音楽に出会うことができます。同時に、「歌詞」表示やアーティストと一緒に歌って楽しめる「シンガロング」、好きなアーティストのコンサート情報をいち早くチェックし、連携サイトで簡単にチケットを購入できる機能など、曲を聴くだけでなく、気になるアーティストについてもっと深く知り、音楽をよりいっそう楽しめるような機会もお届けしています。ストリーミングで出会ったアーティストとリスナーがそのつながりを深めることができるように、今後も取り組んでまいります。





本日発表した各ランキングは次の通りです。



今年国内で最もシンガロング機能が利用された楽曲

1. シンデレラボーイ / Saucy Dog

2. 新時代 / Ado

3. ドライフラワー / 優里

4. W / X / Y / Tani Yuuki

5. ベテルギウス / 優里

6. なんでもないよ、 / マカロニえんぴつ

7. ミックスナッツ / Official髭男dism

8. 残響散歌 / Aimer

9. 私は最強 / Ado

10. いつか / Saucy Dog



Spotifyプレイリスト「 Sing-Along Hits of 2022 」:https://spotify.link/SingAlongHitsof2022



今年国内で最もユーザーのプレイリストに追加された楽曲

1. 夜に駆ける / YOASOBI

2. Pretender / Official髭男dism

3. ドライフラワー / 優里

4. マリーゴールド / あいみょん

5. Dynamite / BTS

6. 115万キロのフィルム / Official髭男dism

7. 白日 / King Gnu

8. I LOVE... / Official髭男dism

9. 青と夏 / Mrs. GREEN APPLE

10. 裸の心 / あいみょん



今年世界で最もユーザーのプレイリストに追加された楽曲

1. Shape of You / エド・シーラン

2. Blinding Lights / ザ・ウィークエンド

3. Bohemian Rhapsody - Remastered 2011 / Queen

4. Believer / イマジン・ドラゴンズ

5. Perfect / エド・シーラン

6. Sweater Weather / The Neighbourhood

7. Smells Like Teen Spirit - Remastered 2021 / ニルヴァーナ

8. One Dance / ドレーク, Wizkid, Kyla

9. Wake Me Up / アヴィーチー

10. All of Me / ジョン・レジェンド





