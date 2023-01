[ライフイズテック株式会社]

中学生・高校生向けのプログラミング教育サービス事業を手がけるライフイズテック株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:水野 雄介)は、2023年3月20日(月)~4月6日(木)の期間、中高生向けIT・プログラミングキャンプ「Life is Tech ! Spring Camp 2023」を開催します。本イベントについて、1月19日(木)より参加者の募集を開始します。











「Life is Tech ! Spring Camp 2023」https://lit.sh/spr23_pr



IT・プログラミングキャンプとは、4日間でプログラミングやゲーム制作・デジタルアートを学ぶ短期集中プログラムです。プログラミングをはじめ、プロの技術を学べる10コース以上の多彩なコースを用意し、プログラミング初心者はもちろんのこと、パソコンやソフトにほとんど触れたことのない方でも誰もが参加できる内容です。2011年にスタートし、延べ52,000人が参加。これまで参加者いただいた中高生の99.4%が「楽しく学べた」と回答しています。



本年は「通いプラン」に加え、東京の大学をはじめとした会場で3年ぶりに「宿泊プラン」も再開。さまざまなアクティビティや交流を通して、新たな仲間と出会いを、より深い思い出に変えることの出来るプランです。



2022年度からは高校でもプログラミング教育が必修化され、学校でも本格的にプログラミングを学ぶようになりました。ライフイズテックのプログラムでは、学習意欲を駆り立てるエンターテイメント要素を取り入れた独自カリキュラムにより、論理的思考やプログラミングの基礎力が身に付きます。加えて、全国から集った仲間とともに自分の作品を作り上げることで「好きを形にする力」や「未来の選択肢」を増やすことにつながり、自分の新たな可能性にも気づくことができます。



「Life is Tech ! CAMP」公式MOVIE https://lit.sh/campmovie





「Life is Tech ! Spring Camp 2023」概要





開催期間:2023年3月20日(月)~4月6日(木)



プログラム日数:4日間



参加対象者:全国の中学生・高校生 ★新中学1年生もご参加いただけます!



会場:

【東京】早稲田大学(早稲田)、京都芸術大学(東京・外苑)、ライフイズテック白金高輪本校、OMOTESANDO MUSEUM(表参道)

【大阪】関西大学(梅田)

【愛知】名城大学(天白)



申し込み期限:

2023年3月6日(月)まで

※各会場・コースの定員に達し次第、受付終了



実施コース:

iPhoneアプリプログラミングコース、Androidアプリプログラミングコース、Unity(R)ゲームプログラミングコース(2D・3D)、Minecraftプログラミングコース、映像制作コース、アニメーションコース、カメラ&フォトグラフィーコース、メディアアート プログラミングコース、デザイナーコース(Photoshop/Illustrator)、Webデザインコース(HTML/CSS)、Webサービスプログラミングコース(Ruby)、デジタルミュージックコース



参加費:

67,320円(税込)~ ※宿泊有無や参加会場、機材レンタル有無などに応じて料金は変わります

★1月31日(火)まではお得な【早割】を実施中!通常価格から【1,500円割引】にてお申込みいただけます。



詳細・お申込みURL:https://lit.sh/spr23_pr





【ライフイズテック株式会社について】

次世代デジタル人材育成を手がけるライフイズテックは、「中高生ひとり一人の可能性を一人でも多く、最大限伸ばす」をミッションに2010年に創業したEdTech企業です。主力事業である中学校・高校向けクラウド教材「Life is Tech ! Lesson」は、全国500以上の自治体で2,650校の公立・私立学校、約50万人が利用(*)する、情報・プログラミング学習サービスへと成長しています。北米においても100以上の学校で採用され、世界をリードする教育クラウドサービスを開発するべく挑戦を続けています。また、延べ5.2万人(*)以上が参加する国内最大規模のIT・プログラミングキャンプ&スクール「Life is Tech ! 」をはじめ、全社員のDX化を目指す企業のデジタル人材研修なども支援し、これまで100万人以上(*)にデジタルを活用したイノベーション教育を届けてきました。2022年には、社会・環境といった分野で高い公益性を実現している企業の国際的な認証であるB Corpを取得。今後もライフイズテックは、教育を通じて子どもたちの未来と社会課題へ取り組む企業として、ステークホルダーとともに次世代のための教育変革を推進してまいります。

(*)=2022年9月時点

サービスサイト:https://life-is-tech.com



