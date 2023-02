[株式会社ピアラ]

ヘルスケア、ビューティ、食品領域を中心に、様々な業界の企業に対しブランディングからLTV向上までのALLデータを一元管理し、通販DX(マーケティングDX)サービスを展開する株式会社ピアラ (本社:東京都渋谷区、代表:飛鳥貴雄、以下「当社」)は、マーケターマッチングサービス「PIAMATCH」を開始いたしますことをお知らせいたします。この度の取り組みは、伊藤忠商事株式会社との業務提携に引き続き、当社が「ブランド価値創造企業」への転換に向けて新たに開始する、2つ目の事業となります。













即戦力マーケター需要の増大



昨今、デジタル化やインターネットの普及が進んだことにより、消費者の購買行動の変化や、プロダクトやサービスのコモディティ化、それに伴う獲得コストの高騰など、世の中の変化と共に顧客ニーズが多様化・煩雑化したことによって、事業者は様々な壁に直面しています。

そのため、事業者はこれまで以上に、データの収集や分析に注力し、それらを元に戦略の見直し、顧客接点の強化やコミュニケーションの活発化など、多角的にマーケティング活動の見直しを図っています。さらに改善すべきは、マーケティングに留まらず、事業設計の練り直しやブランディングといった、深く幅広いところまで進んでいます。

このような状況の中でカギを握るのは、経験値の高いマーケターやコンサルタントです。変化するスピードの激しい環境の中で、市場や顧客にどのようにアプローチしていくべきなのか、戦略的な設計から実行までを担うことのできる人材のニーズが各社で高まっています。

一方で、具体的なマーケティング課題が分からず必要なスキルが分からない、自社でのマーケターの育成には時間がかかる、優秀な人材は転職市場などに出てくることが少ないなど、即戦力となる人材の採用には課題が多いのも事実です。特に働き方改革の追い風も影響し、特定の企業に属さず自身の得意分野を活かし、自身で仕事を選択するフリーランスの人口が増加している傾向にあります。









マーケティング支援事業を行うピアラのマッチングサービス「PIAMATCH」とは



当社は、採用ハードルが高いものの、様々な経験値を持つマーケター・コンサルタント人材の採用課題の解決をサポートするべく、トップマーケターと企業を繋ぐマーケターマッチングサービス「PIAMATCH」の提供を開始します。







当社はこれまで、800社以上の事業者のマーケティング支援に携わってきた経験から、企業の抱える本質的な課題を抽出し、課題を解決するための最適なスキルを導き出します。さらに、「PIAMATCH」は、エージェント型であることにより、人材の提案に加え、条件交渉や、案件進捗管理まで徹底したサポートを実施します。

さらに、事業者・マーケターのどちらに対してもWin-Winな取引となるよう、当社のコーディネーターが定期的に双方向のフォローの機会を設けるなど、互いにミスマッチの無い状態で稼働できるよう努めてまいります。

創業からマーケティング支援を行ってきた当社だからこそ、Web系に特化したマーケターやコンサルタントが多数在籍しています。

各事業者に、優秀なマーケティングやコンサルティング人材を提案することで、採用に関する課題を解決するだけでなく、事業に関する課題解決や、社内人材の教育・育成にも寄与できると考えています。







ブランド価値創造企業を目指した第2弾自社事業



当社は今期、通販DXサービスによる再成長と、ヘルスケア&ビューティ以外のマーケティングDXサービスのさらなる強化、そしてこれまでのマーケティング支援で得たノウハウやデータ、ニーズを活かした、クライアントの売上に収益が左右されることのない新たな自社事業の展開の3軸へ事業ポートフォリオを変更いたしました。

「PIAMATCH」は、これまで当社がマーケティング支援で培ってきた知見や人脈を活かすことのできる領域であることから、正式ローンチに先立ちまして、現在顕著にマーケターの登録数を増やしております。合わせて、試験的に営業活動も行っており、双方向で需要が高いことが伺えます。当社は今後、業界問わず企業とトップマーケターのマッチングに貢献するべく努めていく考えです。







「PIAMATCH」サービス概要









費用 :費用は条件や経験値・保有スキルにより異なります。

契約期間:最短3ヶ月~

URL :マーケター向け https://piamatch.piala.co.jp/ 企業向け https://piala.co.jp/lp/piamatch/

問合せ先:各LPからお問い合わせください。





