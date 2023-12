[My Little Box Japan 株式会社]



マイリトルボックスは、12月7日 (木) より12月BOX「Winter Solar」(冬の太陽)をお届けします。冬の空に浮かぶ太陽は、寒い季節に身体をあたためるだけでなく、あなたを照らし輝かせてくれる、心から待ちわびる存在。そんな太陽のポジティブなエネルギーが今月のテーマ。BOXの内容は、ホリデーシーズンの心躍る気持ちをさらに盛り上げてくれるようなアイテムを厳選。M・A・CのリップスティックにOPIのネイルで、お出かけ前のおしゃれが楽しくなるはず。フランスでトレンドのデザインを取り入れた「DAY&NIGHTバッグ」も、コーディネイトの幅を広げます。2023年最後の月こそ、美容におしゃれにブーストをかけていきましょう!期間限定で販売開始した単発プランでは、定期便ではなくギフトとして1ヶ月分だけ購入いただけます。クリスマスギフトをご検討している方はぜひ12月のマイリトルボックスをチェックしてみて。



My Little Box 公式サイト:http://www.mylittlebox.jp



太陽と月のスポットライトで、最高の12月に!







朝から夜まで1日中ワクワクする12月は、太陽や月さえあなたを輝かせてくれます。

少しオーバーサイズのコートを脱いで、リップを塗りなおせば、パーティーのはじまりの合図。床に響くヒールの足音さえ、なんだかリズムを刻んでいるかのよう。お気に入りの音楽に身体をまかせて、12月BOXと一緒に、2023年最後の月も最高に楽しみましょう。



定期価格:¥3,350円(税・送料込)※単発プラン:¥4,000

販売期間:12月1日(金)~12月31日(日)

※数量限定のため、数量に達し次第、予告なく販売終了いたします。

※購入後は、通常10日前後で発送いたします。

※定期便プランは、初回購入後も¥3,350/月を毎月自動決済いたしますが、単発購入の場合は¥4,000で販売、次月以降の決済はございません。







12月BOXの内容

■My Little Box original.

・DAY&NIGHT バッグ

・My Little Beauty メロウヘアマスク



■Partner Brand Cosmetics

・M・A・C リップスティック

・OPI ネイチャーストロング ネイルラッカー



12月BOXお届け内容のご紹介







My Little Box Original. DAY & NIGHT BAG



フランスで急上昇中!トレンドのデザインでおしゃれ度UP

軽くやわらかいレザータッチの素材に、フランスでトレンドのちょっぴりエッジがきいたシェイプで、ホリデーシーズンのコーディネイトの幅を広げます。名前の通り、日中にも夜のお出かけ時にも大活躍。ショルダーのベルト部分は取り外し可能なので、お好きなベルトに付け替えるのもおすすめです。





My Little Beauty

メロウヘアマスク



髪も悩みももつれる前に、徹底ケア!

子どものころの空想を思い出すような、ほんのりとあまい心地よい香りに、なめらかで軽いテクスチャーのヘアマスク。ヒマワリ種子油*、ひまし油*、アマニ油*配合で、乾燥やダメージなどによる髪のもつれを軽減。髪にうるおいを与え、まとまりやすく指どおりのいい髪へと導きます。*保湿成分







M・A・C

リップスティック



王道ブランドで叶える、ホリデーメイク

メイクアップオーソリティとして世界のトレンドをリードし続けている、M・A・Cのリップスティックなら、個性を活かしたメイクを叶えます。BOXでは、華やかな限定パッケージをはじめ、さまざまな使いやすいカラーをお届けしています。BOXでお届けするリップで、このシーズンの主役メイクを完成させましょう。





OPI

ネイチャーストロング ネイルラッカー



高発色はそのままに、ヴィーガン処方* で輝くネイル

海、山、大地などの美しい自然からインスパイアされた38色の豊富な色展開から、BOXでは1色ずつお届け。ヴィーガン処方*ながら、従来のOPIのネイルラッカーと同じ色もち・発色を実現。容器の一部に再生素材を使用するなど、自然環境に配慮した製品シリーズです。*動物性由来成分が不配合のネイルラッカー



【期間限定】単発プランを販売開始

M・A・CやOPIなど人気ブランドが入った豪華ボックスを単発で購入可能に!

サプライズ感満載のクリスマスプレゼントにおすすめ





価格:¥4,000(送料・税込)

※ 定期購入プランとは異なり、一度限りのお届けです。



当月のBOXのみをプレゼントしたい方には、1ヶ月ギフトがおすすめ!日本で厳選したコスメ3点に、パリでデザインされたトレンド雑貨1点を詰めた、女性に喜ばれることまちがいなしのセレクション。

クリスマスギフトに悩んでいる方、My Little Boxのギフトプレゼントはいかがですか?12/31迄の期間中にご購入いただくと、M・A・Cのリップに、OPIのネイルが入った、12月BOXをお届けします。

※お届けまで10日前後を要します。クリスマスギフトにご検討の方は、12/17迄にお求めください。12/18~12/24の期間中にご購入された場合は、発送日は12/27となります。







「My Little Box」は2011年にフランス・パリでスタートし、今年で日本上陸10周年を迎えました。フランス・ドイツ・日本で、計16万人以上の女性が毎月楽しみに待っているサプライズボックスです。“日常にきらめきを与える”というコンセプトのもとつくられるボックスの中には、厳選されたコスメや毎月のテーマに沿ったオリジナルのアイテムが満載。2013年から全国総計200万箱以上のサプライズをお届けしている人気のサブスクリプションサービスです。



