[株式会社じげん]

「夫婦円満でいるための秘訣」について婚活サービス利用者・非利用者の既婚者各300名にアンケート じげんが運営する「マリアージュ総研 by 結婚相談所比較ネット」による調査



株式会社じげん(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO:平尾丈、東証プライム:3679、以下じげん)が運営する婚活業界調査組織「マリアージュ総研 by結婚相談所比較ネット」において、全国の20歳~49歳の婚活サービス(マッチングアプリ、結婚相談所等)利用者・非利用者の既婚者各300名に、「夫婦円満でいるための秘訣」についてアンケート調査を実施しましたので、レポートをお届けいたします。婚活サービスを利用して結婚した夫婦とそうでない夫婦の傾向の違いを、「結婚相談所比較ネット」アドバイザーによる考察も含めながらご紹介してまいります。







毎年11月22日は「いい夫婦の日」として親しまれており、普段パートナーに伝えられない想いを伝えたり、お互いへの気持ちをカタチにして贈ったりする絶好の機会です。マリアージュ総研ではそんな「いい夫婦の日」に因んで、「夫婦円満でいるための秘訣」についてアンケート調査を実施いたしました。婚活サービスを利用して結婚した夫婦とそうでない夫婦の傾向の違いを、「結婚相談所比較ネット」アドバイザーによる考察も含めながらご紹介してまいります。



■婚活サービスを利用して結婚した夫婦はそうでない夫婦の約3割多く「日々のコミュニケーション・スキンシップ」を重視?!婚活サービス利用有無で夫婦円満の秘訣に違いあり

婚活サービスを利用して結婚した夫婦とそうでない夫婦に「夫婦円満の秘訣」「夫婦円満のために努力/意識していること」について尋ねてみると、それぞれの回答に違いが見えました。



まず婚活サービスを利用して結婚した夫婦の回答を見てみると、婚活サービスを利用していない夫婦に比べ、全体として「感謝を日々伝える」、「二人の時間を意識的につくる」、「日々スキンシップを取る」の回答率が約1.2~1.3倍高い結果となりました。

一方、婚活サービスを利用していない夫婦は、婚活サービスを利用した夫婦に比べ、「一人の時間を大切にする」「記念日を大切にする」の回答率は約1.5倍、「家事育児を分担する」についてはなんと約2.2倍も回答率が高い結果となっています。



<「結婚相談所比較ネット」アドバイザーによる考察>

婚活サービスは、結婚したい男女に対して「自分はどういったコミュニケーションが得意・不得意か」、「日々どれくらいパートナーとスキンシップをとりたいか」など、夫婦間のコミュニケーション・スキンシップの量や質に関してヒアリングするケースが多いです。特に相談員を介する結婚相談所では、重点的にヒアリングを行う傾向があります。



コミュニケーションやスキンシップは、忙しい日々の中でともするとおざなりになってしまいます。しかし、婚活サービスを利用して結婚した夫婦は、結婚前にすり合わせや理解の場をきちんと設ける環境があることから、日ごろから理想の形を意識している方が多いと考えられます。そのため、夫婦円満の秘訣として「感謝を日々伝えること」「二人の時間を取ること」「スキンシップを取ること」などに票が集まったと推察します。



■結婚前に重視しておけばよかったこと圧倒的1位は「お金まわり」!婚活サービス非利用者は「家事分担」「譲れないこだわり」の後悔度が高め



続いて婚活サービスを利用して結婚した夫婦とそうでない夫婦それぞれに「結婚後の円満の為、結婚前に重視した・しておけばよかったこと」について尋ねました。両夫婦とも生活費や貯金、お金の使い方や管理の仕方など、お金に関係する項目の回答率が最も高くなっており、いずれかの項目を選んだ人は全体のおよそ3分の2以上と、多くの人がお金に関する悩みを抱えているようです。また、「家事の分担について」「自分が譲れないこだわりについて」は、婚活サービスを利用していない夫婦の方がそれぞれ約1.2倍、約1.5倍高い回答率を見せました。



<「結婚相談所比較ネット」アドバイザーによる考察>

お金に関する話題は、センシティブで結婚前にすり合わせるハードルが高いと感じる方が多くいます。また、夫婦の経済面は仕事や子どもの状況などに左右されがちで、予測が難しい傾向にあります。難易度の高い項目だからこそ、あらかじめ可能な限りの話し合いを経て、パートナー間で納得感を共有することが重要です。難しい場合には、結婚相談所の相談員など、第三者を交えて確認ステップを踏む形もおすすめです。



結婚相談所では「コミュニケーション・スキンシップ」と同様に、「結婚後の理想の夫婦のカタチ・バランス」の確認も大切にしています。「家事の分担」や「自分が譲れないこだわり」は、お金や仕事、子どもなどと比較して軽く捉えられがちなトピックスですが、毎日積み重ねていく結婚生活に関わる重要な要素です。事前の丁寧なヒアリングや調整が、夫婦円満に繋がります。



よりよい夫婦関係を作るには、結婚前にお互いの理想や価値観を見極め、すり合わせることが大切です。またそれだけでなく、すり合わせた内容を結婚後の自身の行動や意識に活かし、ライフステージに応じて適宜チューニングしていく必要があります。結婚前・結婚後共に適切なコミュニケーションをとれることが、よりよい夫婦・パートナーでいるために最も重要なことだと考えられます。



■調査概要

・調査実施日:2023年11月01日

・調査対象者:全国の20歳~49歳の婚活サービス利用者・非利用者各300名

・調査方法:インターネット調査



※本レポートの引用・転載時の注意※

・必ず「出典:マリアージュ総研(結婚相談所比較ネット)」のクレジット明記をお願いいたします。

・引用・転載先がWebページ(メディア/ブログ等)である場合、必ず本レポートのURL(https://kekkon.kuraveil.jp/research/8)をリンクしてご掲載ください。



■マリアージュ総研 by結婚相談所比較ネット 概要



「マリアージュ総研 by結婚相談所比較ネット」は、2021年に「結婚相談所比較ネット」がサービス開始15周年を迎えたことを機に設立された婚活業界調査組織です。結婚相談所や婚活メディアとは異なり、長きに渡り結婚相談所の比較を手がけるからこそ持つ独自の情報やユーザーを対象とした意識調査を元にデータを分析し、婚活を検討・実施中の方や婚活業界に向けて積極的に情報を発信しています。



■結婚相談所比較ネット 概要



業界のパイオニアとして2006年に開始した「結婚相談所比較ネット」は、結婚を前提に真剣な出会いを求める方の「知らない」「見つからない」「分からない」を解決する結婚相談所の比較サービスです。婚活情報の比較メディアの運営と結婚相談所の一括資料請求サービス提供を行っています。独自の審査に通過した信頼できる結婚相談所の中から、年齢や婚活スタイル、お住いの地域など、ユーザー一人ひとりにマッチする結婚相談所を厳選してご紹介するシステムで、パンフレットをまとめて無料でお届けいたします。また、「結婚相談所比較ネット」から資料請求し、結婚相談所にご入会された方の中から毎月先着10名様へ3万円をお送りする婚活支援金キャンペーンを実施しています。

※サービスはコチラ https://kekkon.kuraveil.jp/

※応募条件該当者が対象となります。詳細はサービスサイトよりご確認ください。



■株式会社じげん 会社概要

[社名]株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

[証券コード]3679 (東証プライム)

[本社所在地]東京都港区虎ノ門3-4-8

[設立年月日]2006年6月1日

[代表者]代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

[資本金]125百万円(2023年3月31日時点)

[事業内容]ライフサービスプラットフォーム事業

[主要グループ会社] 株式会社リジョブ 株式会社ミラクス 株式会社三光アド 株式会社BizMo

株式会社ブレイン・ラボ 株式会社Struct 株式会社ビヨンドボーダーズ

株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント 株式会社アップルワールド

株式会社ティ・エス・ディ 株式会社TCV 株式会社and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社CORDA

[URL]https://zigexn.co.jp/



■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域(求人・住まい・車・旅行など)において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/20-19:46)