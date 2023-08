[株式会社 ラコステ ジャパン]







今年、ブランド誕生から90周年を迎える、フランスのプレミアム ファッションスポーツ ブランド LACOSTE(ラコステ)は、「ワニの90回目のバースデーパーティー in TOKYO 」と題した期間限定のポップアップストアを2023年9月9日から18日まで開催します。



1933年、「ワニ」のあだ名を持つフランスのテニス選手ルネ・ラコステが最初のポロシャL.12.12を作り、ラコステが誕生しました。それからちょうど90年になる今年、特別なバースデーパーティーを世界各地で開催しています。このパーティーはパリから始まり、サンパウロ、ソウル、ローラン・ギャロスを巡回し、9月、ついに東京で開かれます。



東京ではファッションキュレーターの小木“Poggy”基史氏がセレクトしたアーティストや東京を代表するヴィンテージコレクターやショップが参加。彼らの秘蔵ヴィンテージラコステやワニをテーマにした作品、ポロシャツ生地をアップサイクルしたアイテム、さらには歴史的名作ポロシャツの復刻版などを限定販売します。



古着の目利きたちが選んだヴィンテージラコステ



フレラコ(フランス製ラコステ)やシュミーズラコステなど、東京のヴィンテージ界でその名を知られるコレクターやショップがセレクトした貴重なアイテムが会場に集結。



9/9-18

勝沼隆二 / ラコステコレクター

ラコステとの最初の出会いは、子どもの頃に姉からもらったベージュのポロシャツ。それ以降フランス製ラコステの熱烈なコレクターとして60年以上にわたって数えきれないほどのラコステを収集。アメリカや日本からフランスへ別注をかけたアイテムのデザインや、ワニの位置の細かな違いにも精通した、ラコステの博物学者のような存在であると同時に、SHIPSの前身である東京・アメ横の「ミウラ&サンズ」でアルバイトをしていた大学在学中から、カジュアルファッションの着こなしを磨き続ける。今回のポップアップストアでは、そんな勝沼氏のコレクションから選りすぐった貴重な5アイテムを展示します。



9/9-13

寺本欣児 / 35 Summers Co.,Ltd (ANATOMICA)

インポートディーラーとして世界各国を飛び回り、25歳で輸入卸売会社35SUMMERSを創業。海外と日本のつなぎ役として世界中のまだ知られていないアイテムを日本に紹介。膨大なコレクションを持つヴィンテージコレクターであると同時に現在はRocky Mountain Featherbedの直営店「A'r」(アール)のディレクターとして、ピエール・フルニエ氏とともにパリのブランドANATOMICAも手がける。今回のポップアップストアでは、寺本氏が自身のアーカイブから選んだラコステの珍しいヴィンテージや、ラコステをメインとしたスタイリングに欠かせないアイテムが販売予定。人気のマリリンジーンズに続く新作の314ジェーンジーンズ、スポーツラインWAKOUWAのキャンバススニーカーなど、ラコステと同じフランスのブランドであるANATOMICAのアイテムもそろえて、見逃せないスタイリングを提案します。



9/14-18

Counter / 古着屋

原宿のストリートに誕生して以来、東京のヴィンテージシーンで目が離せない存在になったセレクトショップ。古着だけにとらわれない自由なセレクトが特徴で、バイヤーがスタイルを意識しながらヨーロッパやアメリカでていねいにハンドピックしたアイテムを展開。今回のポップアップストアでは、Counterならではの視点で選んだレアなラコステを限定販売します。



Props Store Tokyo Annex / 古着屋

原宿のキラー通りでメンズのUSインポート品を扱っているProps Storeの姉妹店。「レギュラー」や「ニューヴィンテージ」と呼ばれる比較的新しい時代の古着を中心にラインナップ。レディース商品の展開や、メンズのアイテムを使った女性向けスタイリングも提案。今回のポップアップストアでは、Props Store Annexのスタッフがセレクトした、特におすすめのヴィンテージラコステを購入できます。



東京のポップアップストア限定でMADE IN FRANCEの名作ポロシャツを復刻



ラコステ創業の地であるフランス・トロワ工場のアーカイブから、TOKYOという文字が入った90年記念タグ付きの、80年代ものなどポロシャツ5モデルを限定復刻。



アート、ファッション、インテリアの世界からワニでつながったアーティストが集結



美術館で人気を集めたワニアートの展示や、購入できる超レアなワニアイテムも登場。ワニの90回目の誕生日を祝って、様々なアーティストやブランドとのコラボレーションアイテムを披露。



タムラサトル / 現代美術家

「まわるワニ」「後退するクマ」といった機械仕掛けの作品や、電気を使ったインスタレーションなどを制作しているアーティスト。今回のポップアップストアでは、代表作の一つであるシリーズ作品「まわるワニ」を展示。「自分にとって『まわるワニ』は、作家として活動していくと決心した、あるいはその自信を持った作品でした。にもかかわらず、まったくもって、その出自は意味不明でした。いまも、なぜワニがまわるのか、答えはありません。そもそも、そこに『ただあるようなもの』にのみ、僕は興味があるようなのです。真の意味で無駄であり、何からも同じ距離にあるようなもの。これからも、そういうものを作っていきたいと思います」とタムラ氏。



井上祐希 / 陶芸家 井上萬二窯

400年以上の歴史がある有田焼の伝統を受け継ぐ若手陶芸家。有田の町に生まれ、重要無形文化財(人間国宝)である祖父の井上萬二氏から陶芸を学び、井上萬二窯の三代目として独自の技術を継承すると同時に、ファッションブランドとのコラボレーション、アート制作、ワークショップなどを通じて有田焼の新しい姿を追求し続ける。ラコステはそんな井上氏のクリエイションに共鳴し、ワニロゴをモチーフにした有田焼磁器の製作を依頼。毎日の暮らしの中で楽しめるラコステ陶器という、唯一無二のプロダクトが誕生しました。今回のポップアップストア会場のみの数量限定販売です。



THE FLWRS/アーティフィシャルフラワープロジェクト

廃棄物を削減しながら循環型の社会を目指すという目標を掲げ、アパレル製品などの生産過程で生じた廃生地をアップサイクルしてアーティフィシャルフラワー(造花)を作っているブランド。それは、「エレガントな未来へ」という言葉のもと、製造中に出る生地の端切れの再利用などを通じて、より持続可能なもの作りに取り組んでいるラコステと共通する考え方です。厳しい品質管理のもとでポロシャツを作っているラコステでは、製造の過程で小さな傷などが見つかると、販売できる品質に届いていないと判断します。今回のポップアップストアでTHE FLWRSが販売するのは、そんなラコステのポロシャツのB品をアップサイクルしたアーティフィシャルフラワーです。このフラワーは香りのディフューザーとしても楽しめます。



MASU (エムエーエスユー)/メンズブランド

後藤愼平氏が手がけるMASU (エムエーエスユー)は、歴史の蓄積が作り出した衣服の型や、素材がもつ記号に誠実に向き合うファッションブランド。時代を超えて愛される、誰かにとってのヴィンテージになり得る服作りをテーマにしています。「エムエーエスユー」という名前の由来は、ていねい語の「ます」。そこには、ていねいな態度を貫くブランドであり続けるという意志が表れています。今回のポップアップストアでは、ラコステの初代ワニの原画を描いたフランスのデザイナー、ロベール・ジョルジュによるタッチや配色へのオマージュがあるアイテムを販売。ANGEL CROCOと名付けられたポロシャツに描かれているのは、天使の羽を持ったワニ。天使のモチーフはMASUのアイコンであり、ピュアな気持ちでこの刺しゅうを楽しんでほしいという願いが込められています。



PACIFICA COLLECTIVES(R)️/アーティスト・インテリアブランド

インテリアとアートを融合させているブランド。アーティストやイラストレーターとコラボレーションして、ラグ、クッション、時計など、アート作品のように集めたくなるインテリアグッズを展開。メイドインジャパンにこだわり、製作は手作業。アートラグのジャンルでは草分け的存在として知られる。2020年、東京・九段下に自らのギャラリーをオープンし、様々なポップアップストアを展開。今回のポップアップストアでは、ラコステのワニロゴがついたクッションやラコステ90年ロゴのラグを販売します。どちらも、染色から刺しゅうの工程まですべて日本国内の手作業で作ったこだわりのアイテムです。



イベントのキュレーション



東京のパーティーのためにラコステが選んだパートナーは、ファッションキュレーターの小木“Poggy”基史氏。ラコステの90年を祝うグローバルキャンペーンの東京パートと、今回参加するショップ、ブランド、コレクター、アーティストのキュレーションを小木“Poggy”基史氏が担当。



小木“Poggy”基史 /ファッションキュレーター

UNITED ARROWSの販売スタッフとPR担当を経て、コンセプトショップLiquor,Woman&TearsやUNITED ARROWS & SONSを立ち上げ、2018年に独立。 LEVI'S(R) MADE & CRAFTED(R)やJIMMY CHOO、PSGなどとのプロジェクトをはじめ、現在はWILDSIDE YOHJI YAMAMOTOのコラボレーションキュレーター、2Gのファッションキュレーターとしても活躍されているファッション 業界の重要人物の一人。ラコステの90年を祝うグローバルキャンペーンの東京パートと、今回参加するショップ、ブランド、コレクター、アーティストのキュレーションを担当。



【詳細】

期間:2023年9月9日(土)-9月18日(月)10AM - 7PM

会場:代官山 T-SITE GARDEN GALLERY

東横線代官山駅より徒歩5分 入場無料

https://bit.ly/44Bw9SK



■商品のお問い合わせ先

ラコステお客様センター 0120-37-0202



■ラコステ公式サイト

www.lacoste.jp



■ラコステ公式SNS

Instagram @lacoste_tokyo

Twitter @Lacoste_Japan

LINE @lacoste_japan



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/31-16:16)