プレーオフは3シーズンぶりの開催!



日本フットサルトップリーグは、Fリーグ2022-2023 ディビジョン1 プレーオフおよびFリーグ2022-2023 ディビジョン1・2入替戦を下記の日程、会場で開催することをお知らせいたします。







※2019-2020シーズンのプレーオフ決勝の模様





【Fリーグ2022-2023 ディビジョン1 プレーオフ】



<準決勝>

リーグ戦2位 vs. リーグ戦3位

第1戦:2023年2月11日(土)

第2戦:2023年2月12日(日)

会場:駒沢オリンピック公園総合運動場体育館



<決勝>

リーグ戦1位 vs. プレーオフ準決勝勝利チーム

第1戦:2023年2月18日(土)

第2戦:2023年2月19日(日)

会場:駒沢オリンピック公園総合運動場体育館



第3戦:2023年2月24日(金)

第4戦:2023年2月25日(土)

第5戦:2023年2月26日(日)

会場:パロマ瑞穂アリーナ



【Fリーグ2022-2023 ディビジョン1・2入替戦】

ディビジョン1 リーグ戦12位 vs. ディビジョン2 リーグ戦1位



第1戦:2023年2月11日(土)

第2戦:2023年2月12日(日)

会場:駒沢オリンピック公園総合運動場体育館



なお、キックオフ時間、チケット情報等詳細は、決定次第お知らせいたします。









