連日の大盛況に感謝し、地域コミュニティ企画も。日本の入浴文化の象徴である「銭湯」にて、日々のバスタイムがきらめくような感動の瞬間に昇華する特別な体験を



イスラエル発のナチュラルコスメブランドSABON(サボン)は、日本上陸15周年を記念し、東京都足立区西新井にある創業80年の老舗銭湯「堀田湯」にて、スペシャルインスタレーションを2023年10月13日(金)より期間限定で実施中。SABON×堀田湯を記念して、SABON公式Instagramにてプレゼントキャンペーンを2023年10月18日(木)より実施いたします。







イスラエル発のナチュラルコスメブランドSABONは、 2023年に日本上陸15周年を迎えました。

SABONを支えてくださるみなさまへ感謝の気持ちをお伝えするとともに、これからも日常が喜びに満ちあふれる、きらめくような感動の瞬間をお届けしてまいります。



日本上陸15周年を迎えた2023年に、日本が誇る文化の発信として、日本の入浴文化の象徴である「銭湯」にて、SABONの世界観を体現したスペシャルインスタレーションを2023年10月13日(金)より期間限定で実施いたしております。



コンセプトは「温かさとおもてなし」。

SABON製品のユニークな香りと質感、場内の空中庭園と露天装飾の美しさ、イスラエルのオアシスを連想させる、リラックスからリフレッシュそして前向きな気分に導く音楽。

さらに、コラボレーション銭湯グッズをはじめ、オリジナルラムネなどの限定製品も登場し、まさに五感が喜ぶ特別な体験と、東京都足立区西新井にある創業80年の老舗銭湯「堀田湯」が融合した、コラボレーション銭湯です。



日々のバスタイムがSABONによって、きらめくような感動の瞬間に昇華する特別な体験を、多くのお客様に、五感でお楽しみいただいております。

連日の大盛況に感謝を申し上げるとともに、SABON×堀田湯を記念して、2023年10月18日(水)より、SABON公式Instagramにて、プレゼントキャンペーンを実施いたします。

SABON公式Instagramをフォローし、該当の投稿にいいね!で、SABON×堀田湯コラボレーション限定グッズ『15th Anniversary 1010 キット』を抽選で1名様にプレゼントいたします。



応募期間:2023年10月18日(水)~10月25日(水) 23:59

応募方法:SABON公式Instagramアカウントをフォローし、下記の投稿にいいね!

該当投稿:https://www.instagram.com/p/CyiPOUbhCoq/

当選製品:『15th Anniversary 1010キット』1名様



SABON日本上陸15周年記念『SABON × 堀田湯』

期間:2023年10月13日(金)~10月25日(水)

営業時間:平日 14:00~24:00 / 土・日 8:00~24:00

場所:堀田湯 https://www.4126.tokyo/

住所:東京都足立区関原3-20-14



■銭湯ラッピング

日本に古くから根付く銭湯文化と、日本上陸15周年を迎えたSABONの融合。

蝶が舞い、花々に囲まれた魅惑的な空間は、SABONの製品を体験する最適な環境の一つ。創業80年の老舗銭湯を舞台にしたSABONが表現する夢の世界にて、心ゆくまでSABONを体感ください。



ファサード

SABONの世界に誘う多数の蝶が舞う、スペシャルデザイン。

コラボレーションのスペシャルロゴと日本上陸15周年を配した暖簾、さらにオリジナル提灯が、秋の夕闇に温かな明かりを灯します。



レセプション

SABONの芸術性の高いグラフィックが、男女の暖簾にあしらわれます。

暖簾の向こうに広がる、まさに夢の世界への扉。



脱衣所

製品や、花々の美しさを永く楽しめるよう、様々な手法でアップサイクルした『RELOVE FLOWER』をディスプレイ。

豊かな香りとともに、わくわく感が醸成される空間が広がります。



洗い場

洗い場の頭上には自然を感じさせるガーデンが広がり、豊かな香りのSABON製品を心ゆくまでお楽しみいただけます。

湯舟につかりながら、異空間へのトリップをご体験いただけます。また、堀田湯の象徴である「葛飾北斎の桜花と富士のタイル絵」にSABONのグラフィックを融合させ、まるでアート作品のように仕上げました。



露天風呂

堀田湯名物の露天風呂では、日本の影絵の手法を用いた蝶が舞う空間にて、心も体も癒されるリラックスタイムを演出します。



■SABON パチュリ・ラベンダー・バニラ湯(露天風呂)

露天風呂では毎日、ミネラル豊富な死海の塩*を配合した、豊かな香りのバスパウダーを使用した『SABON パチュリ・ラベンダー・バニラ湯』をお楽しみいただけます。

まるでミルクバスのような、とろりとしたお湯が肌をやさしく包み込み、身体を芯から温めるとともに肌に潤いを与えます。



「パチュリ・ラベンダー・バニラ」の香りは、SABON第一号の店舗がオープンした1997年に誕生し、今なお世界中で人々を魅了する、独創的な奥行きのある香り。

トップ、ミドル、べースノートを区別せずにつくられ、スパイシーに感じたり、甘いと感じたり、この香りの感じ方は人それぞれです。思いがけない喜びと驚きに満ちたこの香りは、ありきたりな表現では説明することができない、まるでSABONそのものを表しているかのよう。忘れられない記憶を刻む唯一無二の香りです。



SABONならではのユニークな香りに包まれながら、心も身体も満たされるバスタイムを体感できます。

*海塩(洗浄補助・整肌)



■アロマサウナ

堀田湯名物の人気のサウナはオートロウリュウ式(男湯)とウォーリュウ式(女湯)。9月1日に発売された『ヘッドスクラブ』にちなみ、ミント、ラベンダー、ゼラニウムのエッセシャルオイルを使用し、豊かな香りに包まれながら、極上のととのい空間をお楽しみいただけます。

また、サウナ内にはSABONフラッグシップストア『SABON l’Atelier SPA』のSPAで使用されているヒーリングミュージックが流れます。イスラエルのオアシスを連想させる、リラックスからリフレッシュ、そして前向きな気分に導く音楽の旅が、心のデトックスを促進します。



3つのエッセンシャルオイル:

ミント

古くから香料、食用として用いられたペパーミントは、清涼感あふれる香り

ラベンダー

リラックス効果が高いと言われる、穏やかで心安らぐような香り

ゼラニウム

ローズのような華やかさとグリーンの清々しさを併せ持ち、心に幸福感や高揚感をもたらすような香り



■コラボレーション銭湯グッズ

日本上陸15周年を記念した堀田湯とのコラボレーションを記念して、数量限定の銭湯グッズや限定キットを販売いたします。

SABONファンはもちろん、銭湯・サウナ好きの方にも見逃せない、コラボレーションアイテムが誕生。



製品名称 15th Anniversary 1010 キット

販売価格 11,000円(税込)

セット内容 ボディスクラブ デリケート・ジャスミン 320g、ヘッドスクラブ リフレッシング 90g、フェイスポリッシャー リフレッシング 60mL、タオル、堀田湯サウナチケット 1回分、湯かご(サイズ:W21cm×H17cm×D12cm / 素材:水草)、バタフライプレート

取り扱い店舗 SABON×堀田湯、SABON ルミネ北千住店、SABON公式オンラインストア



製品名称 湯桶

販売価格 6,050円(税込)

モミの天然木を使用した、オリジナル桶。

サイズ:径21cm×H10cm



製品名称 タオル

販売価格 550円(税込)

コラボレーションを記念した、シンプルなデザインのオリジナルタオル。

サイズ:約34cm×86cm、素材:綿100%



製品名称 ラムネ

販売価格 各270円(税込)

オリジナルラベルのラムネが3種登場

種類 ライチ、マンゴー、ラ・フランス



ボディケアやヘアケアなど、人気の香りのミニサイズのアイテムを販売する他、9月1日の発売以来人気のヘッドスクラブをお楽しみいただける、数量限定のキットもご用意しております。



SABON ON THE GO

・シャワーオイル 100mL 1,210円(税込)

・ボディスクラブ 60g 1,210円(税込)

・ボディーローション 50mL 2,090円(税込)

・ローシャンプー グリーン・ローズ 30mL 660円(税込)

・シャンプー N グリーン・ローズ 30mL 660円(税込)



製品名称 スカルプケア トライアルキット(全3種)

販売価格 3,630円(税込)

セット内容 ヘッドスクラブ 90g、ローシャンプー グリーン・ローズ 30mL、オリジナルポーチ

※ヘッドスクラブは3種(リフレッシング、リラクシング、リプレニッシング)よりお選びいただけます。



※限定キットおよびコラボレーション銭湯グッズは、なくなり次第終了となります



■地域コミュニティ企画

堀田湯の新たなコンセプトである「街を温める」に共感し、東京都足立区西新井の商店とのコラボレーションにより、スペシャルキャンペーンを実施中。



SABON公式Instagramのフォローまたは、SABON公式LINEのお友だち追加で、SABON人気製品のサンプルおよび「西新井周辺サービスカード」、「SABON店舗限定サービスカード」をプレゼントいたします。



『西新井周辺サービスカード』

西新井の下記該当店舗にて、各種サービスをご用意いたしております。



<該当店舗>

チェ・キバラ(バー) オリジナルカクテル1杯無料

桔梗と空(ラーメン) 対象トッピング無料

浜屋(ラーメン) 対象トッピング無料

よろこんで(インド・ネパール料理) 100円割引

王子ムルギー(カレー) 100円割引

若松(お好み焼き・もんじゃ焼き・鉄板焼き)100円割引



引換期限:2023年10月25日(水)営業時間内

サービスカード1枚につき、店舗問わず1回となります。サービス内容は数に限りがございますため、なくなり次第終了となります。



『SABON店舗限定サービスカード』

お近くのSABONストアに「SABON店舗限定サービスカード」をお持ちの上、ウォータースタンドにて製品を

ご体験いただいたお客様に「ボディローションスターライト・ブーケ」5mLなどをプレゼントいたします。

SABON ルミネ北千住店舗では、上記サービスに加え、「SABON×堀田湯」実施期間中、『15th Anniversary 1010キット』をお買い上げ* で、湯かごについている「バタフライプレート」に刻印サービスをおこないます。

また、店頭にて対象製品** を含む7,000円(税込)以上のお買い上げで、製品1点に刻印サービスを実施いたします。

アイテムにお名前やメッセージ、記念日などの刻印を施し、世界にひとつだけの特別なギフトに。



引換期限:2023年10月25日(水) 営業時間内

サービスカード1枚につき、1回となります。

「ボディローションスターライト・ブーケ」5mLは、なくなり次第終了となります。

*『15th Anniversary 1010キット』は、「SABON×堀田湯」及びSABON公式オンラインストアでの購入も対象になります。

** ボディスクラブ600g/320g、オードゥサボン80mL/30mL、ビューティーオイル、ボディジュレ、ヘアマスク3in1



■堀田湯について

昭和17年(1942年)に創業し、80年続く老舗銭湯。

東武伊勢崎線西新井駅から徒歩7分、下町情緒が漂う商店街に面している。

半年間の大規模改装工事を経て、2022年の4月にリニューアルオープンを迎えた。

懐かしさを感じる瓦屋根はそのままに、堀田湯の新たなコンセプトである「街を温める」を象徴する個性的なのれんが街に彩りを添える。

時代は移り変わっても、変わったことに寄り添いながら、変わらないものを守りつづける。

80年の歴史に精一杯の敬意と愛情を込めながら、湯を沸かして、お待ちしております。

https://www.4126.tokyo/



SABON×堀田湯

https://www.sabon.co.jp/news/20230921_3



