新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA PPV ONLINE LIVE(アベマ ペイパービュー オンライン ライブ)」にて、総合格闘技イベント『RIZIN.41』を、2023年4月1日(土)14時より全試合生中継することを決定いたしました。また、本大会の視聴チケットを 3月3日(金)12時より販売いたします。









このたび生中継が決定した「RIZIN」は、大晦日に行われるビッグイベントのほか、様々な大会で大きな注目を集める日本最高峰の格闘技イベントです。総合格闘技の試合を主軸としながらも、キックボクシングルール、スタンディングバウトルール、グラップリングルールといった多様なルールで試合を展開し、近年脚光を浴びている女子格闘技も積極的に開催するなど、トップ選手たちを続々と輩出しています。



今回開催される『RIZIN.41』のメインカードでは、皇治選手と芦澤竜誠選手の因縁の対決が実現いたします。皇治選手は、昨年9月開催の『超RIZIN』にて行われたフロイド・メイウェザー選手のボディーガードを長年務めるジジ選手との対戦や、自身初の自主興行となる「NARIAGARI」第一回大会の開催など、多方面で活躍する格闘家。一方の芦澤選手は、昨年6月開催の『THE MATCH 2022』にてYA-MAN選手とのオープンフィンガーグローブ対決にて敗戦を喫して以降、アメリカで修行を積み、現在は宇佐美正パトリック選手や木村フィリップミノル選手とともにBattle Boxジムに所属する元K-1ファイターです。『RIZIN.41』にてRIZINファイターデビューを果たす芦澤選手は、昨年末に開催された『RIZIN.40』にて、「RIZIN」の初戦相手として皇治選手を指名しており、2人が対面するととたんに殴り合い寸前の一瞬即発の雰囲気に。そんな2人の因縁マッチが実現するとなり、どんな試合が展開されるのか、どちらに軍配が上がるのか、格闘技ファンを中心にすでに注目が集まっています。そのほかにも、「RIZIN」参戦後、2連勝中で波に乗る宇佐美正パトリック選手の試合など、必見の全12試合が実施されます。「ABEMA PPV ONLINE LIVE」では、そんな本大会の模様を生中継にてお届けいたします。ぜひお楽しみください。



なお、本大会はテレビデバイスでご視聴いただくことで、大画面で、オーディエンスの一体感や迫力のパフォーマンスなど、ライブ会場さながらの臨場感をお楽しみいただけます。(※1)

テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511



本配信は、エンターテインメント産業における収益化のデジタルシフト支援を専門に行う株式会社OEN(※2) の協力の元、「ABEMA PPV ONLINE LIVE」にて、3月3日(金)12時よりABEMAコイン4,160コイン(4,992円相当)にて【前売りチケット】の販売を開始いたします。また、4月1日(土)0時~同日23時59分までの期間は、ABEMAコイン4,580コイン(5,496円相当)にて【当日チケット】を販売するほか、4月2日(日)0時から4月6日(木)12時までの期間は、ABEMAコイン2,500コイン(3,000円相当)にて【アーカイブチケット】を販売いたします。なお、チケットを購入された方は、追っかけ配信および見逃し配信にて本配信を視聴することも可能です(※3)。さらに、「ABEMAプレミアム(※4)」会員の方限定で、販売額の20%割引にて各チケットを購入することもでき、お得に本配信をお楽しみいただけます。



▼本配信の詳細についてはこちら

https://abema-ppv-onlinelive.abema.tv/posts/41485121



今後も、「ABEMA」ではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV ONLINE LIVE」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。



(※1)「ABEMA PPV ONLINE LIVE」のコンテンツは「ABEMA コイン」でチケットを購入後、ご視聴いただけます。「ABEMA コイン」 はスマートフォンアプリもしくはPCから購入いただけます。テレビデバイスや一部のタブレットではチケットのご購入はいただけません。 チケットを購入後、テレビデバイスにてお楽しみください。

(※2)株式会社OENは、高品質なライブ配信やチャンネル月額課金での動画配信のほか、オンラインサロン、EC物販など、エンターテインメント産業のデジタルシフトを推進し、新たな収益機会の創出を応援する、サイバーエージェントの子会社です。

(※3)見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

(※4)「ABEMA プレミアム」は、月額960円で、「ABEMA」をより一層お楽しみいただける「ABEMA」のプレミアムなプランです。購入の際は最新のアプリバージョンにてご利用ください。





ABEMA PPV ONLINE LIVE/『RIZIN.41』概要



配信日時:4月1日(土)14時~(配信開始13時~)

※見逃し配信期間:4月6日(木)23時59分まで

視聴URL:https://abema.tv/channels/payperview-5/slots/9dCCcMgiG5seoq



▼対戦カード

皇治 vs. 芦澤竜誠

神龍誠vs.北方大地

ヴガール・ケラモフ vs. 堀江圭功

金太郎 vs. 石司晃一

中村優作 vs. メイマン・マメドフ

ストラッサー起一 vs. 中村K太郎

カイル・アグォン vs. 萩原京平

宇佐美正パトリック vs. キム・ギョンピョ

駿 vs. 元氣

進撃の祐基 vs. 木村“ケルベロス”颯太

OPENING FIGHT/麻太郎 vs. 櫻井芯

OPENING FIGHT/三輪憂斗 vs. 赤平大治



▼視聴料金および販売期間

【前売りチケット】

販売期間:2023年3月3日(金)12時~3月31日(金)23時59分まで

・一般チケット:ABEMAコイン4,160コイン(4,992円相当)

※アプリでご購入の方は、別途手数料としてABEMAコイン830コイン(996円相当)がかかります。

・「ABEMAプレミアム」会員限定割引チケット:ABEMAコイン3,320コイン(3,984円相当)

※ABEMAプレミアム会員は一般チケットの20%割引でご購入いただけます。

※アプリでご購入の方は、別途手数料としてABEMAコイン660コイン(792円相当)がかかります。



【当日チケット】

販売期間:2023年4月1日(土)0時~4月1日(土)23時59分まで

・一般チケット:ABEMAコイン4,580コイン(5,496円相当)

※アプリでご購入の方は、別途手数料としてABEMAコイン910コイン(1,092円相当)がかかります。

・「ABEMAプレミアム」会員限定割引チケット:ABEMAコイン3,660コイン(4,392円相当)

※ABEMAプレミアム会員は一般チケットの20%割引でご購入いただけます。

※アプリでご購入の方は、別途手数料としてABEMAコイン730コイン(876円相当)がかかります。



【アーカイブチケット】

販売期間:2023年4月2日(日)0時~4月6日(木)12時まで

・一般チケット:ABEMAコイン2,500コイン(3,000円相当)

※アプリでご購入の方は、別途手数料としてABEMAコイン500コイン(600円相当)がかかります。

・「ABEMAプレミアム」会員限定割引チケット:ABEMAコイン2,000コイン(2,400円相当)

※ABEMAプレミアム会員は一般チケットの20%割引でご購入いただけます。

※アプリでご購入の方は、別途手数料としてABEMAコイン400コイン(480円相当)がかかります。



※上記配信概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※「ABEMA PPV ONLINE LIVE」のコンテンツは「ABEMAコイン」でチケットを購入後、ご視聴いただけます。「ABEMAコイン」はスマートフォンアプリもしくはPCから購入いただけます。テレビデバイスや一部のタブレットではご購入いただけません。

※「ABEMA PPV ONLINE LIVE」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。(最新のアプリバージョンにてご確認ください。)

※生配信中のチケットご購入も可能です。なお本配信は、配信中の「追っかけ再生機能」をご利用いただけます。

※ご購入いただいた方は、配信後も見逃し配信期間終了まで何度もご覧いただけます。見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※チケットご購入後の配信延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※本配信は国内でのみお楽しみいただけます。

※「ABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV ONLINE LIVE」についての詳細はこちらをご確認ください。

https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872



※画像をご使用の際は、【(C)RIZIN FF】のクレジット表記をお願いいたします。



