[株式会社ジェイック]

企業向けの教育研修事業と若年層向けの就職支援事業を展開する株式会社ジェイック(所在地:東京都千代田区、代表取締役:佐藤剛志)は、世界60カ国7,000社を超える企業の働きがい調査を行うGreat Place to Work(R) Institute Japan(所在地:東京都品川区、代表:荒川陽子)が発表した、“働きがいのある会社”であることを認める2023年版「働きがい認定企業」に選出されました。









ジェイックのミッションは、「企業のホームドクター、人材のメンターとなり、人と組織の限りない可能性に貢献し続ける」ことです。私たちは、これまでの経験を通じ、人と組織の可能性は無限大であると感じています。その「限りない可能性」を追求し、一人でも多くの雇用を生み出し、一人でも多くのビジネスパーソンの人生が輝き、一社でも多くの企業が元気になることが、日本の活性化につながると考えます。



また私たちは、ビジョンとして“「学ぶ楽しさ」「働く幸せ」「成長する喜び」に満ちあふれた社会を実現する”ことを掲げています。まず当社の社員がビジョンを体現し、働きがいを感じられる会社であり続けたいと思っています。



■ジェイックの取り組み例(一部)

・社員の自宅の仕事環境を整えるための、在宅勤務支援手当の支給

・eラーニングツールを活用した、社員同士でのノウハウ共有

・コーチング研修や、グロービス、ドラッカー塾など、外部研修への複数名の社員の派遣

・キャリアに関する希望を申告できる「マイキャリア制度」の導入

・社外キャリアカウンセラーを利用した定期的なキャリア面談の実施

・アルムナイ採用(自社を退職した人の再雇用)の実施



社員が働きがいを感じられる会社であることは、社員一人ひとりが高いパフォーマンスを発揮して、顧客に対して質の高いサービスを提供することに繋がると考えます。今後も当社では、社員が働きがいを感じ、「ジェイック社員」であることに誇りを持てるような環境づくりに取り組んでまいります。



また当社は、就職・転職のためのジョブマーケット・プラットフォーム「OpenWork」を運営するオープンワーク株式会社が2022年9月27日に発表した「退職者が選ぶ『辞めたけど良い会社ランキング2022』」にて計4,272社の中で15位にランクインしました。在籍中から退職後まで、「社員一人ひとりのキャリア形成、キャリア自律の実現を支援する取り組み」を実施していることが、社員の働きがいに繋がっていると考えます。



■「働きがい認定企業」とは

働く人へのアンケートの結果をもとに、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることをGreat Place to Work(R) Institute Japanが正式に認定するものです。

詳細URL:https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/



■Great Place to Work (R) Institute Japan とは

Great Place to Work(R) Institute は、世界約60か国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析、各国のHPや主要メディア等で発表しています。米国では、1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan(GPTWジャパン)を運営しています。



■ジェイックについて

ジェイックは、企業向けの教育研修事業と若年層向けの就職支援事業を展開しています。教育研修事業では、主な研修としては、世界的ベストセラー書籍『7つの習慣』を基にした研修や、目標達成メソッドとして著名な「原田メソッド」の研修、その他顧客企業のニーズに合わせた各種カスタマイズ研修を提供しています。就職支援事業では、フリーターなどの既卒者や大学中退者・大学4年生などを“教育してから”企業にご紹介する「教育融合型人材紹介事業」を主力事業としています。2005年に既卒者等の支援をスタートして以来、これまでに求職者20,000人以上(※1)、企業6,000社以上(※2)の就職・採用を支援しており、就職支援にあたっては、「就職や採用がゴールではなく、その後の定着・活躍こそがゴール(顧客が求める価値)」という考えを重視して事業に取り組んでいます。

※1 2005/5/1~2022/4/30の弊社主催の面接会参加人数

※2 2022年4月末現在の「就職カレッジ(R)」等の契約締結企業数





■会社概要

代表取締役:佐藤 剛志

設立 :1991年3月

資本金 :2億5869万円(2022年1月末現在)

本社所在地:東京都千代田区神田神保町1-101 神保町101ビル6F(東京本社・受付)

事業所 :横浜支店、東北支店、名古屋支店、大阪支店、

広島支店、九州支店、熊本オフィス、上海ジェイックマイツ

事業内容 :若手総合職就職・採用支援サービス「ジェイック 就職カレッジ(R)」

女性正社員就職・採用支援サービス「ジェイック 就職カレッジ(R) 女性コース」

中退者の就職・採用支援サービス「ジェイック 就職カレッジ(R) 中退者コース」

新卒学生の就職・採用支援サービス「新卒カレッジ(R)」

特性マッチングサイト「FutureFinder (R)」

大学支援サービス

各種教育セミナー事業、原田メソッド(R)教育研修事業、7つの習慣(R)教育研修事業、

デール・カーネギー・トレーニング教育研修事業、リーダーカレッジ、エースカレッジ、

社員教育教材の開発・販売事業

URL :https://www.jaic-g.com/

既卒向け就職支援サービス:https://www.jaic-college.jp/

新卒向け就職支援サービス:https://shinsotsu.jaic-college.jp/lp/2023/

企業向け採用支援サービス 集団面接会(しゅうめん):https://college.e-jinzai.co.jp/

企業向け教育研修サービス:https://www.jaic-g.com/service/education/

採用×教育チャンネル 「HRドクター」:https://www.hr-doctor.com/





【お問い合わせ先】

株式会社ジェイック 担当:松尾

E-mail: info@jaic-g.com TEL 03-5282-7600 FAX 03-5282-7607



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/06-01:40)