BRANDING PRODUCE COMPANYである株式会社Direct Tech(本社:東京都港区、代表取締役社長:森勇気、以下 Direct Tech)は、株式会社ベクトルコム(本社:ソウル、代表取締役:権益主、以下ベクトルコム)と協働で、お笑い芸人・レインボーの池田直人がプロデュースするビューティーブランド『makeumor』(メキュモア)より、昼の日中美容液「syabaan」(シャバーン)と夜のシートマスク「churuun」(チュルーン)を、12月19日(火)に公式サイトにて発売いたします。







2016年にコンビを結成したお笑い芸人・レインボーの池田直人は、毎日ネタの投稿を行う公式YouTubeチャンネル「レインボーコントチャンネル」が登録者数110万人を突破する程高い人気を誇るだけでなく、ソロ活動としても、YouTubeチャンネル「レインボー池田直人の美しちゃんねる」をはじめ、美容メディアにて自身の美容のこだわりを発信するなど、ビューティ領域においても活動の幅を広げております。そんな彼が、自身のお笑いライブ中でも使用できるアイテムを創りたい、また、メイクを通して皆様の毎日を楽しくしたいという想いのもと、この度ビューティーブランド「makeumor」を立ち上げました。



そして、この度発売となる2種類のアイテムでは、メイクの要となる肌への潤いを重視しました。昼は日中美容液「syabaan」(シャバーン)で紫外線から守りつつ、保湿によって乾燥から肌を守ります。また夜はシートマスク「churuun」(チュルーン)で肌を癒し、常に肌に潤いを与えます。また、今回の発売を記念し、『makeumor』公式サイトにて4,000円以上ご購入頂いた方、またセットボックスをご購入頂いた方限定で、オリジナルティーバッグをプレゼントいたします。



商品概要





日中の紫外線から守りつつ、潤いを保つ日中美容液「syabaan」(シャバーン)



clear





beige





▪商品名:syabaan(シャバーン)

▪価格:¥2,420(税込)

▪カラー展開:全2色展開



SPF50+PA++++で強力な紫外線から肌を防御。みずみずしいテクスチャーで、日中の肌を継続的に保湿。負 担の少ないつけ心地を実現



Point1.:日中の保湿感をキープ

(24時間保湿テストクリア*)

Point2.:化粧下地としても使用可能

Point3.:UVケア(SPF50+ PA+++)

Point4.:美容液成分配合

(ヒアルロン酸・ナイアシンアミド・パンテノール・エラスチンcpx)



※約24時間保湿は条件や個人差によって変わります

※使用する環境により、全ての方に持続性を保証するものではありません。

※外部試験期間にて持続性のテストを実施



夜間にコンディションを整えるシートマスク「churuun」(チュルーン)



▪商品名:churuun(チュルーン)

▪枚数:7枚入り

▪価格:¥1,980 (税込)



これ一つで様々な肌悩みをサポート!豊富な美容液成分 が、1枚のシートに凝縮。3つのコンプレックス成分とレ モン抽出物が保湿・毛穴ケア・肌荒れ防止などの様々な 肌悩みをサポート



Point1.:美容液の量たっぷり

Point2.:フィット感あり、高密着マスク

Point3.:美容液成分配合

(3つのcpx成分配合とレモン抽出物が、保湿・毛穴ケ ア・肌荒れ防止などの肌悩みをサポート)



セットボックス







▪商品名 :syabaan clear+churuun set

▪価格 : 3,960円(税込)

▪概要 :日中美容液”syabaan clear”(シャバーンクリア)とフェイスマスク”churuun”(チュルーン)のセットです。



限定ノベルティ







makeumorノベルTEA

makeumorオリジナルキャラクター3体がお湯につかっているように見えるあずき茶ティーパックです。



プレゼント対象 :公式サイトにて4,000円以上ご購入頂いた方

もしくはセットBOXをご購入頂いた方

※数量限定となりますので、無くなり次第終了となります。



ブランドコンセプト







Make Humor

Make You More



メイクして日常を更に楽しく

いつもより全力で笑えてる自分を作る

みて楽しい みつけて面白い つかってキレイに

何気ない日々をユーモアに!

嬉し恥ずかし美し



池田直人 プロフィール





池田直人

(レインボー)



Birth Date: 1993/09/19

Birth Place: 大阪府

Height: 177cm

Blood Type: O型



お笑い芸人。2016年に相方のジャンボたかおとコンビを結成し「レインボー」としてヨシモト∞ホールを中心に活動。コントを中心に活動を広げ、2021年にCX『千鳥のクセがスゴいネタGP』のコントシリーズ「ひやまとみゆき」で注目を集める。2023年には『令和5年度NHK新人お笑い大賞』で本選に出場し、毎日ネタの投稿を行う公式YouTubeチャンネル「レインボーコントチャンネル 」が登録者数110万人を突破するなど、期待の若手芸人。

個人では「吉本の美容隊長」としてコスメやスキンケアに関する発信も行い、美容界でも知名度を高めている。



YouTube : https://www.youtube.com/@ikenao0919/featured

Instagram : https://www.instagram.com/ikenao0919

X : https://twitter.com/ikenao0919

TikTok : https://www.tiktok.com/@ikenao0919



Direct Tech 会社概要





Direct Techは、独自のメソッドでD2CブランドをグロースさせるBRANDING PRODUCE COMPANYです。多様な領域で展開する自社ブランドのノウハウをベースに、エージェントとしてもワンストップでブランドのグロースを支援します。



会社名 :株式会社Direct Tech

住所 :東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 17F

設立 :2018年11月

代表者 :森 勇気

事業内容:D2C事業、D2Cブランドコンサルティング事業、D2Cエージェント事業

URL :https://direct-tech.jp/



ベクトルコム 会社概要





会社名 :株式会社ベクトルコム(Vector Com Inc.)

代表者 :代表取締役 権 益主

所在地 :6F, Tehran-ro 507, Gangnam-gu, Seoul, Korea 06168

設立 :2008 年 11 月

事業内容:総合広告・PR 事業、イベント事業、教育事業、コンサルティング事業、

グローバルメディアコマース事業

URL: http://www.vectorcom.co.kr



