[Age Global Networks株式会社]



アイドルオーケストラ〈アイオケ〉は、2022年12月24日(土)GARETT udagawaで開催した「アイオケクリスマスパーティー」にて、新メンバー・小林萌夏(vo.)の加入を発表。今後、ボーカル6名、フルーティスト、ピアニスト、バイオリニスト、サックスプレイヤー、パフォーマーの11名で活動していく。









また、ワンマンライブ「マジで!?アイオケ♪」(2022年8月20日(土)豊洲PIT)のBlu-rayを、2023年2月11日(土)に発売することが決定。映像特典として「豊洲 大反省会」「白石みずほ卒業公演ードクリンゴ」(2022年10月10日(月・祝)恵比寿CreAto)のディレクターズカット版が収録されている。





発売日当日には新宿・ガムランボールにて、アイオケメンバーが登壇して「マジで!?アイオケ♪」 Blu-rayリリース記念 上映会(※上映は全編ではなく一部)及び握手会を実施するほか、オンラインリリースイベント等も予定。12月24日(土)21:00より、上映会参加券付Blu-rayの予約受付(抽選) をアイオケ公式FC(Fanicon内)で、オンラインリリースイベント付Blu-rayの予約受付をLivePocketで、それぞれ開始する。



【新メンバー小林萌夏(vo.)コメント】

みなさま、初めまして!

アイオケ新メンバーの小林萌夏(こばやしもか)です!

リーダーとしてセンターでみんなを引っ張っている根本流風ちゃんに憧れてアイオケに入りたい!と思ったので、私もみんなを引っ張れるような存在になりたいです!

最終オーディションの会場だった豊洲PITより、もっと大きなステージでワンマンライブができるように頑張ります!

みんなで一番を目指していきます!よろしくお願いします!



・名前:小林萌夏(ボーカル)

・ニックネーム:もかるん こばもか

・出身地:東京都

・特技:フラフープ 電卓早打ち

・誕生日:7月16日(なないろ!)

・血液型:A型







【2/11(土)発売!「マジで!?アイオケ♪」Blu-ray収録内容】

☆収録映像(約140分)

1. アイオケ♪

2. 今日からキミも楽団員!!

3. エモエモO&K

4. ダンスパフォーマンス

5. コント「引っ越し」

6. コント「遠足」

7. 星月夜

8. きっとこれが恋ね

9. #青春1・2・3

10. 世界に君さえいればいいの

11. サマー・トレジャー

12. かけがえのないもの

13. ラブリンチ

14. 【ご報告】私、食べるのやめます。

15. アイオケ体操第一

16. 革命のベルを鳴らせ〈Long ver.〉

17. 誕生日おめでTOKYO

18. Catch The Dream

☆特典映像(約75分)

2022年『豊洲大反省会』(10/10 恵比寿CreAto )より

・メンバーによる『マジで!?アイオケ♪』反省会トーク

2022年『白石みずほ卒業公演-ドクリンゴ- 』アンコール(10/10 恵比寿CreAto )より

・かけがえのないもの

・アイオケ♪

※内容は予告なく変更になる可能性がございますので、予めご了承ください。



【「マジで!?アイオケ♪」Blu-ray販売概要】

タイトル:「マジで!?アイオケ♪」Blu-ray

発売日:2023年2月11日(土)

価格:6,800円(税込)

販売元: ハミングバード

JAN:4573417360389 /商品番号: AGIO0389

※販売場所等はアイオケ公式HP・SNSにて後日お知らせいたします。



【各種特典付「マジで!?アイオケ♪」Blu-ray】

1.2月11日(土)上映会参加券・握手券付

9,800円(税込)

▼Fanicon (公式FC内)先行予約受付(抽選)

受付期間:12月24日(土)21:00~1月4日(水)12:00

受付URL:https://fanicon.net/fancommunities/1107

▼一般予約受付

受付期間:1月7日(土)12:00~2月10日(金)17:00(※受付URLは後日公表)



2.オンラインリリースイベント付

6,800円(税込)

サイン入り特製ポストカード(全10種)を1枚プレゼント!

アイオケ公式Tiktokにてサイン入れの様子を生配信!(商品・特典のお届けは2月11日以降です)

アイオケ公式Tiktok : https://www.tiktok.com/@i.ok_official



☆1月12日(木)19:30-【根本流風】

受付URL:https://t.livepocket.jp/e/bd_release_ptn

☆1月16日(月)19:30-【大野まりか】

受付URL: https://t.livepocket.jp/e/bd_release_pton

☆1月19日(木)19:30-【kurumi】

受付URL: https://t.livepocket.jp/e/bd_release_ptk

☆1月23日(月) 19:30-【三田萌日香】

受付URL: https://t.livepocket.jp/e/bd_release_ptm

☆1月30日(月) 19:30- 【ゆゆ・THE・エクスカリバー】

受付URL: https://t.livepocket.jp/e/bd_release_pty

☆2月2日(木) 19:30-【JIN】

受付URL: https://t.livepocket.jp/e/bd_release_ptj

☆2月3日(金) 19:30-【高橋紫微】

受付URL:https://t.livepocket.jp/e/bd_release_pts

☆2月6日(月) 19:30-【白鳥ゆりか】

受付URL: https://t.livepocket.jp/e/bd_release_ptyw

☆2月8日(水) 19:30-【安里唯】

受付URL: https://t.livepocket.jp/e/bd_release_ptan

☆2月9日(木) 19:30-【かのん】

受付URL: https://t.livepocket.jp/e/bd_release_ptkn



3.握手券付 7,000円(税込)

発売日以降、アイオケ出演イベントの物販にて販売

※握手券はアイオケの特典会でいつでも使うことができます

※握手は感染症対策をしたうえで、握手券1枚で1メンバーのみ20秒程度となります



【2/11(土)開催!「マジで!?アイオケ♪」 Blu-rayリリース記念 上映会】

■日時:2023年2月11日(土)12:15受付/ 13:00開演

■会場:ガムランボール 7F 新宿本店 (〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1丁目16−2)

【登壇予定メンバー】

根本流風/JIN/安里唯/高橋紫微/kurumi/大野まりか/ゆゆ・THE・エクスカリバー

(他メンバー調整中)

■上映会参加券・握手券付Blu-ray 9,800円(税込)

▼Fanicon (公式FC内)先行予約受付(抽選)

受付期間:12月24日(土)21:00~1月4日(水)12:00

受付URL:https://fanicon.net/fancommunities/1107

※上映は全編ではなく、収録映像の一部です

※上映会後に握手会を実施予定(感染症対策をしたうえで、握手券1枚で1メンバーのみと20秒程度)

※チェキ会は実施なし、サイン会の実施は未定です

※上映会参加券をお持ちの方のみ参加できます



【リーダー/ボーカル・根本流風コメント】





アイオケのリーダー・ボーカル担当の根本流風です。

アイオケが結成してから約2年間の集大成のライブ「マジで!?️アイオケ♪」がBlu-ray となり帰ってきました!

皆様にお家でもアイオケをご覧いただける機会ができて、とても嬉しいです!

楽器メンバーだけの演奏や、ダンスが得意なメンバーの演目、爆笑必須?なコントなど!アイオケならではのパフォーマンスをBlu-rayでもお楽しみください♪

そして、発売イベントの上映会も更にBlu-rayを観るのが楽しくなる内容となっておりますので、皆様のご来場をお待ちしております!

2023年のアイオケは、より大きなステージを目指して進みます。 そのためには楽団員の皆様の力が必要です。一緒に2023年のアイオケを盛り上げていきましょう!

来年もアイオケの応援、よろしくお願い致します!!



【レインボータウンFM (88.5MHz)にてラジオレギュラー放送中!】





アイオケ初の冠番組!

SSCシェアハピラジオ

『アイオケってアイドルグループ知ってますか?』

放送日:毎月第2日曜日19:00~19:30

次回放送予定:2023年1月8日(日)19:00~19:30

本番組はListenRadio(リスラジ)にて、全国どこでも楽しむことができます♪



【アイオケとは】

会いにいけるオーケストラ、愛に生きるオーケストラ、アイドルオーケストラ。

根本流風(Vo.)がリーダーを務め、三田萌日香(Vo.)、JIN(Vo.)、安里唯(Vo.)、かのん(Vo.)、小林萌夏 (Vo.)、高橋紫微(Fl.)、白鳥ゆりか(Pf./Key)、kurumi(Vn.)、大野まりか(Sax)、ゆゆ・THE・エクスカリバー(Performance)の11名からなるアイドルオーケストラユニット。

アイオケの全楽曲には、〈歓喜の歌〉〈天国と地獄〉〈乙女の祈り〉〈ファランドール〉等、数多くのクラシック曲が組み込まれており、歌・演奏・ダンスが融合した華やかなパフォーマンスが魅力。

2021年3月にデビューシングル「Catch The Dream」をリリースすると、同年7月に5大都市ツアーを敢行し、2022年5月には1stアルバム「ノンジャンル」を発売し、同年8月20日に豊洲PITでワンマンライブを成功させるなど、積極的な活動で着実にファンを増やしている。



【メンバー紹介】

根本流風(ボーカル):けものフレンズ声優、アイオケリーダー

JIN(ボーカル):舞台女優、7代目浜松オートレースヴィーナスを務める、アイオケサブリーダー

三田萌日香(ボーカル):映画や舞台で活躍、横浜FCスタジアムMCも務める

かのん(ボーカル):現役で音大に通いつつ、ボーカルとしてアイオケに加入

安里唯(ボーカル):2022年『銀河鉄道999 THE MUSICAL』にも出演

小林萌夏(ボーカル):新メンバーとして2022年12月に加入。舞台女優としても活躍中

高橋紫微(フルート):準ミス・ワールド2018日本代表、台湾台南市親善大使

白鳥ゆりか(ピアノ/キーボード):昨年音大を卒業しオリジナルのピアノソロ曲も持っている

kurumi(バイオリン):ジャンルを超えてパワフルな演奏をお届けする

大野まりか(サックス):新時代を拓くクラリネット奏者として『東京クラリネットフェスティバル』出演

ゆゆ・THE・エクスカリバー(パフォーマー):振り付けを担当し、ステージ演出でも活躍





★オフィシャルHP:https://i-ok.jp/

★オフィシャルTwitter:https://twitter.com/i_orchestra_

★オフィシャルInstagram:https://www.instagram.com/idol_orchestra_official/

★アイオケオフィシャルTiktok : https://www.tiktok.com/@i.ok_official

★オフィシャルオンライングッズショップ【クリオンマーケット】

https://clionmarket.jp/?mode=cate&csid=0&cbid=2642549&csid=0&sort=n

★公式ファンコミュニティアプリFanicon「アイオケ学院」

みんなで楽しく会話できるグループチャットや LIVE &ラジオ配信、さらにチケットの先行販売も!いつもアイオケを応援してくれてるみんなと一緒に作り上げていくコミュニティ。

ご入会URL(月額¥500-) https://fanicon.net/fancommunities/1107

★『アイオケYoutubeチャンネル』

https://www.youtube.com/channel/UCy-ytL5-ai-1o-ras5yCskQ



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/25-11:16)