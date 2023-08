[Jackery Japan]

~ヘンミマオさんによる車中泊展示に加え、ポータブル電源とソーラーパネルの展示、ワークショップを実施!~



ポータブル電源・ソーラーパネルのリーディングカンパニー・Jackeryの日本法人である株式会社Jackery Japan(所在地:東京都港区)は、2023年8月5日(土)から6日(日)に幕張メッセで開催されるアソモビ2023 in Makuhariに出展をいたします。







【アソモビ2023 in Makuhari 特設ページ】

https://asomobi.com/event/



出展内容(ブースの場所:展示ホール2)





■車中泊展示



アウトドアフリーランスとして活躍されるヘンミマオさん※による車中泊シーンでの製品展示を実施します。

Jackery Solar Generator 1000 Plus (ポータブル電源 1000 Plus + SolarSaga 100のセット)を用いております。



Jackery Solar Generator 1000 Plus製品ページ:

https://www.jackery.jp/products/solar-generator-1000-plus



※ヘンミマオさんのプロフィール

1990年、埼玉県秩父市出身。アウトドアフリーランスとして、キャンプインストラクター

やコーディネーター、イベント企画などキャンプにまつわる様々なことに携わる。

DIYバンキャンパーとして、バンを使ったキャンプや車中泊の楽しさを発信中。

Instagram: https://www.instagram.com/maohenry/



■製品展示



アウトドア・防災で活用できるJackeryのブースではJackery Japanで販売しているポータブル電源、ソーラーパネルの各モデルを展示します。ご来場の方はぜひブースで実物に触れてみてください!



■ワークショップ(イラストを描いてオリジナルサコッシュをつくろう)



Jackery ポータブル電源を使った無料のワークショップを実施します。サコッシュにイラストを描いて、オリジナルのサコッシュが作れます。イベントの思い出にぜひご参加ください!



※小学生以下のお子様は、保護者同伴のうえご参加ください。

※ワークショップは参加人数に限りがあるため、当日ブースにて参加整理券を配布させていただきます。

※開催日時・実施内容等を予告なく変更させていただく場合がございます。

イベント概要







イベント名:アソモビ2023 in Makuhari

会場:幕張メッセ 国際展示場 1・2ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

会期:8月5日(土) 10:00~18:00(※午前中はプレス内覧会を予定)

8月6日(日) 10:00~17:00

主催:株式会社Funtime アソモビ2023実行委員会

公式サイト:https://asomobi.com/event/

入場料:

[前売券]一般(高校生以上)800円 / 小人(小中学生)500円

[当日券]一般(高校生以上)1,000円 / 小人(小中学生)600円

[ペットケア費]1頭:500円/2頭以上:1,000円

※未就学児お客様は無料。受付にてお申し付けください。

※障がい者手帳提示で本人及び付添人1名無料。受付にてお申し付けください。



チケット購入:https://asomobi.com/event/

内容:車両メーカー・キャンピングカー・車中泊車の展示・販売、 メーカー情報コーナー、アウトドア用品の展示・販売、 レジャー施設情報コーナー、各種物販他

※一部変更、追加することがございます。



Jackeryについて







2012年、アメリカ・カリフォルニア。「グリーンエネルギーをあらゆる人に、あらゆる場所で提供する」という、壮大なビジョンのもと、私たちJackery は、誕生しました。

2016 年には、世界初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2 年後には、世界初のポータブルソーラーパネルを開発しました。



製品を世に生み出すだけでなく、「あらゆる人に、あらゆる場所で」というビジョンを実現させるため、少しでも軽く、少しでも出力を高め、あらゆる安全機能を追加して、製品を日々向上させています。



私たちが、「あらゆる人に、あらゆる場所で」提供したいのは、ただのエネルギーではありません。私たちは、冒険に、アウトドアに、グリーンエネルギーをもたらしたい。ソーラーパワーという、限りのないクリーンなエネルギーをもたらしたい。Jackery はこれからも、世界中の冒険家やアウトドア愛好家たちがサステナブルな方法で自然を楽しみ、地球を守り、協力しあえるよう、太陽光という贈り物を生かして、全力でサポートを行なっていきます。グリーンエネルギーが、当たり前になるその日まで。私たちの冒険はつづきます。

- Explore further with Jackery solar -





会社概要





会社名:株式会社Jackery Japan

所在地:東京都港区新橋1-11-2 I/O SHIMBASHI 2F

事業内容:ポータブル電源とソーラーパネルの販売

