[株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント]

この度、茨城ロボッツは、B.LEAGUE 2022-23シーズンにおいて、キャメロン・クラットウィグ選手との選手契約が合意に至りましたのでご報告いたします。





クラットウィグ選手はアメリカイリノイ州出身の23歳。パサー系ビッグマンとして、Loyola University Chicagoでは1年時にMVC(Missouri Valley Conference)新人賞、全米大学トーナメント(NCAAトーナメント)でチームをfinal4(ベスト4)に導きました。また、2年時から3年間ALL MVC First Teamに選ばれ、4年時にはMVCトーナメントでMVP、カンファレンスの最優秀選手賞に輝くなど華々しい大学でのキャリアを送りました。直近ではBlackwater Elite(PBA)でプレー。ポストプレーや類まれなるパスセンスでトリプルダブルを記録するなど多彩なスキルを駆使し、活躍しました。



なお、現在入国に向けて手続きをしております。入国後のメディカルチェックを終え選手登録が完了次第、改めてお知らせいたします。





■背番号:15

■ポジション:C

■身長/体重:207cm/118kg

■生年月日:1998年12月21日(23歳)

■出身地:アメリカ合衆国

■出身校:Loyola Chicago University

■経歴:

2021-22 Telenet Giants Antwerp (ベルギーリーグ)

2022 Blackwater Elite (PBAフィリピン)





《キャメロン・クラットウィグ選手 コメント》

ロボッツの一員として迎えてくれる事に最高にワクワクしていますし、日本の文化を学ぶ事を楽しみにしています。どんな形であれチームの助けになるように準備していきます。チームメイト達に会って一緒にプレーするのが楽しみです!LETS GO ROBOTS!

“I’m super excited to be joining the Robots and to learn more about the Japanese culture. I am ready to come in and help the team in any way possible. I look forward to meeting all my teammates and getting to work! LETS GO ROBOTS!”





《マーク貝島ゼネラルマネージャー コメント》

ロボッツが目指すアップテンポなバスケットに磨きをかけ、さらに現在の課題の手助けをしてくれる選手が来てくれました。

NCAAでの実績は申し分無く、若いですが経験豊富な選手です。

・インサイドのディフェンスとリバウンドを強化し、よりスムーズに速攻に繋げる

・パスが上手なのでボールムーブが増え、結果的にレイアップと3Pが増加

この2点に期待しています。Welcome to the Robots Cameron!!



