[株式会社ビジネスガイド社]

株式会社ビジネスガイド社(本社:東京都台東区、代表取締役社長:芳賀信享)は、中国の消費財見本市「第31回華東輸出入商品交易会」の開催に先立ちまして、同見本市および会期中に実施されるオンライン商談会のバイヤーを募集しています。当社は華東交易会の正規代理店として、日本館(日系企業の出展エリア)の主催・運営、日本人バイヤーの来場誘致を積極的に行っています。







■華東交易会について

第31回華東輸出入商品交易会(華東交易会)は、中国華東地区を中心とした上海市、南京市、寧波市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省、福建省、山東省の9つの自治体により、中国商務部のサポートをもとに7月12日から15日に上海新国際博覧センターで開催されます。会場内は、「服装服飾展」、「紡績生地展」、「家庭用品展」、「装飾礼品展」、「現代生活方式展」の5つの専門展で構成します。

同見本市は前回(2019年)、中国国内および海外16カ国から4,000社(そのうち海外企業452社、日本企業40社)が出展し、中国国内および海外111カ国から関連業界のバイヤー、メディアなど3万7165人が来場しました。



・華東交易会の詳細はこちら

www.ecf.org.cn



・華東交易会の招待状請求はこちら

https://www.premiumshow.jp/form/EcfVisit/index.htm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20230606



■華東交易会オンライン商談会に関しまして

第31回華東交易会の会期中にオンライン商談会が実施されます。アパレル、テキスタイル、生活雑貨、インテリア雑貨、家具、ギフト、美容グッズなどを取り扱う出展企業とオンラインで商談ができます。



・実施日時:2023年7月13日(木)10:30~12:30(日本時間)

ご興味がある方は下記のフォームよりお申し込みください。※当社で審査をした上で参加者を決定いたします。



・お申し込みはこちら

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdMkt_Rr6y0TaA7dTZj0miUtVQvgpuhH7iAqGDOuDVx0BGMg/viewform



<オンライン商談会スケジュール>

・お申し込み締切り:6月16日(金)

・中国出展社・商品情報の公開 :6月27日(火)

・商談希望企業の提出 :7月 4日(火)

・タイムテーブルの公開 :7月10日(月)



・お問い合わせはこちら

株式会社ビジネスガイド社 華東交易会事務局

メールアドレス:k-watanabe@businessguide-sha.co.jp



■第31回華東交易会・注目出展社

<服装服飾展>

QUANZHOU R65UIJIN SPORTS GOODS LIMITED COMPANY

出展商品:スポーツウェア





<紡績生地展>

QINGDAO CANAAN HOME FASHION PRODUCTS CO., LTD

出展商品:寝具、毛布、綿毛布、絨毯、カーテン、クッションなど





<家庭用品展>

Shanghai SUNKEA Import & Export Co., Ltd.

出展商品:紙コップ、紙ランチボックスなど





<装飾礼品展>

SHANGHAI EASTERN RESOURCES ARTS&CRAFTS CO., LTD

出展商品:木製のお祝い用ギフト、玩具、子供用家具など





■お問い合わせ

株式会社ビジネスガイド社

華東交易会事務局:渡辺

〒111-0034 東京都台東区雷門2-6-2

TEL:03-3843-9851

Mail:k-watanabe@businessguide-sha.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/09-17:46)