[STORES 株式会社]

お店のデジタル化を支援する STORES 株式会社(以下、STORES)は、D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)に取り組む企業を認定・表彰する「D&I Award 2023」において、国内のD&Iの推進を牽引している企業として「アドバンス」の認定を受けたことをお知らせします。







STORES は、多様な社員が「らしさ」や得意を生かすことで、顧客に価値を提供しつづける組織を目指し、2023年8月にダイバーシティーの方針を策定しました(※)。重点テーマ第一弾として女性活躍に関する目標を掲げて、女性管理職比率を2030年に40%まで引き上げることを目指しています。また、異なる多様な視点を受け入れ、様々なメンバーが活躍できる環境づくりに取り組んでいることが総合的に評価され、今回の認定に至りました。



(※)2023年8月2日 STORES 株式会社 プレスリリース 「STORES、ダイバーシティの方針を公開 女性管理職の比率を2030年に40%へ」https://www.st.inc/news/2023-08-02-diversity



■ STORES の D&I Award 2023 結果

本年度が初エントリーとなるSTORES は、D&I アワード認定において4段階中の上から2番目の「アドバンス」に認定されました。



〈選定理由〉

日本国内企業の中でも、D&Iを先進的に進められ、ロールモデルとして日本のD&I推進を牽引している。多角的に幅広い取組みをすると同時に、社員一人ひとりがD&Iを尊重するような社内風土が醸成され、更なる変革に今まさに取り組んでいる。



■ STORES のダイバーシティの取り組み事例

〈ダイバーシティ方針の策定と浸透〉

2023年7月にダイバーシティ方針を策定しました。重点テーマ第一弾として女性活躍に関する目標を掲げて、女性管理職比率を2030年に40%まで引き上げることを目指しています。2023年は、管理職向けダイバーシティワークショップの開催などを通して、社内への方針浸透に取り組みました。



〈Fun for Family〉

パートナーや家族1人あたりの対応につき年5日の特別休暇を付与する「ファミリーサポート休暇」や、各種お祝い金などの制度の総称です。もともとは「Fun for Kids」として誕生した制度ですが、様々なライフイベントに対応することを目的に、2022年「Fun for Family」としてサポート対象を拡大しました。



〈男性育休取得の推奨〉

男性育休取得を推奨するカルチャー醸成により、高い男性育休取得率を実現しています。

2022年男性育休取得率:100%(取得日数の中央値 91日)



〈WORK LOCAL〉

好きな街から働ける制度です。STORES のメンバーが、日本全国にいる多様なオーナーさんを知ることや、多様な暮らしをすることにつながっています。https://www.st.inc/worklocal



〈Rails Girls への協賛〉

より多くの女性がプログラミングに親しみ、アイデアを形にできる技術を身につける手助けをする「Rails Girls Japan」の趣旨に共感し、2022年よりスポンサーとして参加しています。



STORES のダイバーシティ 詳細はこちら:https://jobs.st.inc/diversity



■ D&I Award について

D&I Award は株式会社JobRainbow が2021年より実施するD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)に取り組む企業を表彰・認定する日本最大のアワードです。認定にあたっては、日本で活動する応募企業のD&Iの取り組みを5つの観点(LGBT、ジェンダーギャップ、障がい、多文化共生、育児・介護)で構成された100項目の「ダイバーシティスコア」で採点し、最終的に4段階(注1)に分類されます。



(注1)ダイバーシティスコアによる認定区部

・ベストワークプレイス:81~100点

・アドバンス:61~80点

・スタンダード:21~60点

・ビギナー :1~20点



D&I Award の詳細はこちら:https://diaward.jobrainbow.jp/



引き続き、STORES は「こだわり・情熱・たのしみ」から生み出される多様な商いを支援し、顧客に高い価値を提供し続ける組織を目指し、多様な視点を受容し様々なメンバーが活躍できる組織づくりに取り組んでいきます。





■ STORES では、一緒に働く仲間を募集しています!

・採用サイト:https://jobs.st.inc/

・STORES Product Blog:https://product.st.inc/



■ STORES について

STORES 株式会社 は、「Just for Fun」をミッションに、こだわりや情熱、たのしみによって駆動される経済の発展に寄与することを目指しています。

中小規模の店舗を運営する方々にむけて、ネットショップ開設・POSレジ・キャッシュレス決済・オンライン予約システム・アプリ開発など、お店のデジタル化を総合的に支援するサービスを展開。「STORES」の各サービスを組み合わせることで、より簡単に・より効率的に事業運営できる環境を提供し、成長をサポートします。

https://www.st.inc



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/13-20:16)