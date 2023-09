[Plug and Play Japan株式会社]

~2日間合計106社のスタートアップがピッチ。10社へのアワードを発表~



Plug and Play Japan株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:ヴィンセント・フィリップ、以下「Plug and Play Japan」)は、アクセラレータープログラムSummer/Fall 2023 Batchの採択スタートアップを中心に、日本とグローバルのスタートアップエコシステムを探索するイベント「Japan Summit Summer/Fall 2023 Batch」を9月14日(木)、9月15日(金)に東京で開催しました。







Japan Summit Summer/Fall 2023 Batchについて

2023年6月~9月期に実施したアクセラレータープログラム「Summer/Fall 2023 Batch」では、8テーマ*において、国内外74社のスタートアップを採択し、大手企業との連携機会や事業成長を加速する支援コンテンツを提供してまいりました。

*8テーマ:Fintech、Insurtech、Mobility、Health、New Materials、Smart Cities、Energy、Food & Beverage



今回のイベントでは、「日本とグローバルのスタートアップエコシステムを探索する2日間」をコンセプトに、スタートアップによるピッチとブース展示、各業界の有識者とのトークセッションやラウンドテーブルセッションを実施。スタートアップの保有技術や業界インサイトに触れながら、ネットワーキングではスタートアップと来場者との出会いや交流を得る機会を提供しました。



Summer/Fall 2023 Batchプログラムに採択されたスタートアップと過去プログラムの支援企業がピッチセッションに参加。以下7つのトレンドカテゴリに分かれた合計106社のスタートアップがピッチを通して各社事業について紹介しました。

Customer Engagement



Future of Digital



Healthcare Revolution



Industry 4.0



Operation Optimization



Smart Life



Sustainable Horizon





また、イノベーションの未来を考えるトークセッションや、各業界のキープレイヤーとともに業界内のイノベーショントレンドやエコシステムについて議論するラウンドテーブルセッションを通して、合計20名のゲストスピーカーに登壇いただきました。



Summitの締めくくりには、会場投票により最も得票を集めたスタートアップや、プログラムの構築から運営まで精力的に支援いただいた企業パートナーを選出し、合計10社へアワードを贈呈しました。

詳細は以下をご覧ください。



【Startup Award】(敬称略・アルファベット順)

会場参加者より最も得票を集めたスタートアップ上位5社を表彰。受賞企業には、海外渡航支援などの事業成長に向けたサポートを提供します。



企業名:株式会社カーボンフライ

代表者:テン フィ

所在地:東京都江東区

事業内容:均一な規格で高純度でさまざまな形状のカーボンナノチューブを製造する技術を開発

HP:



企業名:株式会社ファミトラ

代表者:三橋 克仁

所在地:東京都港区

事業内容:民事信託(家族信託)のマーケティング・コンサルティング事業「ファミトラ」の運営

HP:



企業名:大阪ヒートクール株式会社

代表者:伊庭野 健造

所在地:大阪府箕面市

事業内容:温度を用いたひっかき錯覚システム「ThermoScratch」を開発

HP:



企業名:株式会社SOLAR POWER PAINTERS

代表者:下山田 力

所在地:栃木県小山市

事業内容:太陽光で発電する独自開発の塗料、塗るだけで発電するインク「発電インク」を研究・開発

HP:



企業名:株式会社TOWING

代表者:西田 宏平

所在地:愛知県名古屋市

事業内容:環境に配慮した人工土壌「高機能ソイル」を活用した作物栽培システムを開発

HP:



【Corporate Innovation Award】(敬称略)

Summer/Fall 2023 Batchプログラム期間中、全社的な取り組みとしてプログラムの構築から運営まで精力的にご支援いただいた企業パートナーを表彰。

鹿島建設株式会社







【Ecosystem Builder Award】(企業名50音順)

Summer/Fall 2023 Batchプログラム期間中、Plug and Playのイノベーション・エコシステムの形成に貢献いただいた企業パートナーの担当者を表彰。

旭化成株式会社 森住 昌弘氏



積水化学工業株式会社 佐野 方敏氏



第一生命保険株式会社 市川 陽一氏



UCC上島珈琲株式会社 半澤 拓氏





Plug and Play Japanのアクセラレータープログラムについて

Plug and Play Japanの企業パートナーと国内外のスタートアップを結び、新たなイノベーションを創出することを目的としています。本プログラムを通し、企業パートナーは自社のイノベーションを加速させるような国内外スタートアップとのマッチングが可能になり、スタートアップは幅広く大手企業との連携機会を得られます。プログラムの締めくくりには成果を発表する「Summit」を開催。国内だけでは得られないようなイノベーションに関する最新情報を取得できるほか、業界の垣根を超えた交流が生まれる場となっています。



Plug and Play Japanについて

Plug and Play Japanは、世界トップレベルのアクセラレーター/ベンチャーキャピタルです。シリコンバレーに本社をおくPlug and Playの日本拠点として2017年に設立。現在では40社以上におよぶ各業界のリーディングカンパニーがパートナーとして参画しています。当社は「コンソーシアム型プログラムの提供」「グローバルネットワークを活かしたアクセラレータープログラムの提供」、そして「ベンチャーキャピタル投資によるスタートアップ支援」を強みとしており、革新的な技術やアイデアを持ち合わせるスタートアップと大手企業との共創を支援することで、イノベーションプラットフォームの構築を目指しています。

Plug and Play Japan HP:



会社概要

社名:Plug and Play Japan株式会社

所在地:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-3 渋谷センタープレイス3F

代表者:代表取締役社長 ヴィンセント・フィリップ

URL:

設立:2017年7月14日



本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先

Plug and Play Japan株式会社

担当:市川

Mail : press-japan@pnptc.com



