関西スタートアップ×大企業×ベンチャーキャピタルがDeeptechの魅力を語る!



大学院生や研究者のキャリア支援に特化した事業を15年以上にわたって続けている株式会社アカリク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:山田諒、以下 アカリク)は、Plug and Play Japan株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 :ヴィンセント・フィリップ、以下 Plug and Play Japan)と共催で、修士・博士学生・研究者を対象に、ディープテック領域における研究経験を活かしながら、研究職にとどまらない多様なキャリアについて考えるイベント「大学研究から社会を変える『Deeptech』の世界 in 京都」を、2023年10月27日(金)engawa KYOTO(京都府京都市)にて開催いたしますので、お知らせいたします。





詳細ページ(お申し込みはこちら):https://acaric.jp/event/detail/233









Plug and Play Japan/アカリクが共催!スタートアップ、大企業、ベンチャーキャピタルの視点から、研究人材キャリアの多様性を探る





本イベントは、スタートアップエコシステムにおけるキャリアの可能性を拡大すべく、Plug and Play Japanとアカリクが共催する修士・博士の学生や研究者向けイベント第3弾です。これまでオンラインで累計150名以上の学生にご参加いただいており、今回はスタートアップに関心のある社会人にも間口を広げ、初めてオフラインで開催いたします。



世界的に急成長するディープテック領域における、研究経験を最大限に活用しつつも、研究職にとどまらない多様なキャリアについて考えていきます。第一線で働くご登壇者の方々に大企業とスタートアップ、そしてベンチャーキャピタルの視点から、大学院生の強みを活かしたキャリアの可能性に関してお話しします。また、関西エリアのディープテックスタートアップ企業をお呼びして事業内容や求める人物像に関してご紹介いただきます。



イベント後半には、参加者や登壇者が交流できるネットワーキングのお時間もご用意しております!当該テーマへのご関心がある方であれば、博士、修士、社会人など属性に関わらず、どなたでも無料でご参加可能です。



こんな人におすすめ!





●起業やスタートアップで働くことに興味がある

●大学や大企業以外にも選択肢を広げたい

●研究職はもちろん、研究内容を生かしたそれ以外の就職についても知りたい

●アカデミア以外の人と繋がりたい



概要









参加企業・登壇者紹介







旭化成株式会社

https://www.asahi-kasei.com/jp/

奥村 知世氏(モビリティ&インダストリアル事業本部 戦略推進部 事業開発室)

東京大学工学部応用化学科卒、東京大学大学院工学系研究科修士卒。2010年旭化成入社後は高分子材料開発に従事。入社後、社会人ドクターとして東京工業大学物質理工学院博士。また、クロスアポイントメント制度により東北大学多元物質科学研究所 助教(2019-2021年度)。2021年よりマーケティングと事業開発に従事。





株式会社Atomis:

京都大学発多孔性配位高分子(PCP/MOF)技術を持つスタートアップ

https://www.atomis.co.jp/

浅利大介氏(CEO)

京都大学工学部工業化学科卒、京都大学大学院工学研究科修士。大学時代は金属錯体化学を専攻し、大学卒業後はアベンティスファーマ株式会社(現サノフィ)、日東電工株式会社において医薬品の研究開発及び新規事業立ち上げに従事。 2017年1月に前身のMaSaKa-NeXTに参画。 代表取締役に就任し現在に至る。





株式会社Helical Fusion:

ヘリカル方式による核融合炉の実現をフルスタックで目指す会社

https://www.helicalfusion.com/

登壇者:田口昂哉氏(CEO)

京都大学大学院文学研究科(倫理学)修了、京都大学修士(文学)。みずほ銀行、国際協力銀行(JBIC)、PwCアドバイザリー(M&A)、第一生命、スタートアップCOOなどを経て株式会社Helical Fusionを共同創業。





マイクロ波化学株式会社:

大阪大学発マイクロ波を使った化学プロセスを社会実装するスタートアップ

https://mwcc.jp/

登壇者:岩田隆一氏(研究開発部長)

大阪大学大学院機械工学専攻博士後期課程修了。大学院で流体の数値解析の研究に取り組んだ後、スタンフォード大学博士研究員、豊田中央研究所研究員、マサチューセッツ工科大学客員研究員として混相流解析、廃熱利用、人工光合成、水素製造など環境・エネルギーに関する基礎・応用研究、社会実装プロジェクトに従事。2023年1月にマイクロ波化学に参画。研究開発部長に就任し、現在に至る。



Plug and Play Japanについて





Plug and Play Japanは、世界トップレベルのアクセラレーター/ベンチャーキャピタルです。シリコンバレー発のイノベーションプラットフォームとして、現在では40社以上に及ぶ各業界を牽引する企業・団体がパートナーとして参画しています。当社はグローバルネットワークを活かした「大手企業のイノベーション支援」「業界横断型アクセラレータープログラム」「スタートアップ投資」を強みとしており、革新的な技術やアイデアを持つスタートアップと大手企業との共創を支援しています。

Plug and Play Japan:http://japan.plugandplaytechcenter.com/



アカリクについて





アカリクは「知恵の流通の最適化」というコーポレートミッションのもと、大学院生や研究者の方々のキャリア支援を行っています。高度研究機関である大学院・その他研究機関において日々産み出される「知恵」を広く社会・産業界につなぐことで価値を創出し、「知恵の流通」の最適化に貢献していくことを目指しています。大学院生のキャリア選択肢を増やすことで、大学院進学者が増え、結果として日本の研究レベルが上がると考えられます。そして、優秀な研究者がさまざまな場所で活躍することで、世の中の研究開発活動が活発化し、たくさんのイノベーションが生まれ続ける、そんな世界を実現するためのインフラとなることを目指します。

Acric:https://biz.acaric.jp/



会社概要





会社名:株式会社アカリク(https://acaric.co.jp/)

創業 :2006年11月

代表者:代表取締役社長 山田 諒

所在地:東京都渋谷区渋谷2-1-5 青山第一田中ビル2階

資本金:1億1500万円

事業 :大学院生・ポスドク向け就活情報サイト「アカリク」の運営、研究分野・業種・職種別イベントの企画開催、大学等でのキャリアセミナーの実施、新卒大学院生・若手研究者・大学院出身者の人材紹介、オンラインLaTeXエディター「Cloud LaTeX」の運営など



