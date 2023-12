[セガ]

『Prize ON「1周年記念」キャンペーン』は12月8日(金)スタート!





株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役社長COO:杉野行雄)は、2023年12月にUFOキャッチャー(R)をおトクに遊べるアプリ『Prize ON(プライズ オン)』が1周年を迎えることを記念し、『Prize ON 「1周年記念」キャンペーン』のほか各種企画を実施いたします。



Prize ON「1周年記念」キャンペーン





アプリユーザーや各コンテンツファンへの還元祭として、過去に登場したプライズ(ゲームセンター専用景品)や無料クーポンが当たる抽選キャンペーンを開催いたします。



本キャンペーンでは、UFOキャッチャー(R)と『Prize ON』アプリを接続してプレイすることでたまる抽選ポイントを消費して各賞品の抽選に応募することが可能です。



■キャンペーン詳細

応募期間:2023年12月8日(金)順次~ 2024年1月12日(金)23:59

(当選発表:2024年1月下旬 予定)



実施対象店舗:全国の『Prize ON』導入店舗

※『Prize ON』が使用できる全筐体が対象となります。

※『Prize ON』を使ってクレーンゲームを100円遊ぶごとに抽選ポイントが100ポイント貯まります。



応募条件:A賞~G賞への応募に必要な抽選ポイント、及び、当選人数は以下の通りです



A賞:呪術廻戦 Luminastaセット(当選人数:5人/抽選ポイント:500Pt)

呪術廻戦 懐玉・玉折 Luminasta “五条悟”めんそーれ!!!

呪術廻戦 懐玉・玉折 Luminasta “夏油傑”めんそーれ!!!





B賞:くまのプーさん ぬいぐるみセット(当選人数:5人/抽選ポイント:500Pt)

くまのプーさん Lぬいぐるみ 読書Ver.

くまのプーさん Lぬいぐるみ はちみつのうたVer.





C賞:Sanrio characters × romakyun ぬいぐるみセット(当選人数:5人/抽選ポイント:500Pt)

Sanrio characters × romakyun MぬいぐるみVol.1

Sanrio characters × romakyun MぬいぐるみVol.2

Sanrio characters × romakyun MぬいぐるみVol.3





D賞:初音ミクシリーズ Luminasta “初音ミク” ~ライブ応援~ ~ライブステージ~ 2点セット(当選人数:5人/抽選ポイント:500Pt)

初音ミクシリーズ Luminasta “初音ミク” ~ライブ応援~

初音ミクシリーズ Luminasta “初音ミク” ~ライブステージ~





E賞:アニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」 Desktop×Decorate Collectionsセット(当選人数:5人/抽選ポイント:500Pt)

ぼっち・ざ・ろっく! Desktop×Decorate Collections “後藤ひとり”

ぼっち・ざ・ろっく! Desktop×Decorate Collections “伊地知虹夏”





F賞:NEW UFOキャッチャーキーリングセット(当選人数:10人/抽選ポイント:500Pt)

NEW UFOキャッチャーキーリング 赤

NEW UFOキャッチャーキーリング 青





G賞:Prize ONクーポン 1,000円分(当選人数:1,000人/抽選ポイント:100Pt)



参加方法:『Prize ON』内のキャンペーンページよりご確認ください。

【iOS】https://apps.apple.com/jp/app/id1571601446

※対応OS:iPhone:iOS13.0以上

【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pit

※対応OS:Android:9.0以上



【1周年記念クーポン】プレゼント





『Prize ON』ユーザーに感謝を込めて、UFOキャッチャーで使用できる100円無料クーポンを総額500円分プレゼントいたします。



・第1弾:300円分クーポンプレゼント

配布期間:12月1日(金)~12月18日(月)

クーポン使用期限:12月1日(金)~12月19日(火)

対象者:配布期間中に『Prize ON』へログインされた方



・第2弾:200円分クーポンプレゼント

配布期間:1月9日(火)~1月30日(火)

クーポン使用期限:1月9日(火)~1月31日(水)

対象者:配布期間中に『Prize ON』へログインされた方



X(旧:Twitter)フォロー&リポストキャンペーン





1周年を記念し『賞品1年分が当たる!Prize ON Xキャンペーン【第1弾】~【第3弾】』を開催予定です。

『Prize ON』公式アカウントをフォローし、対象ポストをリポストいただいた方より抽選で各3名様へ『モンスターエナジー』『新潟県産コシヒカリ』『ブラックサンダー』1年分をプレゼントいたします。

詳細は『Prize ON』公式アカウント(https://twitter.com/PrizeON1201)にて順次発信してまいりますので、是非ご確認ください。



■ UFOキャッチャー(R)をもっとおトクに遊べるアプリ『Prize ON』とは

『Prize ON』は、全国のゲームセンターやアミューズメント施設にて、対象のUFOキャッチャー(R)をプレイする際に接続することでプレイポイントがたまり、ためたプレイポイントを無料クーポンと交換したり、無料クーポンを使用してプレイすることができるアプリです。



また、特定の作品やアーティストのプライズ(景品)獲得を目的とする場合にも使用しやすいよう、必要な情報をシンプルな操作で検索・管理することが可能な機能も充実させました。



さらに、プライズを取ることができなかった場合でも、獲得したキャンペーンポイントを人気作品やアーティストのオリジナルグッズと交換できる『Prize ON限定キャンペーン』も定期的に開催していく予定です。



■ 公式サイト

https://prize-on.jp/



■ アプリDL(iOS)

https://apps.apple.com/jp/app/id1571601446

対応OS:iPhone:iOS13.0以上



■ アプリDL(Android)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pit

対応OS:Android:9.0以上



■ 公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/PrizeON1201



■キャンペーン注意事項

※各抽選結果は、ご当選者様への通知をもって発表に代えさせていただきます。当選通知はアプリ内の「あなたへのメッセージ」へ届きます。

※期間中であれば抽選ポイントを消費して何口でも応募可能です。

※店舗ごとにキャンペーン開始時間は異なります。開始日AM5:00以前に開店している店舗はAM5:00より順次開始、その他の店舗は開店次第開始となりますので、あらかじめご了承ください。

※抽選ポイントは、期間中に『Prize ON』とUFOキャッチャー(R)を接続してプレイすることで、100円につき100ポイントたまります。なお、無料クーポン等を使用してのプレイではポイントが付与されませんのでご注意ください。

※キャンペーン最終日は、2024年1月12日(火)23:59よりも店舗の営業終了時刻が早い場合は、店舗の営業終了時刻が抽選ポイント獲得可能期限となります。

※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。



※UFOキャッチャー(R)、UFO CATCHER(R)は株式会社セガの登録商標または商標です。



著作権表記:

(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会

(C) Disney Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L645633

(C) Crypton Future Media,INC. www.piapro.net

(C)はまじあき/芳文社・アニプレックス

(C) SEGA



