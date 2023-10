[株式会社Bace]

株式会社βace(東京都渋谷区、代表取締役:山下貴嗣)が展開する、日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate - (ミニマル)」( https://mini-mal.tokyo/ ) は、毎年不動の人気を誇る「Minimal クリスマスケーキ -2023-」の予約を2023年10月24日(火)より開始、さらに完全新作の「ノエル・ドゥ・ショコラ」や、「ガトーショコラ ソフト -シュトーレン-」を発売します。





シングルオリジンカカオ豆のさまざまな表情を楽しむ「Minimal クリスマスケーキ -2023-」







「Minimal クリスマスケーキ -2023-」は、2017年からシングルオリジン(単一産地)にこだわりお届けしている、Bean to Barチョコレート専門店ならではの特別なクリスマスケーキです。

今年はハイチ産カカオ豆を5層それぞれに、さらにカカオの果肉「カカオパルプ」も用いることで酸味のアクセントもプラスして、カカオを楽しむ特別なケーキに仕上げました。



多層的な味わいを1種のカカオ豆から表現

なめらかな口溶けの2層のムースに、粗挽きのカカオ豆を使った香り豊かなガトーショコラ生地、底に敷いたサクサク食感のフィヤンティーヌなど、ハイチ産カカオ豆のみで表現した多層的な味わいのチョコレートをご堪能ください。



※6層の詳細(上から)



・板チョコレート:ハイチ産カカオ豆と砂糖(てんさい糖)のみを用いてナッツのようなフレーバーを表現

・ホワイトチョコレートのムース:ハイチ産カカオ豆からカカオバターを搾っておつくりした、ミルキーでまろやかなムース

・カカオパルプのジュレ:味わいにアクセントをもたらす、爽やかな酸味のカカオの果肉を使った甘酸っぱいジュレ

・チョコレートムース:カカオ濃度80%のビターなチョコレートを使った、コクのあるムース

・生ガトーショコラ:カカオ豆を粗挽きにしたチョコレートを使った芳醇な香りが広がる生ガトーショコラ

・フィヤンティーヌ:ホワイトチョコレートとドライフルーツを使うことで、満足感をもたらす



▼販売情報

【価格】5,670円(税込)

【ご予約受付期間】10月24日(火)~12月頃を想定

※無くなり次第終了

【サイトURL】https://mini-mal.tokyo/products/100000000851

※10月24日(火)11時~公開予定

【予約受付チャネル】オンラインストア、富ヶ谷本店、代々木上原店



チェリーを使った、ホリデーシーズンを彩る華やかなケーキ「ノエル・ドゥ・ショコラ」







ホリデーシーズン限定で、フォレ・ノワールをイメージした特別なケーキをご用意しました。

甘酸っぱいチェリーと、濃厚で複層的な味わいのチョコレートがホリデーシーズンを彩ります。



華やかで複層的な味わいを6層で表現

ガナッシュとムース、ジェノワーズにはそれぞれ異なるチョコレートを用いることで、濃厚なチョコレートの風味の奥に、植物や花のようなカカオ由来のフローラルな風味を感じていただけるよう仕上げました。

甘酸っぱいチェリーゼリーや、ムースに用いたキルシュの香りと合わせて、ホリデーシーズンらしい華やかな味わいを存分にお楽しみください。



※6層の詳細(上から)



・上掛けガナッシュ:ガーナ産カカオ豆の濃厚なカカオの風味を楽しむ

・ガナッシュ:ガーナ産カカオ豆に、フローラルな「SAVORY」フレーバーのチョコレートを合わせた、チョコレートらしさの奥に植物や花のような奥深い香りを感じる

・チェリーゼリー:甘酸っぱさと、見た目の華やかさをプラス

・チョコレートムース:ビターな「NUTTY」フレーバーのチョコレートを使った、なめらかでコクのある味わい

・チェリー入りホワイトムース:キルシュを使った軽やかなムースと、チェリーの果肉感を楽しむ

・ジェノワーズ:ハイチ産カカオ豆を使ったココアと、「NUTTY」フレーバーのチョコレートを使ったスポンジ生地



▼販売情報

【価格】3,980円(税込)

※定期便「CHOCOLATE ADDICT CLUB」

(https://mini-mal.tokyo/pages/chocolate-addict-club)にて12月にお届け予定

※オンラインストア、店頭では12月頃販売予定



ご家族でお楽しみいただける、クリスマス限定のシュトーレンのようなガトーショコラ







毎日少しずつ食べてクリスマスまでのカウントダウンを楽しむ、ドイツの伝統菓子"シュトーレン"をアレンジした、Minimal定番となったクリスマス限定のガトーショコラが今年も登場します。

今年はたっぷりのナッツやドライフルーツ、チョコレートチップを用いた、お子様にも食べやすいご家族でお楽しみいただけるガトーショコラに仕立てました。



チョコレートを主役に、王道のシュトーレンを表現

チョコレート生地にはチョコレートチップを混ぜ込むことで、噛むごとに食感とチョコレートの味わいと香りをよりお楽しみいただけます。また中央のマジパンには、アクセントとしてマダガスカル産カカオニブを混ぜ込んでいます。

飴がけの皮付きアーモンドやヘーゼルナッツ、クランベリーやレーズンなどのドライフルーツをたっぷりと使いながら、カカオ・チョコレートも存分にお楽しみいただける一品です。

日が経つごとに、ドライフルーツやチョコレートの味わいが馴染んでいきますので、クリスマスまでのカウントダウンと共に、変化する味わいもぜひお楽しみください。



▼商品情報

【価格】3,650円(税込)

【発売日】

代々木上原店:2023年11月9日(木)

麻布台ヒルズ店※:2023年11月24日(金)

※2023年11月24日(金)グランドオープン

【販売期間】2023年12月末頃までを予定

※無くなり次第終了

【販売チャネル】代々木上原店・麻布台ヒルズ店



クリスマス限定の無料ラッピング



オンラインストア・店頭では、クリスマスシーズンに向けクリスマス限定デザインのラッピングもご用意しています。

ご自宅用はもちろん、季節のプレゼントにぜひご活用ください。

※一部ラッピング対象外商品あり



ショコラティエ・パティシエ含む、カカオ・チョコレートの職人チーム「Minimal」







Minimal は世界のカカオ産地を訪れ良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしています。「丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す」という原点に真摯に、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人達が切磋琢磨し、チームワークでMinimalのチョコレートやスイーツをつくります。

素材のカカオは現地で発酵・乾燥作業の研究やレクチャーを行い、カカオ農家と一緒に高品質高単価に適うフレーバーの開発を行います。プランテーションの名残があるカカオ産業のサステナブルな経済的自立を目指し、技術支援やフェアでエシカルな取引を行います。2019年は JICA の ODA 案件化調査プロジェクトでニカラグアにおいてカカオの調査を行いました。

素材を活かす“引き算”の思想と独自製法により、国際品評会で 8 年連続 83 賞を受賞。基本に忠実に、一方で伝統や手法にはとらわれない自由な発想で皆さまの生活に彩りを加える、“また食べたい!”と思っていただける「こころに遺るチョコレート」をお届けしたいと思います。



Minimal 店舗情報

■Minimal 富ヶ谷本店

住所:東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 1F

アクセス:小田急線「代々木八幡駅」、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩 6分

営業時間:11:30~19:00(L.O 18:30) 定休日無



■Minimal The Baking 代々木上原

住所:東京都渋谷区上原 1-34-5

アクセス:各線「代々木上原駅」 徒歩2分

営業時間:11:00~19:00 定休日無



■Patisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵

住所:東京都世田谷区砧8-8-24

アクセス:小田急線「祖師ヶ谷大蔵駅」南口徒歩3分

営業時間:10:00~18:00

※2023年10月16日より暫く月~木曜を臨時定休とさせていただきます



※2023年11月24日に「Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ店」をオープン予定



株式会社 βace概要

社名:株式会社 βace

代表者:代表取締役 山下貴嗣

所在地:151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 アーバンテラス 21

従業員数:40 人(アルバイト含む)

業務内容:チョコレート製品の製造、販売

チョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate - 」の運営





Minimal - Bean to Bar Chocolate - 関連情報

公式サイト・オンラインストア:https://mini-mal.tokyo

LINE:https://page.line.me/yrn4346m?openQrModal=true

Instagram:https://www.instagram.com/minimal_beantobarchocolate

X:https://twitter.com/Minimal_tokyo

TikTok:https://www.tiktok.com/@minimal_tokyo?lang=ja-JP

Facebook:https://www.facebook.com/minimalchocolate/?fref=ts

























