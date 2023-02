[株式会社アイズ]

参加無料、先着順でお申し込み受付開始!



株式会社アイズ(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:福島範幸、東証グロース:5242)が運営する国内No.1*²の媒体資料ポータルサイト「メディアレーダー」は、2023年3月13日(月)~17日(金)の5日間で、マーケティングセミナーイベント「第9回 メディアレーダーWEEK*1 2023春」を開催します。様々なマーケティングジャンルの専門家たちが登壇するオンラインセミナーイベントで、参加申し込みは無料です。

*1調査委託先:株式会社東京商工リサーチ、調査時期:2022年9月

*²「メディアレーダー EXPERT WEBINAR WEEK」は2023年3月開催より「メディアレーダーWEEK」に名称変更









3月13日(月)~17日(金)の5日間で開催されるマーケティングセミナーイベント「第9回メディアレーダーWEEK2023春」では、過去最多となる17テーマの開催、そして計32社が登壇します。全5日間の開催テーマのラインアップを紹介していきますので、気になるセミナーがございましたら是非お申込みください。



▼詳細のご案内はこちらから!▼

https://media-radar.jp/contents/meditsubu_seminar/mr-week09?a=pt







成果をブーストさせる!Web集客2023~『流入・コンバージョン』の最適解をめざして~







▼セッションプログラム(順不同)

・今注目の【マイクロソフト広告】その魅力と成果を最大化する活用方法を解説<リアルな配信実績も大公開!>

ブルースクレイ・ジャパン株式会社



・CVR改善率140%!売上必達の合理的サイト改善ナレッジ・ツールを大公開!

株式会社LeanGo



・広告換算額1000万円越えのオウンドメディアの作り方

株式会社スマートメディア



・なぜ顧客は1か月で解約してしまうのか?『感謝される広告』で顧客のLTVを上げる方法

株式会社みらいきれい



▼申込・詳細はこちら▼

https://media-radar.jp/seminar1636.html?a=pt





聴く!効かせる!3つの『音声コンテンツ』を徹底網羅~ラジオ局・音声メディア・Podcastが視る音声広告のミライ~







▼セッションプログラム(順不同)

・音声番組はマーケティングにこう使う、成功例から見るオウンドポッドキャストマーケティング

株式会社PitPa



・完聴率8割超え。累計10万人以上に届くUGCが共感を生む、音声ブランディング事例

株式会社Voicy



・【事例あり】ラジオの会社がデジタルオーディオアドで自社広告やってみた。

株式会社ジャパンエフエムネットワーク



・『推し活×音声コンテンツ』成功事例から見る、今と未来

株式会社文化放送



▼申込・詳細はこちら▼

https://media-radar.jp/seminar1643.html?a=pt





5大SNSを網羅するSNSマーケティング最前線!~戦略・キャンペーン・広告運用・ショート動画活用~







▼セッションプログラム(順不同)

・SNSでファンを増やす!売上アップに繋がるTwitter運用戦略とは

株式会社CINC



・【効果が出る!】Twitter・LINE・Instagram・TikTokのキャンペーン手法と実績

株式会社デジマース



・Instagramでの認知拡大方法とポイントを解説!インフルエンサーキャスティングとアカウント・広告運用術

ソーシャルワイヤー株式会社



・2023年ショート動画施策をやるなら、どのプラットフォームが良い??

株式会社BitStar



▼申込・詳細はこちら▼

https://media-radar.jp/seminar1629.html?a=pt





『アウトドアスポーツ』ブームを活用した新時代の趣味マーケティングとは?~トレンドを牽引する3メディアが伝授するアプローチ法~







▼セッションプログラム(順不同)

・コロナ禍で勃興した自転車ブーム、定着した?一過性だった?真相を国内最大級の自転車メディアが語ります。

株式会社自転車創業



・Doスポーツ最大規模『ランニング』における、2023年スポーツWEBマーケティング~最新のメディアプロモーション戦略~

株式会社ラントリップ



・アウトドアメディア中心とした趣味メディアのファンマーケティング

株式会社ADDIX



▼申込・詳細はこちら▼

https://media-radar.jp/seminar1637.html?a=pt





インバウンドブームの波に乗れ!最新動向から捉えた消費を促す訪日マーケティングとは?







▼セッションプログラム(順不同)

・次のインバウンドブームを掴め!効率的に中国観光客を引き寄せ、人気スポットを作り上げる方法

Mobvista-Japan Co., Ltd



・NAVITIMEの訪日外国人向けNo.1タビナカアプリの最新利用動向とマーケティングでの活用事例

株式会社ナビタイムジャパン



▼申込・詳細はこちら▼

https://media-radar.jp/seminar1634.html?a=pt





知らないままで戦うの?『新・SEOの鉄則』~SEOの「基礎・トレンド」から導く攻略のカギ~







▼セッションプログラム(順不同)

・SEO最新トレンドから見る成功するコンテンツの作り方の鉄則を解説!

サクラサクマーケティング株式会社



・【SEO】EC サイトにおける購入見込みのあるユーザーの集客最大化

株式会社CINC



▼申込・詳細はこちら▼

https://media-radar.jp/seminar1639.html?a=pt





勝敗を分ける!インフルエンサーPRの本質~熱狂層が生み出すクチコミの波とは?~







▼セッションプログラム(順不同)

・エンゲージメント・ファーストの時代 ――― よいインフルエンスを伝播するカギはよい行動にある

株式会社ドゥ・ハウス



・海外インフルエンサーを起用して、グローバルで成功を収めましょう!

Mobvista-Japan Co., Ltd



▼申込・詳細はこちら▼

https://media-radar.jp/seminar1641.html?a=pt





ママたちの『生の声』と『消費行動』を徹底解剖!~『ファミリー層の隠れインサイト』から導く3つのアプローチ~







▼セッションプログラム(順不同)

・月齢・年齢・学齢別セグメントも!パパママ240万人超にアプローチする方法とは」

CCCMKホールディングス株式会社



・コロナ過の大打撃を挽回し売上2倍!2億PV達成!ウォーカープラスがファミリー層に支持された理由

株式会社KADOKAWA



・リアルなママ目線の声を聴く!SNSで『共感』を集め、『認知・購買』に繋ぐには?

株式会社アイズ



▼申込・詳細はこちら▼

https://media-radar.jp/seminar1642.html?a=pt





データから解く!刺さる『富裕層ターゲティング』とは?~購買予測×決裁データが導く『富裕層のツボ』~







▼セッションプログラム(順不同)

・富裕層メディア『AFFLUENT』読者から見る富裕層のトレンドと傾向

株式会社affluent



・【富裕層向け】属性×決済データ セゾンカードの事実データを活用したマーケティングソリューション

株式会社オムニバス



▼申込・詳細はこちら▼

https://media-radar.jp/seminar1640.html?a=pt





現場だから分かる!『YouTube』を勝ち抜く法則~再生回数と共に語る!企画・撮影・編集のリアル~







▼セッションプログラム(順不同)

・現役YouTuber社員が解説するYouTubeマーケティングで確実に勝つための戦略

株式会社エブリー



・予算・時間が限られた中で、再生回数を伸ばす動画を毎月15本、継続的に企画・制作し続ける方法

朝日放送グループホールディングス株式会社



▼申込・詳細はこちら▼

https://media-radar.jp/seminar1638.html?a=pt





必ず押さえろ!BtoBマーケティングの勝ち筋『認知~リード獲得』を促進させるカギ







▼セッションプログラム(順不同)

・受注につながる!確度の高いホットリードの獲得方法について

株式会社ABCフロンティア



・時代の潮流を読む!2023年の『BtoBマーケティング』~必ず押さえるべき3つのポイント~

株式会社アイズ



▼申込・詳細はこちら▼

https://media-radar.jp/seminar1635.html?a=pt





【オンオフ統合動画マーケティング攻略】KPI設計と効果測定手法の設計方法









▼申込・詳細はこちら▼

https://media-radar.jp/seminar1630.html?a=pt





広告代理店は、××を押さえろ!『成果が出せる』Web広告の共通点とは?~No.1ニュースアプリ『SmartNews』事例から導く必勝法~







▼申込・詳細はこちら▼

https://media-radar.jp/seminar1631.html?a=pt





認知・購買につながる効果を発揮?!『店頭サイネージ』のポテンシャルと成功事例を大公開!~次世代のマーケティング手法!『リテールメディア』とは?~







▼申込・詳細はこちら▼

https://media-radar.jp/seminar1632.html?a=pt





講談社の人気キャラがあなたのビジネスを応援!マーケティング成果を高めるマンガIP活用の新サービス







▼申込・詳細はこちら▼

https://media-radar.jp/seminar1628.html?a=pt





【集客×Google】売上が上がる!最新Googleマップ活用術教えます!







▼申込・詳細はこちら▼

https://media-radar.jp/seminar1633.html?a=pt





シニア消費を獲得する!シニアDX最前線-マーケティング/サンプリング/リサーチの最新手法を徹底解説







▼申込・詳細はこちら▼

https://media-radar.jp/seminar1627.html?a=pt





・メディアレーダーについて

メディアレーダーは、マーケティング担当者・広告代理店と媒体社を結ぶ、広告業界向けの検索サイトです。会員登録すると、掲載社がメディアレーダー内に公開している広告・マーケティング資料・動画を無料で閲覧することや、広告業界向けのセミナーに無料で申し込むことが可能です。また、掲載社は資料ダウンロードや動画視聴した方の会員情報、セミナーの申込者情報を取得することができるため、見込み顧客を獲得する手段として活用できます。

https://media-radar.jp/





・株式会社アイズについて

2007年に設立された独自サービスを複数展開するマーケティング会社です。日本最大級*のクチコミマーケティング「トラミー」や国内No.1の媒体資料のポータルサイト「メディアレーダー」などを運営しています。

*2022年2月時点当社調べ

https://www.eyez.jp/





企業プレスリリース詳細へ (2023/02/10-20:40)