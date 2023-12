[NTTドコモ Lemino]



株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)は、映像配信サービス「Lemino(R)」において、大橋ボクシングジム(神奈川県横浜市)が2023年12月26日(火)に有明アリーナ(東京都江東区有明)で開催する「NTTドコモ Presents WBA・WBC・IBF・WBO 世界スーパー・バンタム級王座統一戦 井上 尚弥 vs マーロン・タパレス -streaming on Lemino-」(以下、本試合)の現地観戦チケットが抽選で当たるLemino公式Xキャンペーンを実施いたします。なお、本試合は「Lemino」にて独占無料生配信いたします。

アジア人で2人目となる2階級4団体制覇に挑む、井上尚弥選手の前人未到の挑戦を会場で応援しよう!





【キャンペーン概要】

「井上 尚弥 vs マーロン・タパレス」観戦チケットプレゼントキャンペーン





■賞品:

「NTTドコモ Presents WBA・WBC・IBF・WBO 世界スーパー・バンタム級王座統一戦 井上 尚弥 vs マーロン・タパレス -streaming on Lemino-」 C席観戦ペアチケット / 2組4名様

※実施日:2023年12月26日(火)時間未定

※会場:有明アリーナ(東京都江東区有明)





■応募期間:2023年12月13日(水)15:30~2023年12月17日(日)23:59





■応募方法:

1. Lemino公式X https://twitter.com/Lemino_official をフォロー。

2. 2023年12月13日(水)15:30に投稿予定のキャンペーンツイートをリツイート。

3.応募フォームからエントリー

https://gpcp204.tda.docomo.ne.jp/docomo/campaign.jsp?b=CXL75EJ7KY&x1=0000023141

※必ずご自身のアカウントを“公開”にした状態でご応募ください。非公開設定のアカウントはキャンペーン参加の対象外となります。

※その他、キャンペーンツイートに添付予定の応募要項を必ずお読みいただいたうえでご応募ください。





■当選発表:

応募期間終了後、2023年12月22日(金)までに、当選された方にLemino公式アカウントからXのダイレクトメッセージにて「当選のご連絡」送付予定。





【「Lemino」概要】



■ドコモの新しい映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※1でご利用いただけます。





■「Lemino」サービスサイト : https://lemino.docomo.ne.jp/





※1 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。初回初月無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/13-20:16)