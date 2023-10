[フォーシーズンズ ジャパンコレクション]

フォーシーズンズホテル丸の内 東京(Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchi/東京都千代田区、総支配人ジェンス・ワイシック)は、東京駅のすぐ隣に 位置し、おしゃれな銀座へは徒歩圏内、お買い物にも最適な場所にあります。都心が華やかなクリスマスイルミネーションで輝く中、当ホテルにて特別なウィンターホリデーシーズンをお過ごし頂くための贅沢なプランをご用意いたしました。





西洋の芸術と日本の生け花の技術を見事に組み合わせたことで知られるNicolai Bergmannによって装飾されたフラワーアートワークが、魅力的な雰囲気を演出します。大切な方との喜びに満ちたひとときを、これらの特別なデコレーションと共に是非お楽しみください。







Christmas Menu | クリスマスメニュー

Joyeux Noel! ミシュラン2つ星レストラン「SEZANNE (セザン)」が皆様を忘れられない食の旅へお連れします。総料理長 ダニエル・カルバートが、伝統的なフレンチのレシピと日本の旬の最高級食材を使用し、巧みでダイナミックなお料理を提供いたします。バリエーション豊かに展開されるおまかせコースをお楽しみください。



提供期間| 2023年12月24日(日)・2023年12月25日(月) ランチ及びディナー

料金 | 75,900円





New Year’s Eve Dinner | ニューイヤーズ・イヴ ディナー

受賞歴があるSEZANNEチームにより生み出される、風味と食感の見事なシンフォニーを感じる料理と共に今年を締めくくりましょう。この特別メニューでは季節の食材が主役となり、総料理長 ダニエル・カルバートによって伝統的なフレンチのレシピに軽やかなコンテンポラリータッチが加えられています。





提供期間| 2023年12月31日(日)

料金 | 75,900円





「MAISON MARUNOUCHI (メゾン マルノウチ)」





Christmas Afternoon Tea | クリスマス アフタヌーンティー

心躍る可愛らしいスイーツがお客様をホリデーシーズンの甘い世界へとお連れします。エグゼクティブ ペストリーシェフ パトリック・ティボーが作り上げた独創的なスイーツを、クラシックなホリデーカラーにのせて提供いたします。また、総料理長 ダニエル・カルバートによるエレガントなセイボリーもご一緒にお楽しみいただけます。

提供期間| 2023年12月1日(金)から2023年12月25日(月)

時間 | 11:30~L.O.16:30

料金 | 平日8,000円 / 週末9,000円 / 12月25日(月) 終日9,000円



Festive Dinner | フェスティブ ディナー

パリのビストロのような雰囲気を楽しみながら総料理長 ダニエル・カルバートがフレンチをベースに考案した豪華なホリデーメニューをご堪能ください。ハイライトはロブスターグジェール、牛フィレ肉のパイ包み焼き トリュフ、フォアグラテリーヌ、サワードゥブレッドなど。素晴らしいお料理の数々をご用意しています。







提供期間| 2023年12月23日(土)から2023年12月25日(月)

2023年12月31日(日)・2024年1月1日(月)

料金 | 35,000円









Festive Cocktails | フェスティブ カクテル

クリスマススペシャルカクテルで乾杯を。ストロベリーピューレとパールリキュールが光り輝く「スパークリングオーナメント」は、小さなリースでクリスマス気分を味わって。さらに、イタリアを代表するお菓子をイメージしたカクテル「パネトーネ」が心温まるクリスマスを演出します。







提供期間| 2023年12月1日(金)から2023年12月31日(日)

料金 | 1杯 3,200円



フェスティブ テイクアウト





当ホテルの人気メニューをテイクアウトいただけます。ご自宅で素敵なホリデーシーズンをお過ごしください。



Buche de Noel | ブッシュ ド ノエル

ヨーロッパのホリデーシーズンには欠かせない伝統的なケーキ。パトリック・ティボーがふわふわのチョコレートスポンジ、自家製オレンジマーマレード、アールグレイ風味のクリームの層を濃厚なミルクチョコレートムースで仕上げました。ご自宅でのパーティに最適です。











ご予約期間| 2023年9月20日(水)から2023年12月15日(金)

お渡し期間| 2023年12月20日(水)から2023年12月25日(月)

料金 | 7,500円











Lemon & Honey Mille-Feuille | レモンと蜂蜜のミルフィーユ

サクサクのパイ生地に、マイヤーレモンカードとハニーシャンティークリームを挟み込んだフレンチの定番を贅沢にご自宅でお召し上がりください。食事の締めくくりには、是非さっぱりとしたレモン風味のスイーツを。









提供期間| 2023年12月1日(金)から2024年1月15日(月)

料金 | 7,500円

*お引き取りの前日午後 8 時までにご予約ください









Fried Chicken, Cobb Salad & Condiments | フライドチキン コブサラダセット

フォーシーズンズスタイルの満足感抜群のコンフォートフードでクリスマスシーズンをお楽しみください。揚げたてのフライドチキンと新鮮なコブサラダに、バラエティー豊かなディップやドレッシングが添えられています。









提供期間| 2023年12月1日(金)から2023年12月31日(日)

料金 | 6,000円











Double Chocolate Cookies | ダブルチョコレートクッキー

ペストリーチームが心を込めて焼き上げたSEZANNE (セザン) オリジナルクッキー。ダニエル・カルバート監修により厳選した素材とふんだんのチョコレートを使い、サクッと香り豊かに焼き上げました。













料金 | 9,720円



















ホテル問い合わせ・ご予約:

03-5222-7222 (ホテル代表)

https://www.fourseasons.com/jp/tokyo/

*本プレスリリースに記載の総額は本体価格に消費税と15%のサービスチャージが含まれております。

*ご提供内容や時間は予告なく変更になる場合はございます。

*写真はイメージです





MAISON MARUNOUCHI(メゾン マルノウチ)







MAISON MARUNOUCHI(メゾン マルノウチ)「MAISON MARUNOUCHI (メゾン マルノウチ)」は、「セカンドハウス」にいるかのような、暖かく親しみに満ちた雰囲気のフレンチビストロです。ミシュランガイドに掲載されたSEZANNEを率いる総料理長ダニエル・カルバートによる、シンプルかつ洗練されたビストロ料理をお楽しみいただけます。活気に満ちた東京駅の眺めを背景に、人気のアフタヌーンティーはもちろん、朝食からナイトキャップまで、多彩なメニューをご堪能ください。



営業時間

■朝食:06:30~11:00(L.O. 10:30)

■ランチ:11:30~ (L.O. 16:15)

■アフタヌーンティー:11:30~ (L.O. 16:30)

■ディナー:17:00 ~22:00 (L.O 21:30)

■定休日:無休

■電話番号:03-5222-5880

■Webページ: https://www.fourseasons.com/jp/tokyo/dining/restaurants/maison-marunouchi/



総料理長 ダニエル・カルバート







イングランド南東部の小さな町から、ロンドン、パリ、ニューヨーク、香港の著名人が集まるレストランへと着実に夢を実現してきたダニエル。ニューヨークの「Per Se(パ・セ)」、パリの「Epicure at Le Bristol(ホテル ルブリストル パリのメインダイニング)」それぞれミシュラン3つ星レストランで、スーシェフ(副料理長)として腕を磨きます。世界有数の美食都市で経験を積んできたダニエルは、異なる文化に対して偏見のない、そして様々な素材を積極的に取り扱うことができる、オープンマインドなシェフです。



ダニエル・カルバートのプロフィール

https://press.fourseasons.com/tokyo/hotel-team/daniel-calvert-2.html



エグゼクティブペストリーシェフ パトリック・ティボー









17年以上にわたり高級製菓の世界に身を置くパトリックが手掛けるスイーツは、複雑でありながら、一口ごとにさまざまな味わい、香り、食感が繰り広げられる“the architecture of taste (味の構築)”をベースとしたユニークなアプローチによって生み出されています。スイスのパティスリーでキャリアをスタートし、その後10年以上にわたってフランスおよび日本のPierre Herme Parisで活躍。パトリックは、フォーシーズンズホテル丸の内東京にて、日本ならではの”kawaii(可愛い)”美的感性を洗練させ、四季折々のメニューを展開しています。



パトリック・ティボーのプロフィール

https://press.fourseasons.com/tokyo/hotel-team/patrick-thibaud-2.html



フォーシーズンズホテル丸の内 東京







フォーシーズンズホテル丸の内 東京



URL:http://www.fourseasons.com/jp/tokyo/

公式インスタグラム : https://www.instagram.com/fstokyo/



▼フォーシーズンズホテル丸の内 東京 最新プレスリリースのお知らせ

https://press.fourseasons.com/content/fourseasons_pressroom/en/properties/asia_and_pacific/tokyo/news.html?year-select=2022&lang-select=Japanese



