[愛眼株式会社]

メガネ・補聴器を販売する「メガネの愛眼」(https://www.aigan.co.jp/ )を運営する愛眼株式会社(本社:大阪市天王寺区、代表取締役社長:下條 三千夫)は、愛眼の看板商品、元祖・お風呂サウナ専用メガネ『AIGAN FORゆII』に、レンズ度数を必要に応じて組み合わせたり選択したりできる『AIGAN FORゆII オーダータイプ』を2022年11月26日(土)に愛眼公式オンラインショップより販売を開始致します。











『AIGAN FORゆII』のオーダータイプとは?





元祖・お風呂サウナ専用メガネ『AIGAN FORゆII』は、8種類(近視・遠視/老視)の度数の既製品で販売しており、バスタイムの新習慣として好評を得ていますが、このたび、ついに、”左右の度数に差がある”、”乱視がある”、“細かく度数を合わせたい方”メガネユーザー様の眼に対応できるオーダータイプを、愛眼公式オンラインショップより発売します。既製品では満足できなかったメガネユーザー様、『AIGAN FORゆII』オーダータイプで、バスタイムを楽しみましょう。

フレームカラーは肌馴染みの良いクリアカラー。さらにテンプルは艶消しのホワイトで、すべりにくく置き場所での視認性が高いです。テンプルの内側には、ホンモノの証である「SAUNA&BATH GLASSES」と「AIGAN FOR YOU」の刻印があります。半透明のロゴ入りケースとレンズの曇りにくさを繰り返し復活できる専用メガネ拭き「ととのえシ~ト(※)」も付属しています。

※「ととのえシ~ト」の追加購入は550円(税込)

※オーダー品のためお渡しまで日数を頂きます。











元祖・お風呂サウナ専用メガネ『AIGAN FORゆII』とは?



2013年に登場した、元祖・お風呂サウナ専用メガネ「AGAN FORゆ」。

お風呂でのメガネの使用はフレームやレンズを痛めます。そのためメガネユーザーは入浴時に愛用のメガネが劣化したり、メガネを外して良く見えなかったり、というお悩みがありました。そこで開発されたのが、お風呂サウナ専用メガネ「AIGAN FORゆ」。お風呂やサウナの熱に強く、錆びないので、眼鏡での入浴をより快適に安心して楽しんでいただけます。バスタイムの新習慣アイテム、旅行や行楽のお供アイテムとしてヒットした愛眼の商品で、今現在も愛用者は増えています。

そして、2021年に、デザインと機能面をさらにアップデートした最新版が『AIGAN FORゆII』です。

『AIGAN FORゆII』は、近年のサウナブームもあり、各メディアやSNSで新習慣&便利グッズとして取り上げられ、お風呂・サウナカルチャーを牽引する著名人や団体とのコラボレーションなど、お風呂愛好家シーンの盛り上げブランドの一つとして活躍しています。



AIGAN FOR ゆ 公式HP:https://www.aigan.co.jp/feature/foryou/

AIGAN FOR ゆ PV : https://youtu.be/54p_CGh3ATQ

AIGAN FOR ゆ公式Instagram :https://www.instagram.com/aiganforyou/?hl=ja









商品概要



商品名 :AIGAN FORゆII オーダータイプ

価格 :¥8,800(税込)※オーダー品のためお渡しまで日数を頂きます。

サイズ :レンズ幅49mm/ブリッジ19mm/テンプル137mm/レンズ縦幅41.0mm

付属品 :フレーム+レンズ+専用ケース+曇り止めシート「ととのえシ~ト」

素材 :プラスチック

発売 :2022年11月26日(土)愛眼公式オンラインショップ限定販売

商品明細 : https://www.aigan.co.jp/feature/foryou?pr

愛眼公式オンラインショップ : https://online-shop.aigan.co.jp/i/909190001





会社概要



商 号:愛眼株式会社

本社所在地:〒543-0052 大阪市天王寺区大道4丁目9番12号

代 表 者:代表取締役社長 下條 三千夫

資 本 金:5,478百万円

設 立:1961年1月11日

事 業 内 容:当社グループは、眼鏡・補聴器・サングラスその他関連商品を取り扱う

眼鏡専門店チェーンを展開しております。

U R L :https://www.aigan.co.jp/?pr

オンライン : https://online-shop.aigan.co.jp/?pr

オウンドメディア「Aigan STYLE」:https://www.aigan.co.jp/aigan_style/



私たち愛眼株式会社は、お客様の暮らしを、より快適に、より豊かにする企業となることを目指し、安心の技術、納得の商品、気持ちに寄り添うサービスを提供します。



