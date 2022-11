[株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント]



いつも茨城ロボッツに熱いご声援をいただき、ありがとうございます。



この度、茨城ロボッツホームゲームにおけるハーフタイムショー「Lucky Fes Half Time Show」の出演者について、Trill Dynasty氏・DJ DRAGON氏プロデュースのもと、3組のアーティストが決定しましたことをお知らせいたします。



「Lucky Fes」は弊社オーナー・堀義人が総合プロデューサーを務め、「茨城のフェス文化の灯を消すな!」を合言葉に国営ひたち海浜公園で開催し、2日間で2万人を集客し成功を収めた音楽フェスです。茨城ロボッツでは、バスケットと音楽との親和性から新たなファン層獲得するべく、集客のノウハウを知る「Lucky Fes」とコラボレーションし、ホームゲームにて「Lucky Fes Half Time Show」を開催しております。



なお、その他の出演アーティストは決定次第順次お知らせいたします。





11月30日(水)仙台戦 出演 アーティスト「JASMINE」







11月30日(水)のステージを務めるのは、実力派R&Bシンガー・JASMINE(ジャスミン)!!



出演日

ユードム presents LUCKY WEDNESDAY GAME

2022年11月30日(水) 19:05 TIP OFF

vs仙台89ERS

>チケット購入はこちら(https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/IR/20221130/)



試合会場

アダストリアみとアリーナ





パフォーマンス時間

ハーフタイム(19:55頃を予定)



JASMINEプロフィール

東京都出身。2009年デビューシングル『sad to say』19歳にして衝撃的なデビュ ーを飾り、リリース毎にその斬新なサウンドメイク、同世代の気持ちをリアル且つ独創的に表現した歌詞で、聴く人全ての心を掴む。 2019年にSony Musicから、EIGHT ENTERTAINMENTへの移籍を果たし、立て続け にヒット作を連発。見事にシーンの最前線に舞い戻り、新たなるフォロワーを獲得している。移籍後もシングルのリリースが続いているJASMINEに注目!



2019年10月 『JASMINE 2.0 EP』を発売。

2020年8月 『S』『M』ミニアルバム二枚を同時発売。

2022年1月 『Re : Me』22曲入りのパワーアルバムをリリース。







12月14日(水)A東京戦 出演 アーティスト「13ELL」







12月14日(水)A東京戦のステージを務めるのは、関西から頭角を現したHipHop界のホープ・13ELL(ベル)!!



出演日

アクアス presents LUCKY WEDNESDAY GAME

2022年12月14日(水) 19:05 TIP OFF

vsアルバルク東京

>チケット購入はこちら(https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/IR/20221214/)



試合会場

アダストリアみとアリーナ



パフォーマンス時間

ハーフタイム(19:55頃を予定)



13ELLプロフィール

13ELL from DCA 京都生まれ、京都育ち。

2018年にリリースした-GO AHEAD feat. SNEEEZE-が東京オリンピック"男子BMXフリースタイル"の競技中に使用され話題を呼ぶ。2019年5月にリリースした 3rdEP.「CANDYDATE」では、iTunes&AppleMusic共にヒップホップジャンルで1位を獲得。トレンドを昇華させる作曲センス、的確なライミング、知識だけではない経験で身につけたスキルには定評があり、Unsigned Hypeという言葉が最も似合うラッパーの一人。







12月25日(日)宇都宮戦 出演 アーティスト「Nagie Lane」







12月25日(日)宇都宮戦のステージを務めるのは、クリスマスに相応しい6人のアカペラグループNagie Lane(ナギーレーン)!!



出演日

香陵住販 presents ROBOTS HOME GAME

2022年12月25日(日) 15:05 TIP OFF

vs宇都宮ブレックス

>チケット購入はこちら(https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/IR/20221225/)



試合会場

アダストリアみとアリーナ



パフォーマンス時間

ハーフタイム(15:55頃を予定)



Nagie Laneプロフィール

2018年結成。

rei、mayu、mikako、baratti、keiji、euroの6人からなる“楽器を持たないネオシティポップバンド”。2019年9月、1st Album「Interview」でメジャーデビューを果たした。2021年4月に出演した「関ジャム完全燃SHOW」にて「声だけで聴く者を感動させる」アカペラ特集にゴスペラーズと共にゲスト出演。“次世代の新しいアカペラグループ” と番組内外で絶賛された。ネオシティポップ×ダンスミュージックを、アカペラという手法でサウンドを仕上げていく次世代のアカペラグループ。



2022年2月 ゴスペラーズ黒沢 薫プロデュースのEP「アマクテ、ニガイ」をリリース。

2022年4月 ワンマンライブ「voices oNLy」をSHIBUYA STREAM Hallにて開催。

2022年10月 2nd Album「待ってこれめっちゃ良くない?(Deluxe Edition)」発売

2022年11月 初の東名阪ツアー「voices oNLy 2022 A/W」を開催予定



