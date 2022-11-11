HTC NIPPONは『CEDEC＋KYUSHU 2022』…
［HTC NIPPON株式会社］
HTC NIPPON株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：児島 全克、以下HTC）は、2022年11月12日（土）に福岡市の九州産業大学で開催される『CEDEC＋KYUSHU 2022』に参加いたします。最新の超軽量小型VRグラスのVIVE Flowと、無線PC VRも可能なハイエンドVRデバイスのVIVE Focus 3を展示する予定です。お越しの際は、ぜひ「XR体験コーナー」にお立ち寄りください。
XR体験コーナー HTC NIPPON展示内容
VIVE Focus 3（型番：99HASY000-00）
製品詳細URL：https://www.vive.com/jp/product/vive-focus3/overview/
VIVE Flow（型番：99HASV006-00）
製品詳細URL：https://www.vive.com/jp/product/vive-flow/overview/
開発者向け公式Twitter：https://twitter.com/ViveJapanSup
CEDEC＋KYUSHU 2022概要
開催日：2022年11月12日（土）
会場：九州産業大学 1号館（福岡市）http://cedec-kyushu.jp/2022/access.html
主催：CEDEC+KYUSHU 2022 実行委員会
共催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会 （略称・CESA）
URL：http://cedec-kyushu.jp/2022/
HTC VIVE(R)について
HTC VIVE(R)は、企業や消費者に真のVR体験を届ける最高のVRプラットフォームとエコシステムです。VIVEエコシステムは、プレミアムVRハードウェア、ソフトウェア、コンテンツを中心に構築されています。VIVEビジネスには、クラス最高のXRハードウェア、VIVEPORTプラットフォーム、アプリストアが含まれます。ビジネス顧客向けのVIVEエンタープライズソリューション、ビジネスアクセラレータであるVIVE X、VIVE STUDIOS、エンターテイメント、ゲーム、エンタープライズコンテンツスタジオ、そして文化的なイニシアティブであるVIVE ARTSなどがあります。VIVEの詳細については、https://www.vive.com/jp/ をご覧ください。
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企業プレスリリース詳細へ （2022/11/11-19:46）
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