［HTC NIPPON株式会社］

HTC NIPPON株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：児島 全克、以下HTC）は、2022年11月12日（土）に福岡市の九州産業大学で開催される『CEDEC＋KYUSHU 2022』に参加いたします。最新の超軽量小型VRグラスのVIVE Flowと、無線PC VRも可能なハイエンドVRデバイスのVIVE Focus 3を展示する予定です。お越しの際は、ぜひ「XR体験コーナー」にお立ち寄りください。













XR体験コーナー HTC NIPPON展示内容



VIVE Focus 3（型番：99HASY000-00）

製品詳細URL：https://www.vive.com/jp/product/vive-focus3/overview/

VIVE Flow（型番：99HASV006-00）

製品詳細URL：https://www.vive.com/jp/product/vive-flow/overview/



開発者向け公式Twitter：https://twitter.com/ViveJapanSup





CEDEC＋KYUSHU 2022概要



開催日：2022年11月12日（土）

会場：九州産業大学 1号館（福岡市）http://cedec-kyushu.jp/2022/access.html

主催：CEDEC+KYUSHU 2022 実行委員会

共催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会 （略称・CESA）

URL：http://cedec-kyushu.jp/2022/



HTC VIVE(R)について



HTC VIVE(R)は、企業や消費者に真のVR体験を届ける最高のVRプラットフォームとエコシステムです。VIVEエコシステムは、プレミアムVRハードウェア、ソフトウェア、コンテンツを中心に構築されています。VIVEビジネスには、クラス最高のXRハードウェア、VIVEPORTプラットフォーム、アプリストアが含まれます。ビジネス顧客向けのVIVEエンタープライズソリューション、ビジネスアクセラレータであるVIVE X、VIVE STUDIOS、エンターテイメント、ゲーム、エンタープライズコンテンツスタジオ、そして文化的なイニシアティブであるVIVE ARTSなどがあります。VIVEの詳細については、https://www.vive.com/jp/ をご覧ください。



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