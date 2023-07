[株式会社massenext]

8月9日リリース2nd EP「Lumiere Ghost」から『おいしい世界』がサプライズで先行配信



音楽エージェントサイト「ZULA(読み:ズーラ、https://zula.jp/)」を運営する株式会社massenext(東京都港区)は、MILKDOTの8月9日リリース2nd EP「Lumiere Ghost」から先行シングル『おいしい世界』を配信スタートした。『おいしい世界』は各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。









YouTubeやニコニコ動画、TikTokを中心にボカロ楽曲や自身のオリジナル楽曲の投稿をしてZ世代からの人気を集めるボカロP/シンガーソングライターのMILKDOT。



先日リリースされた楽曲「Tiny Tiny」が記憶に新しいMILKDOTが、自身の20歳の誕生日である7月23日に、2nd EP「Lumiere Ghost」の8月9日リリースを発表、そして7月24日には、新曲『おいしい世界』の先行配信を発表、本日配信がスタートした。



『おいしい世界』は、小気味良いキャッチーなメロディ、電子音とオルタナティブ・ロックサウンドが融合したMILKDOTが自身を鼓舞するような一曲。人は誰しも、逃げたり不安に負けてしまいそうな時がある。「そんな時でもきっと思い通りにいくさ」と言わんばかりに、ぶつかる不安や壁を軽快に吹っ飛ばしてしまうような前向きな楽曲となっている。



【MILKDOT/コメント】

誰かの人生の主人公にはなれないという記事を見て、書いた一曲です。どんなに憧れた人がいても、きっと人生で一番時間を費やすのは自分の事だよね。自分が主人公じゃ無いなんてくだんないぜ世界。自分の誕生日に合わせて発表できてすごく嬉しいです。「おいしい世界」よろしくお願いします!



『おいしい世界』を含め全7曲を収録した2nd EP「Lumiere Ghost」は、8月9日に配信リリースするので、是非こちらも楽しみにしてほしい。

MILKDOTの『おいしい世界』は、各ストリーミング、ダウンロードサイトで配信中。



リリース情報







先行配信シングル

タイトル:おいしい世界

アーティスト:MILKDOT

作詞作曲:MILKDOT

配信開始日:2023年7月24日

配信サービス:https://zula.lnk.to/NCkI4WZL





2nd EP

タイトル:Lumiere Ghost

アーティスト:MILKDOT

全作詞作曲:MILKDOT

配信開始日:2023年8月9日



収録曲:

M-1. 多事多端

M-2. おいしい世界

M-3. ステレオ宇宙

M-4. 水溶性

M-5. ばけもの

M-6. 天使になれたら

M-7. 隠し事



アーティスト情報







MILKDOT

2021年音楽活動を開始。

YouTubeやニコニコ動画、TikTokを中心にボカロ楽曲や自身のオリジナル楽曲の投稿を始める。

生まれ持ったキャッチーなメロディセンスと気だるさや儚さが混ざった歌声が特徴的で、じわじわと注目を浴び同世代の若者を中心に人気を集める。



MILKDOT Official YouTube

https://www.youtube.com/@milkdot_official



MILKDOT Official TikTok

https://www.tiktok.com/@milkdot9



MILKDOT Official Twitter

https://twitter.com/oOvivinbaOo



MILKDOT Official Instagram

https://www.instagram.com/milkdot9/



「ZULA」について









株式会社 massenext (東京都港区) が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。

私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。



ZULA公式サイト:http://www.zula.jp

ZULA公式Twitter:https://twitter.com/ZULA_JP

ZULA公式Instagram:https://www.instagram.com/zula_jp/



