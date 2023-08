[株式会社 和光]

九谷焼を代表する2つの窯元を率いる吉田幸央氏と上出惠悟氏のディレクションによる作品展を開催



セイコーハウス銀座ホールでは、8月31日(木)~9月10日(日)の期間、「吉田の金と上出の青 錦山窯×上出長右衛門窯」を開催します。





九谷焼を代表する窯元、錦山窯と上出長右衛門窯。開窯から100年を経た二つの窯元の歩みが今ここで初めて交差します。

九谷の金襴手の伝統を継承し新たな金彩表現を試みる錦山窯、祥瑞手の鮮やかな青の染付で瑞々しさを表現する上出長右衛門窯が互いの素地を交換し絵付けした作品を作りました。併せてそれぞれの窯元を象徴する作品が一堂に会します。ディレクションは錦山窯の四代 吉田幸央氏と、上出長右衛門窯の六代 上出惠悟氏です。

二つの窯元とその後継者が、歴史と世代を超えて競演する本展をぜひご高覧ください。



素地:錦山窯「華鳥夢譚」

絵付け:上出長右衛門窯



素地:上出長右衛門窯 「寿福老」

絵付け:錦山窯





















吉田幸央(よした・ゆきお) 略歴

1960年 石川県小松市に生まれる

1985年 朝日陶芸展奨励賞

1997年 国際色絵陶磁器コンペティション97九谷準大賞

第23回長三賞陶芸展奨励賞

1999年 国際陶芸ビエンナーレ99特別賞

2000年 第2回現代茶陶展TOKI織部銀賞

2010年 日本伝統工芸展高松宮記念賞

2013年 現代の日本工芸展(米国森上博物館)

日本伝統工芸展60回記念 工芸からKOGEIへ展(東京国立近代美術館工芸館)

2014年 第19回MOA岡田茂吉賞展(MOA美術館)

2020年 Kogei2020 <The Art of Crafting Beauty from Nature>(東京国立博物館表慶館)

2022年 未来へつなぐ陶芸-伝統工芸のチカラ展(パナソニック汐留美術館ほか)

現在 日本工芸会正会員・日本陶芸美術協会常任理事



錦山窯 窯歴

1906年 初代・吉田庄作が独立し錦山と号し、金彩技法を工夫し錦絵風画法を確立する

1933年 清一が二代となり初代の作風を継承し、九谷のデザインを改良し多数の新しい試作品を製作する

1951年 三代・美統が錦山窯を継ぎ作陶の道に入る

2001年 美統、重要無形文化財釉裏金彩保持者(人間国宝)に認定される

2007年 幸央が父・美統に代わり、錦山窯の四代目当主となる

2016~17年 錦山窯展開催(代官山ヒルサイドフォーラム)

2017~19年 メゾン・エ・オブジェ出展(パリ)

2019年 ギャラリー「嘸旦」開設

2023年 JAXURY AWARD に選出される

























上出惠悟(かみで・けいご)略歴

1981年 石川県能美市に生まれる

2006年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業

2010年 KUTANII CONNEXION(スパイラルガーデン)

2013年 楽園創造(パラダイス)-芸術と日常の新地平-vol.3 上出惠悟(gallery αM)

2019年 第14回パラミタ陶芸大賞展 (パラミタミュージアム)

開館15周年記念 現在地:未来の地図を描くために [2] (金沢21世紀美術館)

2022年 新蕉(Yoshimi Arts)



コレクション

金沢21世紀美術館、 能美市、 Japigozzi Collection、 高橋龍太郎コレクション、MONTBLANC JAPAN



上出長右衛門窯 窯歴

1879年 旅籠業をしていた初代・上出長右衛門が富山の薬売りを介して九谷焼販売業をはじめる

1941年 本窯を導入し、長右衛門窯と号する

1969年 明治神宮御依頼による「花瓶」を献納の栄を賜る

1996年 四代目 兼太郎、藍綬褒章を受ける

2003年 四代目、勲五等雙光旭日章を受ける

2011年 ハイメ・アジョン氏デザインの食器をイタリア・ミラノで発表する

2015年 フランス・パリNAKANIWAにて海外初個展を開催する

2018年 デンマーク・Sing Tehusとドイツ・Yodaの二箇所で展覧会を開催する

2023年 金沢香林坊に初の直営店「金沢長右衛門」をオープンする



<吉田幸央さんと上出恵悟さんによるギャラリートークのご案内>

日時:2023年9月2日(土)・9日(土) 両日ともに14:00~(予約制)

8月22日(火)より電話にて予約を承ります。

ご予約:和光 美術部 (03)3562-2111(代表)



<インスタグラムライブのご案内>

美術専用インスタグラム(@art_wako_ginza_tokyo) にて作品の紹介をいたします。

日時:8月30日(水) 17:00~

https://www.instagram.com/art_wako_ginza_tokyo/





「吉田の金と上出の青 錦山窯×上出長右衛門窯」

8月31日(木)~9月10日(日)



会場:セイコーハウス銀座ホール 東京都中央区銀座4-5-11 セイコーハウス銀座 6階

お問い合わせ先:和光 (03)3562-2111(代表)

営業時間:11:00~19:00 (8月31日(木)は18:00まで。最終日は17:00まで)

休業日:無休

入場料:無料

主催/和光



◎和光ホールは、「セイコーハウス銀座ホール」へ名称変更しました。

セイコーグループ事業全般に関連する展示や、アーティストとの共創など、世界に向けてさまざまな発信をしてまいります。

◎撮影をご希望の際は、営業時間外にて承ります。



■営業時間の変更

8月31日(木) 11:00~18:00

◎アネックスは10:30~18:00( ティーサロンのラストオーダーは17:30)

対象店舗:本店、アネックス、ブライダルブティックギンザ、和光サイト 銀座、セイコードリームスクエア、グランドセイコーブティック 銀座、大阪店、札幌パークホテル店、名古屋観光ホテル店、ホテルオークラ新潟店



営業時間および催事は予告なしに変更する場合がございます。

最新の情報は、ホームページをご覧ください。



ホームページ

https://www.wako.co.jp/



インスタグラム

https://www.instagram.com/wako_ginza_tokyo/



美術専用インスタグラム

https://www.instagram.com/art_wako_ginza_tokyo/







