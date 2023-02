[株式会社リチカ]

“ICCでリッチ化”を体験してもらうためのコミュニケーションを設計



株式会社リチカ(本社:東京都渋谷区 / 代表取締役:松尾幸治/以下、当社)は、ICCサミットFUKUOKA2023に2月14日から16日まで出展することをお知らせします。







この度、初めてICCサミットのスポンサーとして「ICCサミット FUKUOKA 2023」に当社が登壇および出展で参加します。当社の展示会のブースは、ICCサミットの「ともに学び、ともに産業を創る。」のコンセプトに共感し、ICCサミットを盛り上げるためにリッチな仕掛けを用意しています。







イベント体験をリッチ化するノベルティー施策





当社のノベルディーは、サウナハット・ブドウ糖・お水をお配りする予定です。全てのノベルティーには、QRコードがついており、読み込むと日替わりで動画が流れてくる仕組みとなっています。





こちらは、ICCサミット参加者のみなさまに日替わりのメッセージを届けたいと思い、当社の運用型クラウド「リチカ クラウドスタジオ」で “日付に最適化された動画”のフォーマットをICCサミット用に制作しました。ICCサミットで配布されるパンフレットやノベルティーについているQRコードは、ICCサミット期間のみ全て日替わりとなっていますので、こちらのメッセージもぜひお楽しみください。



【配布予定のノベルティイメージ】









※ノベルティーの数は、限りがございますのでご了承ください。







“ICCでリッチ化”サウナハットのプレゼント





ICCサミット開催前からイベントを盛り上げたいという想いから、当社のブースでお配りする “リチカ非公認キャラクターリチコアラをモチーフにしたサウナハット”を抽選で1名の方にプレゼントする企画を実施します。



【応募方法】

1.公式Twitterアカウント「リチカの広報」(@richka_cm)をフォロー

2.ハッシュタグ「#ICCでリッチ化」をつけて、「わたしが考える "リッチ化"とは?」を投稿するだけ。

当選された方には、公式Twitterアカウントよりリプライにてお知らせします。

その後、TwitterのDM機能にて発送先などの情報をやりとりさせていただきます。

■キャンペーン期間:2023年2月6日(月)~2月16日(木)

■Twitterアカウント:https://twitter.com/richka_cm

※一人何回でも応募は可能です。たくさんのご応募お待ちしております。











ICC サミット FUKUOKA 2023概要





Industry Co-Creation (R) (ICC) サミットは、「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。毎回400名以上が登壇し、総勢1,000名以上が参加し、参加者同士が朝から晩まで真剣に議論し、学び合うためのエクストリーム・カンファレンスです。次回は2023年2月13日~2月16日 福岡において「Industry Co-Creation (ICC) サミット FUKUOKA 2023」を開催します。



正式名称:Industry Co-Creation (ICC) サミット FUKUOKA 2023

主催:ICCパートナーズ株式会社

代表取締役:小林 雅

日程:2023年2月13日~2月16日

会場:ヒルトン福岡シーホーク







リチカ クラウドスタジオについて









リチカ クラウドスタジオは、デジタル広告やSNS用途で、動画や静止画を量産、運用できる「運用型クリエイティブクラウド」です。誰でもかんたんに配信面に最適化したクリエイティブを制作、検証、改善することができます。広告・メディア業種シェアNo.1、マーケターおすすめNo.1。 大手事業会社や広告代理店を中心に、400社以上が導入。Yahoo!やFacebookなどの公式パートナーにも認定されています。



資料請求:https://richka.co/contact-document8/

WEBサイト:https://richka.co/homead8/







株式会社リチカについて





リチカは、クリエイティブテックカンパニーとして、クリエイティブとテクノロジーを軸に「Switch to The RICH. クリエイティブで、世界を豊かに。」の実現を目指して参ります。専門性の高いチームごとでの権限委譲を進め、意思決定の迅速化を図っていくと同時に、事業成長を目指します。

https://speakerdeck.com/yukiharuharu/zhu-shi-hui-she-ritikanixing-wei-wochi-tuteitadaitafang-he



「Switch to The RICH. クリエイティブで、世界を豊かに。」









会社名:株式会社リチカ

代表取締役:松尾幸治

本社:東京都渋谷区代々木1-6-12 MFビル3F

設立日:2014年10月14日

WEBサイト:https://richka.co/





報道関係者からのお問い合わせ





株式会社リチカ(広報担当:根岸)

E-mail:pr@richka.co.jp

電話番号:03-6687-1744



