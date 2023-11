[セガ]

11月25日(土)開催の「アミューズメント エキスポ in 東京ビッグサイト」にも出展!



株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役社長COO:杉野行雄、以下 セガ)は、好評稼働中のプリクラ機『romakyun(ろまきゅん)』において、『ペルソナ5(ペルソナファイブ)』シリーズの最新作となる、『ペルソナ5 タクティカ』との期間限定コラボを2023年11月13日(月)より開催中です。





本コラボ期間中ではポップかつクールなスタンプ全36種、フレーム、シールデザインが期間限定で登場。キャラクタースタンプは、タッチすると怪盗団がペルソナに切り替わるほか、受付・撮影・らくがき中のBGMが『ペルソナ5 タクティカ』の楽曲で楽しめる熱い仕様も搭載しております。また、一部店舗限定で『ペルソナ5 タクティカ』デザインの『romakyun』を見ることが出来ます!



さらに、2023年11月25日(土)にて開催の「アミューズメント エキスポ in 東京ビッグサイト」セガブースでも、『ペルソナ5 タクティカ』デザインの『romakyun』を出展いたします。体験された方には撮影されたシールと「P5T オリジナルステッカー」をプレゼントいたしますので、ご来場の際は是非セガブースへお立ち寄りください。



セガでは皆様のご期待に応えるため、今後も多くのコラボを続々と行ってまいります。









■『romakyun』ペルソナ5 タクティカ コラボ概要

実施期間 :2023年11月13日(月) ~ 12月20日(水)

対象機種 :『romakyun』

対象店舗 :全国の『romakyun』設置店舗 https://puri.sega.jp/info/p5t/

コラボ内容:スタンプ全36種、フレーム2種、シールデザイン全1種、

BGM全3曲「Revolution in your Heart」「Got Your Tail」「Truth or Dare」





▲ スタンプ&シールデザイン



▲ 一部店舗限定で『ペルソナ5 タクティカ』デザインの『romakyun』が登場!





■アミューズメント エキスポ in 東京ビッグサイト 概要

名称 :アミューズメント エキスポ in 東京ビッグサイト

https://amusementexpo.jp/

日時 :2023年11月25日(土) 9:00~17:00

入場料:入場する際には、別途入場料が必要となります。

詳細は、「アミューズメント エキスポ 公式サイト」にてご確認ください。

会場 :東京ビッグサイト 東2・3ホール





■アミューズメント エキスポ in 東京ビッグサイト セガブース特設サイト

https://am-expo.sega.jp/







プリクラコーナーでは『ペルソナ5 タクティカ』デザインの『romakyun』を出展しており、ご体験いただいた方には撮影されたシールと「P5T オリジナルステッカー」をプレゼントします。



■ご注意

※本イベントは予告なく変更、中止する可能性があります。

※「P5T オリジナルステッカー」は数量限定となりますので、無くなり次第終了とさせていただきます。

※待機列に応じて受付を締め切らせていただく可能性があります。

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、発熱・体調不良のお客様は参加をお控えください。

※『アミューズメント エキスポ in 東京ビッグサイト』のルール・ガイドラインを遵守頂いたうえでご参加ください。





■『ペルソナ5 タクティカ』とは

その心(ココロ)に焔(ヒ)を灯せ 革命劇、開幕!!



全世界累計1700万本以上のセールスを記録するRPG「ペルソナ」シリーズ。

昼は学生、夜は「心を盗む怪盗」として過ごす痛快な世直し劇が多くの方に愛されたピカレスク・ジュヴナイルRPG『ペルソナ5』シリーズ最新作の本作は1MOREや総攻撃などバトルの魅力はそのままに仲間との連携が気持ちいいシミュレーションRPGになって登場!

怪盗団が駆け抜ける革命劇をご覧あれ!









タイトル:ペルソナ5 タクティカ

ジャンル:シミュレーションRPG

発売日:2023年11月17日(金)

プラットフォーム:Xbox Game Pass / Xbox Series X|S / Xbox One / Windows /

PlayStation(R)5 / PlayStation(R) 4 / Nintendo Switch(TM) / Steam



パッケージ版価格:通常版7,920円(税込)

ダウンロード版価格:通常版7,920円(税込)/豪華版11,770円(税込)

年齢区分:CERO C(15歳以上対象)

権利表記:(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.

公式HP:https://p5t.jp/





■プリクラ機『romakyun』とは

Z世代の多くが楽しんでいる“推し活”に着目した、とことん“かわいい”にこだわりたいユーザーのためのプリクラ機です。写りは、『ぴゅあかわいい』と、『やみかわいい』の2種類から選ぶことができます。『ぴゅあかわいい』はふんわりした雰囲気で甘い仕上がり、『やみかわいい』はくっきりした雰囲気でクールな仕上がりが特徴です。そのほか、8色の中から“推し色”を2色選択でき、撮影ルームのライトやメイク、スタンプ、シールまでもが推し色仕様に変化する機能を搭載。今までにない“新しいプリクラ体験”をお届けします。



【製品仕様】

製品名 :romakyun(ろまきゅん)

サイズ : 1,819(W)×3,043(D)×2,376(H)

重量 : 660kg

消費電力 : 617W(AC100V)

リリース日 :2023年2月22日(水)

著作権表記 : (C)SEGA

公式サイト :https://puri.sega.jp/romakyun/

公式Instagram :https://www.instagram.com/sega_purikura/

公式TikTok :https://www.tiktok.com/@sega_purikura

公式X :https://twitter.com/SEGA_PURIKURA/



■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

■「プリント倶楽部(R)」および「プリクラ(R)」は、株式会社セガの登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/13-12:46)