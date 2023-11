[株式会社千趣会]

ディズニー ファンタジー ショップ30周年記念アイテム他、プレゼント!



株式会社千趣会(本社:大阪市 代表取締役社長:梶原健司 以下千趣会)の通販事業ベルメゾンで展開する「Disney Fantasy Shop(ディズニー ファンタジー ショップ)」(以下DFS)では、11月18日の「ミッキー&ミニーの誕生日」を盛り上げるべく2つのキャンペーンを実施します。一つは、『「ミッキー&ミニー バースデー」プレゼントキャンペーン』(11/1(水)より開始)、もう一つは『ミッキーとミニーグッズの思い出語ろうキャンペーン』(11/10(金)より開始)です。(https://www.bellemaison.jp/)







【特集URL】 https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_lp_mbd/



世代を超えて世界中で愛されるミッキーとミニー。物心ついた時からミッキー&ミニーグッズがそばにあるという方も多いのではないでしょうか。DFSではこれまで、ファッションから雑貨・インテリア、ベビー&キッズなど幅広いジャンルのオリジナルグッズを多数開発してきました。



11月18日はミッキー&ミニーの誕生日(スクリーンデビューの日)です。そんな特別な日を、日頃DFSをご愛顧いただいているファンの皆様と一緒にお祝いしたく、プレゼントキャンペーンを開催することとなりました。



X(旧Twitter)のプレゼントキャンペーンは、ファンの皆さま一人ひとりの特別な思い出を共有しながら、いつも夢と希望を与えてくれるミッキー&ミニーに感謝を込めてお祝いする内容となっています。



「ミッキー&ミニー バースデー」プレゼントキャンペーン





・応募期間:2023年11月1日(水)~2023年11月20日(月)23:59

・応募方法:期間中に、DFSの対象商品をご注文&ご応募いただいた方の中から抽選で

合計26名様にミッキー&ミニーグッズをプレゼント!

<景品>

A賞:11,180円(税込)以上ご注文の方から抽選で合計6名様にプレゼント!

1. マスコットキーホルダー&ステージ風収納ケース【3名様】

2. 本革プリント長財布【3名様】





















(C) Disney



B賞:1,118円(税込)以上ご注文の方から抽選で合計20名様にプレゼント!

1. もこもこスリッパ(ミッキー(L)&ミニー(M)セット)【10名様】

2. 飾っても可愛いカトラリーセット【10名様】





(C) Disney

ミッキーとミニーグッズの思い出語ろうキャンペーン





・応募期間:2023年11月10日(金)~2023年11月20日(月)23:59

・応募方法

1. X(旧Twitter)で(@DFS_bm)をフォロー https://twitter.com/DFS_bm

2. 指定の投稿をリポスト&リプライでミッキーとミニーグッズにまつわる思い出を投稿

3. 抽選で1名様にミッキー&ミニーグッズをプレゼント!

<景品> マスコットキーホルダー

ミッキーマウス&ミニーマウス セット【1名様】



(C) Disney



「Disney Fantasy Shop(ディズニー ファンタジー ショップ)」ミッキー&ミニー特別仕様TOPページ





DFSのTOPページが期間限定で「ミッキー&ミニー」特別仕様になります。ディズニーファンのみなさんにワクワク楽しんでいただける特集ラインナップです。

URL: https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_lp_pds_1101/



(C) Disney

「ミッキー&ミニー バースデー」プレゼントキャンペーン 応募対象商品から担当者おすすめ5選!









商品名/モチーフ型クッション&ブランケット付き4WAYソファーベッド(選べるキャラクター)

価格/29,900円(税込)

URL/https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_1223210_1/









商品名/ふかふかビッグクッション(選べるキャラクター)

価格/14,900円(税込)

URL/https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_1178466/











商品名/洗えるもっちり低反発ウレタン入り快適スリッパ(選べるキャラクター)

価格/1,490円(税込)

URL/https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_1027141/











商品名/ポーチのような洗濯ネット(選べるキャラクター)

価格/1,690円(税込)

URL/https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_1044185/















商品名/ニットキルト素材のおしりがかわいいロンパース(選べるキャラクター)

価格/2,790円(税込)

URL/https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_1237564/









(C) Disney



●ミッキーマウスについて

大きくて丸い耳、豊かな表情、かわいいしぐさが世界中で愛されているキャラクター。デビュー作の『蒸気船ウィリー』(1928)で、歌や踊り、楽器の演奏などたくさんの才能を披露し、たちまち人気者に。その後140本以上の出演作で多くの役を演じています。デビュー作の公開日、1928年11月18日が彼の誕生日なことや、初代のミッキーの声をウォルト・ディズニーが担当していたことは有名です。(出典:ディズニー公式ホームページ)

▼ミッキーマウス特集ページ

https://www.bellemaison.jp/cpg/disney/mickey_mouse/mickey_mouse_index.html



●ミニーマウスについて

ミッキーマウスの永遠のガールフレンド。ミッキーマウスと一緒に、『蒸気船ウィリー』(1928)でデビューしました。おしゃれが大好きで、大きなリボンをつけた姿が印象的ですが、デビュー当初は帽子にお花を一輪つけるスタイルで登場していました。明るく思いやりのある性格のため、友だちが多く人気者です。70を超える作品でミッキーマウスたちと共演し、歌やダンスの才能も披露しています。(出典:ディズニー公式ホームページ)

▼ミニーマウス特集ページ

https://www.bellemaison.jp/cpg/disney/minnie_mouse/minnie_mouse_index.html



●ベルメゾンについて

千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」(https://www.bellemaison.jp/)では、ファッション・コスメ・雑貨・インテリア・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。

ベルメゾン【公式】X(旧twitter): https://twitter.com/bellemaison_jp



●ディズニーファンタジーショップについて

千趣会の通販事業「ベルメゾン」オリジナルのディズニーグッズ専門店。“いつもそばにディズニーのある暮らしを“をコンセプトに、インテリアや生活雑貨、ウエアまで家族のくらしを中心にライフスタイルをトータルで提案します。

https://www.bellemaison.jp/shop/app/catalog/category_top/2/



【お客様向け問合せ先】

ベルメゾンコールセンター 0120-11-1000 (受付時間:9時~21時)

携帯電話からは06-7739-2888 ※通話料はお客様負担となります。



千趣会は、就職や結婚、出産、子育て、自分磨きなど、女性の一生のさまざまなライフステージに寄り添い、お客様の毎日を笑顔にする商品とサービスを提供してまいります。







