[株式会社 JAM HOME MADE]

~ユニセックスのアクササリーとコーチジャケットを展開~



常に新しいユニセックスジュエリー、アクセサリーを提案し続ける株式会社JAM HOME MADE(所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷、代表:代表取締役社長 高橋征明)は、愛の表現を問いかけるギフトコレクション2022‐2023として、アクセサリーシリーズ『Q.Please draw what’s “Love” for you. /「愛」を絵で描いて下さい。どう描く?』と、アパレルアイテムの『やさしいコーチジャケット』の予約受付を、2022年12月14日 (水)より開始します。













『Q.ジャムホームメイドが考える愛とは?/Ans.黒に隠れている。』





今回のアイテムで使用されているクローバーの英語表記は、「CLOVER」。その中には、よく見ると真ん中にLOVE「愛」が隠れています。そもそも「愛」は目には見えないモノという表現としてその「愛LOVE」を目隠し黒目線の■■■■(黒いバー=黒バー)で隠しています。







今回のアイテム名である『Q.Please draw what’s “Love” for you. /「愛」を絵で描いて下さい。どう描く?』という答えとして、「JAM HOME MADEが描いた「愛」は、黒いバーです。■■■■ 」という日本語と英語をクロスオーバーさせた表現をカタチにしています。言葉遊びのユーモアは、毎コレクション事に何かあるのがJAM HOME MADEのお決まりです。



本アイテムは、ハート形の葉が3枚のクローバーが極めて稀に4枚の葉で「四つ葉のクローバー」となり、花言葉として「幸福」「幸運」「約束」と認識されていることから着想を得ました。四つ葉のクローバーが、幸せの象徴として世界共通で認識されるように、「愛」もまた世界共通で存在します。共通でありながらも、人によって「愛」の解釈の仕方や表現が多様に存在し、一言で説明できないモノであるからこそ、本アイテムのコンセプトも何層にもレイヤーをかけています。



今回のアイテムは幸せの四つ葉のクローバーをモチーフにした、JAM HOME MADEの秘伝(Hidden=隠れた)の黒※1の中に、愛と種を隠したペアアクセサリーです。

同梱されるクローバーの育成キットで体感できる、土壌作りから、タネまき、水あげ、光合成、そして待望の発芽。自然を二人でいつくしみ、育(ハグ=hug)※2くむ芽生を共有できます。

物質的価値以外の幸せ※3(=思いやりと笑顔)にも、芽=目(目は英語でEYE=愛)(芽=目=EYE=愛)※4を向けた2022-2023ギフトコレクションです。



※1 25年間、黒の表現を多様な技法(燻し加工、エレクトリックプレーティング、真空蒸着、焼付け塗装、樹脂加工、など)で、製品にし続けています。今回は、装飾としてキレイに見えるように封入するクリアの樹脂ではなく、あえて黒い樹脂に閉じ込めて、大切な人にしか分からないように配慮されています。

※2 育(ハグ)くむ=hug、抱き合う、など

※3 物質的価値以外の幸せ=思いやりと笑顔です。

※4 芽=目(目は英語でEYE=愛)(芽=目=EYE=愛)



<アクセサリーの5つのポイント>

1.アクセサリーに、本物の四つ葉のクローバーの種が封入されています。

2.ペアアクセサリーには、二人で四つ葉のクローバーを育(ハグ)くむ、CLOVER育成キットが同梱されています。

3.ジェンダーレスでスタイルレス。フリーサイズでサイズレスなので、2人で交換、組み合わせが自由です。

4.レスで韻(隠)を踏んでいる。(ジェンダーレス、サイズレス、スタイルレス、ステンレス)

5.グラフィックの黒バー~を本来の黒目線として使用する事で、愛(EYE)が隠れる。



【予約受付開始日】

2022年12月14日 (水)より





【商品概要】

□黒バー チェーンリング

【サイズ】FREE (最小:1号~最大:24号)

チェーン:1.0(mm)

チャーム:W1.3×H3.0×D1.0(mm)

【素材】ステンレススティール

【価格】16,500円(税込)







□黒バー チェーンリング -パドロック

【サイズ】FREE (最小:1号~最大:24号)

チェーン:1.0(mm)

チャーム:W4.0×H6.0×D1.0(mm)

【素材】ステンレススティール

【価格】16,500円(税込)









□黒バー チェーンブレスレット&アンクレット

【サイズ】最大25(cm)

チェーン:1.0(mm)

チャーム:W1.3×H3.0×D1.0(mm)

【素材】ステンレススティール

【価格】16,500円(税込)









□黒バー チェーンブレスレット&アンクレット細

【サイズ】最大25(cm)

チェーン:W5.0×H3.0(mm)

チャーム:W3.0×H6.0×D1.0(mm)

【素材】ステンレススティール

【価格】16,500円(税込)









□黒バー チェーンブレスレット&アンクレット太

【サイズ】最大25(cm)

チェーン:W12×H7.0(mm)

チャーム:W8.0×H1.9×D2.0(mm)

【素材】ステンレススティール

【価格】16,500円(税込)







□黒バー チェーンネックレス

【サイズ】65(cm)

チェーン:W2.0(mm)

チャーム:W1.3.×H3.0×D1.0(mm)

【素材】ステンレススティール

【価格】16,500円(税込)







□黒バー チェーンネックレス - パドロック

【サイズ】65(cm)

チェーン:W2.0(mm)

チャーム:W4.0×H6.0×D1.0(mm)

【素材】ステンレススティール

【価格】16,500円(税込)







多様性にも対応、環境にも人にも『やさしいコーチジャケット』



コーチジャケットは元々アメリカンフットボールのコーチが着用して、コーチジャケットと呼ばれるようになったのがルーツと言われています。JAM HOME MADEはコーチジャケットの印象をよりやわらかくするため襟をやさしい印象のラウンドカラーにしました。また、ダイバーシティー(多様性)も考慮し、ショルダー仕上げは、右側がラグランスリーブで左側がセットインスリーブ。ポケットの形状も左右非対称で、ZIPが片側のみのレイアウトにすることで着用し易く、着る人にもやさしいデザインを目指しています。

素材は、環境に配慮した(SDGs)地球にもやさしい撥水ナイロン。様々な要素で構成し、アシンメトリーでやさしくマネジメントした、『やさしいコーチジャケット』です。

ベースに、「ベルクロ」を縫い付けた、スタッズでカスタム可能なモデルと、「CLOVER」のロゴモデル。

JAM HOME MADEの新しい「シャイな目立ちたがり屋」ロゴの3種類を用意しています。



【予約受付開始日】

2022年12月14日 (水)より



【商品概要】"やさしい"コーチジャケット











□CLOVER

【サイズ】

S:着丈72, 身幅61, 袖丈61 (cm)

M:着丈75, 身幅69, 袖丈64 (cm)

L:着丈78, 身幅72, 袖丈66 (cm)

【素材】リサイクルナイロン

【価格】29,700円(税込)











□シャイな目立ちたがり屋

【サイズ】

S:着丈72, 身幅61, 袖丈61 (cm)

M:着丈75, 身幅69, 袖丈64 (cm)

L:着丈78, 身幅72, 袖丈66 (cm)

【素材】リサイクルナイロン

【価格】29,700円(税込)











□ベルクロ

【サイズ】

S:着丈72, 身幅61, 袖丈61 (cm)

M:着丈75, 身幅69, 袖丈64 (cm)

L:着丈78, 身幅72, 袖丈66 (cm)

【素材】リサイクルナイロン

【価格】29,700円(税込)



【販売先】

ジャムホームメイドオンラインショップ : https://www.jamhomemadeonlineshop.com/c/Collection/CLOVER

ジャムホームメイドZOZOTOWNショップ : http://zozo.jp/shop/jamhomemade/

ジャムホームメイド東京店 : 03-3478-7113



■会社概要

社 名:株式会社 JAM HOME MADE

所在地:〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

設 立:2003年7月

代表者:代表取締役社長 高橋征明

事業内容:ジュエリー・アクセサリー、革小物、腕時計などの企画、製造、販売

JAM HOME MADE公式ホームページ :https://www.jamhomemadeonlineshop.com/

Twitter :http://www.twitter.com/jamhomemade_com

Facebook :http://www.facebook.com/jamhomemade.official

Instagram :http://www.instagram.com/jamhomemade_official

Youtube :http://www.youtube.com/user/JAMHOMEMADEofficial



